路透揭密兵推：若台海遭遇封鎖　新加坡成東南亞僑民唯一撤離通道

《路透社》引述4名知情人士消息指出，今年4月在新加坡一間飯店內舉行了一場從未公開披露的兵棋推演，模擬解放軍對台灣實施海空封鎖下的緊急局勢。該兵推揭示，在面對台海圍困情境下，協助近百萬名東南亞國家僑民自台灣撤離的唯一可行方案，可能取決於新加坡的軍事部署與外交斡旋能力。



《路透社》報道，這場為期兩天的兵推由倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）主辦，約40名現役與退役的亞太地區官員、軍官以及安全事務學者參與。推演聚焦於一項核心挑戰：當台灣遭到圍困時，如何安全撤離島上的東南亞各國僑民。

參與人士透露，模擬過程中各方談判一度陷入僵局，直到模擬中扮演新加坡角色的與會者介入，才出現突破口。據悉，正是新加坡長年在台灣低調存在的軍事訓練基地，為行動提供了可用資源。新加坡自1975年起在台展開「星光計畫」（Project Starlight），使其能動用台灣的機場與航空資源，成為少數能實質介入協助撤離的國家。

2023年9月13日，新加坡前外交部長楊榮文於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，他認為台海現狀無法長久，並強調基於美國會用武力來阻擋中國大陸統一台灣是不明智的，他相信時間不在台灣這一邊。（張鈞凱攝）

儘管新加坡國防部對此回應稱「未參與該工作坊」，但主辦單位IISS強調，與會者均是以私人身分參加。中國外交部則表示，堅決反對建交國與台灣地區進行任何形式的官方關係與軍事合作；美國國防部亦表示未正式參與本次兵推。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者唐安竹（Drew Thompson）受訪指出，「關鍵在於需要有管道與關係來執行計劃」，並補充表示，新加坡長期擁有這些聯繫，但其他東南亞國家是否已建立能與台灣在衝突中進行有意義接觸的非官方網路，仍是個問題。