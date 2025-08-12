九龍婦女聯會「家風傳承愛」活動圓滿舉行　多元形式弘揚傳統文化

酷熱尚延，立秋已至，2025年8月9日，由九龍婦女聯會（以下簡稱聯會）主辦、油尖旺民政事務處聯合主辦、香港家庭家教家風中心協辦、香港優才及專才協會和九龍青年聯席會議支持的慶祝中華人民共和國成立76周年「家風傳承愛」第一屆家庭家教家風推廣活動圓滿舉行。



本次活動恰逢聯會成立25周年，在尖沙咀海旁、文化中心廣場，盛況空前，聯會以「傳承優良家風、增強愛國情懷」為主題，通過文藝表演、親子互動、宣傳車、不同內容攤位遊戲等，吸引了市民及訪港遊客即興參與，共同綿延中華文化與感受家的溫馨，見證這場以弘揚優良家風為主旨，融合歌影與舞藝的溫情盛會。



歌聲啟幕，共話家國情

聯會合唱團以獻唱全國婦聯原創主題歌曲《花開中國》，為活動拉開溫情序幕。優悠漫妙的歌聲唱響家國情懷，感召了中華巾幗情，致敬新時代每位追夢奮鬥的女性。

聯會會長陸海女士BBS，MH，JP致歡迎詞

聯會會長陸海女士BBS，MH，JP致歡迎詞時，回顧了九龍婦女聯會自2000年創立以來，25年間在社區深耕，推動家庭家教家風建設的歷程，並表示「家風傳承愛」第一屆家庭家教家風推廣活動是聯會對新時代家庭建設的生動回應。

民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP上台致辭，表達了對活動的支持與祝賀，肯定了現場家庭齊聚共話家風傳承，體現了香港社會對家庭建設和中華優秀傳統美德的重視。她指出，家庭是社會基本細胞，家風是社會風氣重要組成部份，特區政府高度重視家庭建設，因其是社會穩定基石。她讚揚九龍婦女聯會25年來紮根社區、服務家庭，在推動家風家教傳承上成效顯著，尤其多次挑戰健力士世界紀錄，讓「家風」化為具體社區行動。同時，她強調家國情懷體現在家風與責任擔當之中，政府將繼續支持相關活動，希望更多家庭參與，讓傳統美德在港傳承，為社會和諧助力。

民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP上台致辭

親子共創，家風可感可觸

活動現場，25對來自油尖旺、九龍城、深水埗、黃大仙、觀塘區的親子家庭齊聚，共同創作「家和萬事興」主題長卷畫作。25對親子家庭對應著聯會服務地區25載的堅持，並由主禮嘉賓共同拼合完成，寓意著家風傳承因每個家庭的參與而更加豐富，也寄託了「家和萬事興、家國同安、美德流芳」的美好期盼。同場，展出了聯會特別就成立25周年精心設計的吉祥物「小龍女」、「家風傳承愛」宣傳車，以生動活潑的形式把優良傳統家風帶入社區。

聯會多年來積極推廣國家文化軟實力，曾於2016年、2022年、2024年三度以不同的中國舞蹈成功挑戰健力士世界紀錄。活動當天，由聯會促進文化委員會成員重現輝煌瞬間，為現場帶來精彩的表演。現場設有多個主題攤位，涵蓋國情知識互動、文化體驗、科技、親子遊戲等多種形式，互動趣意濃，沉浸式體驗中華優秀傳統文化。

活動現場。

活動現場。

活動現場。

活動現場。

此次「家風傳承愛」第一屆家庭家教家風推廣活動在歡樂祥和的氛圍中圓滿落幕。活動不僅讓人們感受到家庭的溫暖與中華文化的博大精深，更增強了市民對國家的認同感與歸屬感。九龍婦女聯會表示，作為首屆家庭家教家風推廣活動，也是聯會對「傳承家風、凝聚民心」的生動實踐。未來，聯會將繼續以更喜聞樂見之手法推動家風建設，為香港的和諧穩定與國家的繁榮發展貢獻力量。

是次活動得到油尖旺民政事務處、同珍醬油罐頭有限公司、華潤飲料有限公司、臧健和慈善信託、海天堂、日本城的大力支持與贊助，不僅讓與會者深切感受到家庭的溫暖與中華文化的博大精深，更進一步增強了市民對國家的認同感與歸屬感。