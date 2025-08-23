行山熱「抬人」商機　網民激辯「抬人上下山收費上萬元合理嗎？」

中國四川省本月分別發生兩起抬人上下山事件，吸引眼球的原因各異，但共同點是抬人者同樣收費過萬元（人民幣，下同，1萬元人民幣折合1800新元），在網上掀起一番價值之爭，作為局外人的中國網民為此吵翻天，有人嫌貴有人則認為物超所值。



作為登山愛好者的女博主「頭鐵肖肖」，8月5日發布影片，稱自己登頂海拔6112米的勒多曼因峰後，下撤期間被水盆大的落石擊中，大腿股骨骨折，腳趾受傷。朋友和當地村民冒著飛石從懸崖上把她抬出，經過12個小時的艱難跋涉，抬到了格西草原。她表示：「感謝他們捨命相救，感謝大山留我一命。」



女子被落石擊中骨折困海拔4千米雪山 斥6萬元請10藏民抬落山惹議

公開資料顯示，勒多曼因峰是一座位於四川西部甘孜州康定縣貢嘎山域的高山，景觀險峻壯麗秀美，具有較大技術攀登難度和高山滑雪難度，一直是國際登山高手和滑雪高手挑戰和追逐的山峰。

這起登山事故引發網民關切後，「頭鐵肖肖」8月12日再發影片詳細介紹救援始末，透露當時受傷後情況危險，朋友本想用背包將她背走未果，無奈只能將她拖行到安全地帶。由於山上無信號，多次撥打救援電話無果，她也不知道如何聯繫直升機等其他救援，最後用對講機聯繫了上山時遇到的馬幫。

馬幫是中國西南地區特有的一種交通運輸方式，由一群趕馬人及其騾馬隊按民間約定俗成的方式組織起來。

「頭鐵肖肖」憶述：「對方走了很遠的路，來的時候還有落石。經歷了這麼多，我是很絕望的，價格是他們開的，六個人每人1萬元。」她表示當時並未還價：「抬了整整12個小時，讓我少受了很多苦。」

大腿股骨骨折的女博主「頭鐵肖肖」躺在擔架上。（網絡圖片）

6萬元顯然價格不菲，很快引發中國網民熱議。不少人認為這屬於天價救援費，有趁火打劫之嫌。

有網民表示，這個價有乘人之危的嫌疑。海拔4000多米，救援能很快趕來，說明距離不遠道路也不是非常難走，落石也並不密集，前後來了10個人，大概率是一幫人有錢一起賺。

但也有部分網民認為生命無價，這筆救援費並不離譜。有人指出，當時的地理環境，傷者無法獨立下山，抬擔架也要冒風險，花6萬元買安全下山和盡快去醫院的機會，不算貴。

另有網民呼籲其他人不要煽風點火，並指博主覺得6萬元沒問題，其他人也別一直說貴。如果一直說貴，甚至去聲討救援者，以後相同情況發生，出錢都無人願意救了。

《華西都市報》引述事發當地嚮導劉莉（化名）表示，自己的叔叔是當天抬人的村民之一，救援事件網上鬧得沸沸揚揚，對參與的村民多少都有點影響。

10人輪換抬行，最終把傷者抬落山。（網上圖片）

劉莉認為，6萬元並不貴，一是因當事人同意，二是救援艱難。「當時那種情況，如果沒人去抬，可能連命都沒有了。」

劉莉介紹，被落石擊中的情況很罕見，自己從事嚮導快五年，也就遇到過這一次。「每年勒多曼因峰都有四五起救援，但基本是因為高反（高原反應）。地方也沒有這次這麼遠，之前我瞭解到的，最多的大概花了3萬元。」

劉莉說，從村子出發到事發地再到格西草原大概有40公里，加上海拔較高，還要抬人，救援還是很辛苦的。「救援沒有一個固定的價格，都是根據實際情況大家商量。」

傷者多次公開感謝救援隊的付出。（網上圖片）

事實上，雙方事先原本約定六人抬擔架，每人1萬元，後因路況複雜增至10人，但救援者並未加價。「頭鐵肖肖」也多次公開感謝藏民舍命相救，並指出高原直升機救援費用貴出數倍，高達30萬元，且地形複雜難以實施。

四川省登山戶外運動協會會長劉建也表示，雪山上抬人很不容易，當事人如無異議就沒問題，「關於救援費，沒有統一的標準，大部分是議價。」他認為，勒多曼因峰攀登難度較大，根據當時的環境和當事人的情況，再考慮到救援總人數，6萬元其實不貴。

劉建介紹，四川省山地救援總隊在甘孜州海螺溝有救援隊伍，可開展救援，救援大部分免費，但僅限於海拔低、距離近的地方，「像勒多曼因這種地方，救援隊伍去的難度很大。像當時這種情況，最好的辦法還是請當地村民救援。」

