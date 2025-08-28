特朗普突然威脅向中國徵收200％關稅　究竟有咩古惑？

平靜了幾個星期的中美貿易戰，又傳出新消息。美國總統特朗普星期一（8月25日）在白宮受訪時，突然開出最新的對華關稅單，稅率直接飆升至200%。



中美貿易戰看似平靜了幾個星期，卻突然起波瀾。（Reuters）

據現場視頻，特朗普在談到中國時放出狠話，警告中國必須向美國提供稀土磁鐵，否則將對中國徵收200％關稅。他還「大秀」美國的籌碼，聲稱因為美國不給中國關鍵的飛機零部件，結果中國有200架飛機無法起飛，並且胸有成竹地說，美國手上還有「驚人的牌」，只是他不想打，但凡要打那些牌，必將「摧毀中國」。

特朗普也再度透出訪華意願，聲稱「可能是今年或此後不久」將訪問中國。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

過去兩周，特朗普的注意力一度轉到烏克蘭戰爭上，先是在安克雷奇高調與俄羅斯總統普京會晤，之後又在華盛頓迎來烏克蘭總統澤連斯基和歐洲各國領導人。一連串的動作讓他連續成為國際焦點，一時間風頭無兩。不過，這些外交動作虎頭蛇尾，沒有帶來俄烏停火的希望，也沒有促成俄烏首腦會晤，特朗普甚至得用「普京不喜歡澤連斯基」為由，來為沒能安排上「普澤會」開脫。

不知道是不是因為在俄烏問題上玩不轉、碰壁了，特朗普的目光又猛然轉向了與中國的貿易戰。突然威脅要向中國徵收200％關稅，葫蘆裡賣的什麼藥？

在中國分析人士看來，特朗普又是在虛張聲勢了。中國全球化智庫理事長王輝耀接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時評價：「他（特朗普）總是對關稅或潛在的懲罰誇誇其談，但我們不應該被這些論調所迷惑。」面對特朗普200%關稅的威脅，中國外交部發言人郭嘉昆星期二在例行記者會上也只是輕描淡寫回應說，「我們已就關稅問題多次闡明立場」，顯然是不想跟著特朗普的節奏跑。

對於特朗普再提訪華之事，不少分析也認為，在中美貿易談判有更清晰的眉目前，北京大概率不會答應安排元首會面。

中國稀土產量佔全球三分之二。（圖片來源：視覺中國）

中美目前仍在關稅戰的第二個90天休戰期，雙方談判了幾輪，暫時以稀土牌和晶片牌（中國稱「芯片」）相互制衡，換來過去幾個月的休戰，但要說真正化解爭端，並沒有實質進展。

此時又打出非理性的關稅牌，看得出特朗普是有些著急。在美國國內，他正面對更大的調整關稅壓力。美國大豆協會上周致信，敦促政府儘快與中國達成取消關稅協議，並盡可能促成大規模大豆採購。

眼看9月的大豆收成季即將到來，最大客戶中國尚未下單，反而從巴西大量採購，美國豆農火燒眉毛。大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）在信中向特朗普訴說，豆農正面臨「極大的財務壓力」；價格持續下跌，生產和設備成本大增，「美國豆農無法撐過與我們最大客戶長期的貿易糾紛」。美國的農業州向來是特朗普的核心票倉，來自豆農的施壓想必讓特朗普很頭痛。

2024年5月30日，美國伊利諾伊州索莫諾克（Somonauk），數台大豆種植設備被擺放在當地的大豆農場。（Reuters）

在與關稅談判緊密關聯的科技領域，中國的態度也在發生微妙變化。雖然沒有明說，但中國對於要美國拿什麼樣的科技來換稀土，正變得更挑剔。7月底以來，中國官方不僅直接質疑英偉達晶片的安全風險，也要求本國企業避免使用英偉達為中國市場量身定制的降級版H20人工智能（AI）晶片，逼得英偉達緊急停產。一種解讀是，北京拒購H20晶片，就是為爭取華府鬆綁對高帶寬內存（HBM）晶片的限制。

與此同時，中國在晶片領域的國產替代腳步也在加快。中國科技圈上周最熱鬧的消息是，AI領頭羊深度求索（DeepSeek）低調發佈了V3.1模型。DeepSeek在官方微信公眾號中強調，新模型「使用了UE8M0 FP8 Scale的參數精度」。為了讓普通人看得懂這串字母和數字，DeepSeek在留言版特別置頂了一條解釋：「UE8M0 FP8是針對即將發佈的下一代國產芯片設計。」

Deepseek發佈新模型（Solen Feyissa＠Unsplash）

業內人士解讀，DeepSeek對接中國國產晶片，標誌著至少在AI晶片領域，突破「卡脖子」的努力已經開花結果，中國AI很快會走上「算力自由」。與V3.1適配的是什麼晶片，中國下一代國產晶片又來自哪裡，DeepSeek沒有透露，但嗅覺敏銳的資本市場在早前公佈的DeepSeek大模型適配廠商名單上找到蛛絲馬跡，中國科技股也隨即掀起狂歡潮，帶動寒武紀等晶片企業股價大漲。

北京在中美科技戰中所處的劣勢不會一夜間改變，但博弈的天秤必然會因為這些新的發展而調整，這也會改變中美在貿易談判桌上的籌碼和戰術。中美據報本周將在華盛頓展開新一輪貿易談判，暫時還不知道特朗普揚言徵收200%關稅是不是煙霧彈，不過雙方都在暗地裡步步為營，即將開啟的談判，氣氛不會輕鬆。

