患者「強塞紅包」答謝　醫生拒收轉存住院費：冀醫患建立互信關係

陜西西安某三甲醫院的孫醫生，早前被患者「強塞紅包」，後來他將錢全部交為患者住院費用，「說實話內心還是很開心的，不是因為錢，是對我這個主管醫生的認可。當然紅包是堅決不收的」。

孫醫生近日受訪時提到，他認為現在仍存在患者不信任醫生、醫生不信任患者的現象，希望透過媒體採訪，可表達出醫生的真實想法，更希望患者和醫生建立相互信任的關係。



《紅星新聞》報道，孫醫生介紹，向他「塞紅包」的患者於7月15日入院，他是患者的主管醫生。7月23日，對方臨近出院前，向他硬塞了一個信封，「我一摸，信封裏面是厚厚的一沓現金，患者說是為了感謝一下我」。孫醫生當場拒絕患者，但對方調頭就走，「他要硬塞給我，把錢扔下來就跑了。我就把錢交給了護士長，讓護士長把錢繳納到患者的住院費裏面」。

孫醫生被患者強塞紅包，後已將錢交為對方的住院費用。（紅星新聞）

孫醫生介紹，將硬塞的紅包繳納到患者的住院費，是其醫院的一貫處理方式，「患者給醫生塞紅包是想要感謝醫生，醫生要把錢還給患者，患者往往不收。醫生沒有其他渠道可以還錢回去，所以就把患者的紅包繳納到住院費裏，這個錢會在出院結算的時候退還給他」。

醫生拒收紅包。（視覺中國）

孫醫生表示，醫院對於醫生行為有相關規定，平時科室主任會提醒醫生要用多點耐心對待病人。對他而言，收患者紅包也違背其從業的本心，「給病人治療是醫生的本職工作，患者並不需要通過紅包來感謝醫生。醫生如果收受了患者的紅包，原本健康的醫患關係就異化為了金錢交易」。