有自媒體指出，這並非「頭鐵肖肖」首次爬山遇險。

她曾發過攀爬尼泊爾中北部號稱「世界最致命山峰」安娜普爾娜（Annapurna）的影片，透露過程中在落腳點遭遇雪崩，並被埋進雪裡，在同伴幫助下成功脫險。

「頭鐵肖肖」此次在四川爬山獲救也實屬命大，四川今年已發生數起遊客高海拔身亡的事故。一名男遊客5月10日在阿壩州四姑娘山鎮因出現嚴重高原反應（也稱高山症），送院搶救後不治。不到一周後，一名35歲女遊客5月16日在甘孜州稻城亞丁旅遊景區內，因高原反應休克昏迷，搶救後不治。

體重超重遊客峨眉山重金請轎夫

另一起抬人上下山收費過萬、引發中國輿論熱議的交易也發生在四川。一名體重263斤（超過130公斤）的男子本月在峨眉山景區坐滑竿（轎子）上山拜財神，請了九名轎夫輪流抬42公里路，共花費2萬2100元。

一名體重263斤（超過130公斤）的男子本月在峨眉山景區坐滑竿（轎子）上山拜財神，請了九名轎夫輪流抬42公里路，共花費2萬2100元人民幣。（網絡圖片）

有親眼目睹的網民稱抬轎場面「壯觀又豪橫」；一些人則認為，男子既然超重，就不應非要上山，更不能讓轎夫去抬自己，並稱他們賺的都是「血汗錢」。

因負重賺辛苦錢，轎夫一向被視為交易中弱勢的一方，輿論也對這些底層百姓是否受到剝削尤其敏感。

有中國旅遊博主2022年8月在網上發影片，稱自己在重慶武隆天坑遊玩時，因半個小時內見無人選擇坐轎上山，決定幫助當地轎夫，雇了其中兩人抬轎上山，沒坐完全程就付款600元。這番看似善意之舉卻引來網民炮轟，批評博主花錢踐踏轎夫尊嚴。

一名體重263斤（超過130公斤）的男子本月在峨眉山景區坐滑竿（轎子）上山拜財神，請了九名轎夫輪流抬42公里路，共花費2萬2100元人民幣。（網絡圖片）

事件引發網絡爭議後，當地轎夫表示，他們就是靠這個養家糊口，憑力氣謀生計。

輿論本週關注體重超重遊客在峨眉山重金請轎夫後，《紅星新聞》8月21日引述方姓轎夫稱，有人8月15日聯繫他，稱一名體重超重的遊客想坐滑竿上山，對方體重達263斤。經協商，對方表示願出2萬1200元請轎夫，負責抬他上山和下山，人數由他們自己安排。

方姓轎夫續稱，為保證安全，他們最後安排九人輪流抬。這名超重男子的目的地是半山腰的仙峰寺財神殿，從山腳廣福寺到財神殿約21公里，來回抬了10多個小時。一路上，他們四人一組輪流抬，一人負責開路，引來多名行人圍觀。

另一名參與抬滑竿的宋姓轎夫則憶述，坐轎男子的性格很好，人也很開朗，「剛起轎的時候，下了幾分鐘的小雨，就把傘給他撐了一下，他就說雨不大不用傘……坐在轎子上，還幫著一起喊號子『嘿佐！嘿佐！』」

宋姓轎夫說，這名男子對他們服務很滿意，回到山下又給每人100元小費，最後共支付2萬2100元，還表示明年5月到7月再來，到時會提前聯繫。

宋姓轎夫介紹，在峨眉山景區，體重150斤以下遊客坐滑竿，通常單邊價格是每公里240元，兩個人一起抬。從廣福寺到仙峰寺，正常體重遊客坐滑竿來回價格大概6000多元。

一名中國旅遊博主2022年8月在網上發影片，稱自己在重慶武隆天坑遊玩時，選擇坐轎（當地叫滑竿）上山，結果反被一些網民批評他花錢踐踏轎夫尊嚴。圖為該博主當時乘轎。（網絡圖片）

他表示：「這樣的定制大單比較少，是我從業32年來接的最大一單。」他之前接過最大單子收費6000元。

儘管有人看不慣，認為體重超重遊客一擲千金坐轎有「有錢就任性之嫌，但也有不少網民表示支持這種各取所需的交易。有人指九個人輪流乾一天活，每人能分2400多元，這樣的日薪絕對算高；有人則問，轎夫就是乾這行的，遊客心疼他們不捨得去坐，那他們拿什麼養家糊口？

有意思的是，一些中國網民認為收取上萬元抬人上下山是把付費方當菜頭砍，但反對中並未提出到底收費多少才算合理。在兩起抬人上下山事件中，收費方所提供的服務，實則並非普羅大眾所需，算是客制化方案，因此也不受制於一般的市場邏輯規律。

兩起事件的關鍵，無非在於交易是否合法，以及買賣雙方是否認為價格合理、成交是否你情我願、結果是否皆大歡喜，難用道德標準、社會期盼衡量裡面的是與非。在買賣雙方都對交易過程和結果滿意的前提下，也就沒有局外人置喙的必要了。

