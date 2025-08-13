新型醫鬧｜親手把三萬個BB帶來世界　婦產科主任歷七個月網暴輕生

中國有三萬多個寶寶經她的手來到這個世界，她卻被網絡上看不見摸不著的幾雙手，推向了深淵。



57歲邵曉蓓醫生墮樓身亡。

邵曉蓓的抖音分享醫院生活日常。（網落圖片）

河南省周口市第六人民醫院婦產科主任邵醫生因長期經受網暴，不堪重負而跳樓輕生。她的離去令人扼腕，也再次將中國醫患關係的複雜現狀推上風口浪尖。

上個星期二（8月5日），河南周口衛生健康委員會在官方微信公眾號通報，周口六院8月1日晚上8時38分發生一起墜樓事件。57歲的醫院邵姓女醫生因傷勢過重，隔日凌晨1時40分不治身亡。

醫院官網顯示，邵醫生是婦產科主任，從事婦產科工作20多年，曾獲河南省優秀婦產科醫師榮譽。

上觀新聞原點欄目記者從邵醫生多名病患口中得知，她不僅用功敬業「拿醫院當家」，還技術高超，讓不少病情複雜的產婦慕名而來。更可貴的是，她總會回復焦慮病患深夜發出的信息，也從不吝惜花時間疏導生產焦慮的孕婦。

然而，就是這樣一名醫生，卻成了網絡上一些人口中的「劊子手」。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。

+ 2

接連七個月被網暴

據天津媒體津雲新聞報道，邵醫生的丈夫張先生說，她輕生前被短片平台三個帳號連續網暴七個月，陷入極度無助。

網暴源於三起醫療糾紛。第一起，事緣她曾救活一名羊水栓塞的危重孕婦，但代價是在徵得家屬同意後切除孕婦的子宮。結果家屬事後覺得生的是女孩，家裡「絕後」，反悔要求醫院和醫生賠100萬元人民幣，並在社交媒體上不斷發片攻擊邵醫生。

第二起糾紛中，一名產婦的胎兒較大，因順產有子宮破裂的風險，邵醫生多次勸對方剖腹產，但夫妻執意順產並簽署風險同意書稱後果自負。結果產婦順產時，果然子宮破裂，胎兒窒息死亡，產婦則經過手術搶救保了一命。不過，家屬因此不滿，到醫院裡鬧了之後也在社交媒體發片攻擊邵醫生。

張先生說，第三起糾紛，源於一名產婦順利生產兩天後，孩子突發缺氧，及時被送去新生兒ICU搶救後痊癒出院。兩年後，孩子確診為腦癱，家屬在未做任何醫療鑒定的前提下，就認定是醫生失誤。

網暴者帳號已經清空。（抖音）

網絡社媒時代催生新型醫鬧

據財新網了解，起初兩個病患家屬各自在社媒發佈視頻，並沒引起輿論太多關注。後來，三家家屬在抖音上互推對方視頻實現合流，影響力才大增。所發視頻內容對邵醫生的形容，包括「過度醫療」「沒有醫德」「摘子宮換錢」「害死人無數遭報應」等，煽動大批憤世嫉俗的鍵盤俠加入對邵醫生的口誅筆伐。

新型醫鬧自此誕生——沒了以往大批人到醫院哭天搶地、拉橫幅掛挽聯、賴著不走討說法的老套路，更不是拿著刀子直接衝進醫生辦公室大開殺戒，而是以刺眼的話語、拙劣的人身攻擊，隔著屏幕和鍵盤，直逼人的心理防線。

鬧的方式不同，但破壞力同樣致命。雖然沒有肉眼可見的兇器，但人言可畏，邵醫生還是像去年被病患家屬持刀殺害的溫州心血管醫生李晟一樣，生命永遠定格在了夏天。

制度跟不上醫鬧網絡化

邵醫生離世後的第三天，周口官方通報成立調查組處理案件。

她離世後的第七天，抖音通報確有疑似三起醫療糾紛當事人及家屬的15個賬號，從去年12月開始，共發佈89條醫療糾紛相關視頻，其中有76條因違反平台規則被限流。這些賬號發佈的962條評論，內容包括指責或攻擊醫院及醫生，其中457條被限流。

抖音通報還披露，共收到邵醫生及代理人發起的48次侵權舉報，其中32次舉報成功，因部分舉報重複，平台共下架對應的19條內容，並禁止其中一個重複侵權的賬號投稿。

可生命逝去了才引起重視，縱使核查後發現網暴的事實客觀存在，即使調查後該追責的都追責了，但邵醫生也回不來了。

《人民日報》星期五（9日）發表評論說，絕不能任由網暴者肆意橫行。為防止類似事件再次上演，網暴的治理關口須前移，工作重點要從事後查處向事前防範和化解轉移等。

不過，這起事件暴露的也許不止是網暴處理機制的不完善。

張先生向媒體透露，邵醫生曾兩次到派出所報案，第一次警方沒有立案，第二次雖立案，但警察也沒採取實質措施，既沒有要求相關賬號刪除不實視頻，也沒對造謠者進行警示或處罰。

至於院方，澎湃新聞引述周口六院相關負責人稱，邵醫生墜樓當天下午，也就是邵醫生遭受七個月的網暴後，院方給三起醫療糾紛的當事人發了律師函，要求他們通過合理合規渠道維權。

這不免讓人思考，如果警方當時更加重視、及時介入，讓邵醫生看到哪怕一點制度的保護，以及對網暴者的威懾，她會不會就不會那麼絕望，也不會像她遺書中寫得「求助無果、以死明志」？

如果院方透明公開醫療記錄保護醫護人員，並向有關平台正式提出要求刪除不實信息，而不是拖了七個月才與醫療糾紛當事人交涉，邵醫生會不會不會感到那麼孤軍奮戰和無助？

這些問題的答案雖然不得而知，但醫患糾紛在社會變遷下的新態勢有必要引起各方關注。

醫患矛盾加劇，兩者關係日益複雜。可從前醫生因醫鬧而致傷致殘，行兇者尚能受到法律制裁，如今醫鬧化身無形的手就能把醫生推向絕路；人們只能期盼在執法人員的眼中，他們不是同樣隱匿於無形。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。（抖音）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

