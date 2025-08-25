Nvidia H20算力晶片引爆信任危機　分析：加速中國國產替代

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」近日發表評論文章指出，全球晶片巨頭Nvidia正陷入前所未有的信任危機，其專供中國市場的H20算力晶片爆出存在安全隱患，並遭到中國國家網信辦約談。



文章指出，H20晶片命運跌宕，該產品於2023年為規避美國禁令而生，基於Hopper架構但大幅縮水。今年4月，美國政府以「國家安全」為由禁止銷售H20晶片至中國；7月15日Nvidia執行長黃仁勳宣布美方批准出口，但僅16天後便因安全問題遭到中國主管機關約談。

內文回顧，今年5月美國眾議員比爾．福斯特提出《晶片安全法案》，要求受出口管制的晶片必須內置位置驗證與遠程控制功能，「相關的技術十分成熟，完全可以實現」。同年7月，美國白宮發布《人工智能行動計劃》，強調要建立「晶片位置驗證機制」，防止高端AI算力晶片流入「關切國家」。多位人工智能領域專家隨後公開確認，Nvidia算力晶片的「追蹤定位」與「遠程關閉」技術已經成熟。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。(Reuters)

有專家指出，若在H20晶片的電源管理模組中植入「遠程關閉」電路，配合觸發機制即可令系統癱瘓；而軟體層面的CUDA平台，則可實現定位、數據收集甚至擊鍵記錄、截圖等後門功能。一旦坐實後門，中國的數據中心與AI集群恐將面臨地理追蹤、遠程關閉及數據外洩風險。

在Nvidia方面則否認存在後門，重申其晶片符合安全標準，並已多次聲明「網絡安全對Nvidia公司至關重要」。不過中國主管部門已要求其提交可信技術證明，包括開源代碼審計或第三方檢測，否則可能面臨禁售。

「牛彈琴」在文章中指出，美國在科技產品中植入後門早有前科。德國《圖片報》今年3月曾報道，若無美方批准，F-35戰機的部分功能可被遠程禁止。2013年的「棱鏡門」事件亦揭露，美國國安局曾利用思科路由器對中國進行監控，並存在預置後門。

對外經貿大學教授崔凡接受媒體訪問時表示，H20或其他晶片可能存在的安全問題，中國官方還是有相應的工具進行管理的。企業用戶可透過各種安全管控手段控制風險，例如在商業合同中要明確供應商的安全責任，一旦出現安全問題，對方需要承擔巨額賠償損失。

與此同時，文章指出，隨著中國本土算力晶片快速發展，國產替代的底氣逐漸增強。伯恩斯坦最新報告預計，2025年中國AI晶片市場規模有望突破390億美元。今年以來，國產晶片在AI算力中心的採購占比已從2022年的5%躍升至40%，Nvidia在中國的市場份額則由95%跌至50%。

報道認為，H20後門爭議加劇了美國科技霸權的「可信度赤字」，同時也將倒逼中國加速自主研發，成為擺脫外部依賴的契機。最終，這場「晶片戰爭」不僅關乎企業興衰，更在於誰能構建開放、安全、可信的技術生態。