師法美國「特許稅」　內地學者倡向Nvidia收取營收15%安全保證金

美國總統特朗普近日要求Nvidia（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）、超微等企業，須將其在中國晶片銷售收入的15%繳納給美國政府，作為獲得出口許可的條件。對此，中國全球化智庫（CCG）副主任高志凱在接受內媒《觀察者網》專訪時表示，中國政府也應比照辦理，要求Nvidia等外企在華銷售收入的15%繳納作為「安全保證金」。



高志凱指出，近年來美國對中國發動「晶片戰爭」，試圖在中高端晶片領域「卡脖子」，但近期卻允許Nvidia恢復銷售專為中國市場設計的「閹割版」H20晶片。他分析，美方政策轉變的原因之一，是華為等中國企業的AI晶片已達相當水準，美國擔心中國晶片廠商將在國內市場迅速佔據主導地位，甚至進一步在國際市場上取得優勢。

針對外界關注的NvidiaH20晶片是否存在「後門程式」問題，高志凱認為，網信辦約談Nvidia「非常必要也非常及時，而且應定期進行」。他進一步建議，中國政府部門應要求Nvidia等外國廠商與中國用戶簽署更具法律效力的協議，明確承諾若產品安裝後門或加入其他功能，造成中國用戶損害，廠商必須「無條件承擔法律責任」。

高志凱表示，他注意到特朗普近期採取「非常獨特的做法」，要求Nvidia、超微等公司將其在中國晶片銷售收入的15%繳納給美國政府，他稱之為「特許稅」。他強調，中國也應向外企收取同樣比例的資金，作為「安全保證金」，存放於指定位置，「等一段時間後，確認相關產品沒有後門，才可以將這筆保證金退還給這些公司」。

他強調，「這點至關重要。否則，如果僅憑廠商隨便說幾句，或在紙上簽個字，而沒有『實打實』的法律約束，將來萬一出事，後果將不堪設想。即便現在沒有相關證據，我們還是需要防患於未然」。