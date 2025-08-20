澳洲男嬰被中國男子淋熱咖啡一周年　母親促當局別讓他續逍遙法外

澳洲布里斯本（Brisbane）去年8月27日發生隨機傷人事件，一名33歲中國籍男子向9個月大的男嬰淋滾燙咖啡，致其嚴重燙傷，至今已接受了8次手術。澳洲警方相信疑犯已經逃往中國，並因中澳之間沒有正式引渡條約，追捕疑犯受阻。事件發生近一年後，男嬰母親8月19日稱，無法接受襲擊者逍遙法外，呼籲當局盡快逮捕他。



據英國《每日郵報》報道，男嬰盧卡（Luka）的母親布爾吉克（Erna Burgic）周一在社交平台上發文，表示兒子自受傷以來已接收8次手術，包括合成皮膚移植、皮膚針刺和激光治療。她寫道：「每一次手術都痛苦地提醒他所遭受的一切，以及尚未到來的正義。」

2024年8月27日，澳洲布里斯本（Brisbane）一公園發生隨機傷人事件，一名33歲中國籍男留學生向9個月大的男嬰Luka淋滾燙咖啡，致其嚴重燙傷。截至2025年8月19日，Luka已接受了8次手術。（GoFoundMe.com）

她指出：「今天的現實與一年前一樣痛苦：傷害我們孩子的人逍遙法外。」並痛斥澳洲的法律體系和國際關係本應該保護受害者和兒童，但他們「卻未能做到這一點」。

昆士蘭（Queensland）警方去年9月1日確認了中國籍疑犯身份，但發現他已於同年8月31日從悉尼搭飛機離境。

澳洲昆士蘭（Queensland）警方公布疑犯自公園逃走時被拍得的畫面。（昆士蘭警方影片截圖）

澳洲廣播公司（ABC）引述警方本周三發布的聲明表示，據信疑犯正位於中國。雖然中國和澳洲尚未簽訂引渡條約，警方表示正在與海外當局合作。

澳媒去年報道稱疑犯出生在杭州，據悉他因簽證申請被拒絕而非常憤怒，試圖向陌生嬰兒發洩憤怒。