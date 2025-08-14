解放軍擴台海中線以東治權　學者：台灣恐面臨執法挑戰

中國大陸上周連續兩天出動共百餘架次軍機艦進入台灣周邊海域，卻未高調宣傳。台灣軍事學者指出，解放軍這類較大規模的演訓今年已常態化上升到每月四五次，目的是實戰練兵；且結合無人機、公務船越過台海中線，尋求建立對台海的管轄事實。



解放軍在8月7日和8日連續兩天出動大規模軍機艦進入台海周邊。根據台灣軍方統計，自7日清晨6時起的48小時內，共偵得111架次大陸軍機、12艘次軍艦，以及六艘次公務船在台海周邊活動。其中，軍機方面就包括殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機，並有85架次軍機進入台灣防空識別區。

台防部將這一波行動界定為「聯合戰備警巡」，但中國大陸方面並未做出相關宣布，也沒有官媒宣傳。

2023年8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微博@央廣軍事）

多次擔任台防部年度國防報告書諮詢審議委員的中華戰略前瞻協會研究員揭仲，接受《聯合早報》採訪時指出，台灣軍方已將陸方大規模的常態化演訓定義為「聯合戰備警巡」，而今年1月至7月已出現28次，「平均每個月四次，有些月會到五次」，顯示此類演訓已常態化。

揭仲指出，如果是例行計劃性的軍演，北京通常不會做宣傳，但這樣的行動目的多為「模擬犯台任務，或者是讓部隊熟悉犯台任務的實戰化訓練」，它並非政治表態，反而更具備實戰練兵的效果。

例如，對照日本防衛省統合幕僚監部的觀測數據可以發現，在7日演訓中，兩架解放軍無人機分別自台灣北部南下至花蓮外海徘徊，以及自西南空域繞台南部至台東外海；台海與台灣西南空域也出現戰機、轟炸機、支援機與無人機組成的「體系化打擊機群」。揭仲認為，這基本上「就是在練兵」，而這些行動也可能進一步監控花蓮、台東、蘇澳等軍港動態。

中國海軍飛彈驅逐艦「鄭州」艦發射新型反艦導彈的資料照。（新華社）

事實上，自2022年時任美國眾議長佩洛西訪台後，解放軍機艦進入台灣周邊海域次數便有持續增加的趨勢，解放軍也時常舉行「聯合利劍」「海峽雷霆」等具行動代號、且大規模宣傳的大型圍台軍演。但自今年4月初舉行過「海峽雷霆-2025A」之後，解放軍相關軍事演訓便轉趨低調。

揭仲分析，北京主要是看兩岸的狀況變動來決定是否舉行具名稱的軍演，一般都會先根據兩岸情勢變化制定行動方案，再看事件結果決定是否啟動，例如台灣選舉、總統重要談話或出訪，「不會再像以前一樣，為了要影響選舉的結果，而在事件發生前舉行；（北京）現在會等結果出來，再舉行（演習）。」

他認為，相較於「聯合戰備警巡」，具名稱的大型圍台軍演除了對台施壓、嚇阻外，也意在提醒美國，要重視北京在兩岸問題上的核心利益，否則「美國跟北京之間的軍事風險就不可能降低」。

不過，自2022年以來，台灣民眾對於大陸對台大型軍演似乎漸漸習以為常，相關軍演期間股市沒有太大波動，生活如常。但台灣民眾對於大陸軍事脅迫的真實想法，仍備受外界關注，美國軍方、政界、學界等跨黨派人士就曾多次提醒，台灣自身的防衛意志，才是影響美國是否援台的關鍵。

美國德州大學奧斯汀分校政府系教授林澤民8月12日在台灣中央研究院的演講中提到，他曾結合2023年每日中國大陸對台軍事行動數據、相關新聞報道與民調，分析中國大陸軍機艦行動對台灣民眾負面情緒的影響。

研究結果顯示，對民眾的總體影響當中，有77%是透過媒體報道間接傳遞出來的；其中，親綠媒體的報道更會加劇台灣民眾的鷹派情緒。

2023年8月，台海軍田單艦監控中國解放軍徐州艦。（台海軍司令部提供）

他也進一步結合台灣《美麗島電子報》於去年大選前，針對藍綠白三黨候選人所做的109輪選前滾動式民調，探討中國大陸軍事行動對台灣民眾投票意向的影響。

結果顯示，隨著相關報道增加，泛綠選民支持賴清德的比率並無顯著增加；但國民黨支持者支持侯友宜的比率出現一定程度減少。最出乎意料的，則是民眾黨支持者以及在民意調查中未表態、自詡中立的選民，在大陸軍事行動增加後，轉而表態支持柯文哲的比率最明顯。

對此，林澤民回應《聯合早報》記者提問時說，初步可以推論，在投票時，大陸軍事行動因素對國民黨、民眾黨，以及自詡為中立的選民影響較為顯著。

另一方面，在過去一個月中，中國大陸官媒先是刊登涉台學者文章，主張大陸近年在金門海域的海警巡查、以及解放軍在台海周邊的軍事演習等，均屬對台「行使主權管轄權」的實踐。大陸國務院台灣事務辦公室事後也為這樣的觀點背書。

對照當前的聯合戰備警巡，揭仲指出，解放軍常讓軍機越過台灣海峽中線，沿限航區飛行，目的就是以實際的動作否定台灣限航區的功效；而大陸海警船也常到台海中線以東巡弋，試圖開始建立在台海中線以東管轄的事實。

他認為，這些行動呼應了北京逐步擴展並實際化對台治權的主張，而聯合戰備警巡頻率增加也與此有關。

揭仲研判，大陸海警船接下來可能在台海中線以東對台灣漁船或商船執法，例如查扣、干涉捕魚或科研活動；當大噸位海警船頻繁出現執法時，如果台灣的海巡船隻在噸位上吃虧，屆時海軍扮演的角色、第一線的反應與回應強度，將成為台灣的重大挑戰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

