去年8月27日，發生在澳洲的一起隨機傷人事件，引發不少關注。當時，一名33歲的中國男子，被指控向9個月大的澳洲男嬰淋滾燙咖啡，造成男嬰嚴重燙傷。如今，已經事發一周年，男子依舊逍遙法外，男嬰母親呼籲當局儘快逮捕疑犯。



澳洲昆士蘭（Queensland）警方公布疑犯自公園逃走時被拍得的畫面。（昆士蘭警方影片截圖）

據媒體報道，中國籍男子當時之所以燙傷澳洲男嬰，有可能是因為他的簽證申請被拒絕，故選擇隨機報復。據媒體報道的男嬰母親的說法，男嬰被燙傷後，目前已經接受8次手術，包括合成皮膚移植、皮膚針刺和激光治療，讓人十分心痛。而行兇的中國籍男子早已經在去年8月底離開澳洲，澳洲警方認為疑犯已經回到中國。因為中國和澳洲之間尚未簽訂引渡協議，以至於疑犯作案一年後仍然逍遙法外。

2024年8月27日，澳洲布里斯本（Brisbane）一公園發生隨機傷人事件，一名33歲中國籍男留學生向9個月大的男嬰Luka淋滾燙咖啡，致其嚴重燙傷。截至2025年8月19日，Luka已接受了8次手術。（GoFoundMe.com）

案件發生後，網上有人主動為被燙傷的澳洲男嬰募捐，其中不少都是華人，展現出人道主義關懷和善心。相較而言，那名疑犯，無論他當時簽證申請被拒絕是多麼讓他憤怒，他都不應該向一名年幼、無辜的男嬰發泄怒氣。當他選擇隨機傷害無辜的男嬰，便已經是犯罪。只要是犯罪，不能他身在何處，都應該依法接受懲處。

如果他已經回到中國，中國警方應該主動作為，依法逮捕疑犯，通過恰當的合作渠道，將疑犯送往澳洲受審。

這是一件是非經過非常簡單明瞭的案件，中國警方應該相信澳洲司法體系可以公正處理。將疑犯送往澳洲，既有利於中澳合作，展現出中國維護正義、懲惡揚善的決心，是國際關係領域的從善如流，又是對違法犯罪的有力打擊。畢竟，只要是犯罪，無論罪犯是哪裏人，都應該接受應有的懲罰。