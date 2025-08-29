九三閱兵｜26國各有千秋　金正恩出席令人格外關注

中國官方28日公布參加北京「九三閱兵」的賓客名單，共有26位外國國家元首和政府首腦出席。



各國元首中最搶眼的俄羅斯總統普京和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩。普京將同時對中國進行4天連續訪問，創下到中國訪問的時長歷史紀錄。考慮到中俄兩個大國「協作夥伴」關係對世界格局及雙邊的重要性，以及兩國領導人的私人關係，將普京放到第一個理所當然。



中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京出席中俄建交75週年晚宴時握手留影（Reuters）

令人眼前一亮的是朝鮮領導人金正恩。金正恩很少出國訪問，多國領導人集體出現的外交場合，更是一場都沒有參加過。今年俄羅斯紅場閱兵，兩國已重結盟友關係，朝鮮還往俄羅斯派兵參戰，即便如此從，金正恩也沒有參加。

2015年、2019年兩次中國閱兵，金正恩都沒有出席。但是這次，金正恩出席了。中朝關係具有特殊的歷史和現實背景，而且朝鮮是中國唯一的簽約盟國，這次金正恩出席的意義不僅凸顯了其本人在大國博弈中自如游走的政治智慧，更是其在朝鮮國內政治地位，以及中朝兩國特殊歷史與時代背景的體現。

將俄羅斯普京與朝鮮金正恩放到來賓名單的前兩位，凸顯了中俄、中朝關係的特殊性，以及北京對這兩對關係的特別重視。而閱兵日當天，伴隨著國際媒體傳播，三位領導人的畫面勢必會引發媒體高度關注。尤其首次到境外參加多國集體活動的金正恩，一舉一動都必將牽動媒體鏡頭。

2019年，金正恩習近平曾在中國大連會晤。（路透社）

排在普京、金正恩之後的是東南亞國家領導人，包括柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，緬甸代總統敏昂萊等。東南亞是中國外交的基本盤，甚至可以說是中國的「後院」。這個區域的國家之間關係複雜，美國、日本在區域內的影響力都不容小覷，有些國家如越南和中國在南海還存在領土之爭，但總體而言，除了菲律賓緊，大部分東南亞國家和中國的關係都不錯。

出席國家中尤為重要的是越南、印度尼西亞和馬來西亞，這三個國家都是區域內體量較大的國家，也是經濟發展較快的國家，同時也是中美爭奪的重點。對比十年前三個國家僅派特使和代表出席，如今三個國家在日本干擾下都派出元首級人物出席，說明他們對與中國的關係的重視程度在十年內得到了很大提升。

中国國務院總理李強于雅加達與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）舉行雙邊會談。（Reuters）

另一個比較有意思的觀察對象是新加坡。新加坡僅派出副總理顏金勇參加。這個配置不能說低，但是和中新關係相比，總覺得有些差距。可能這正體現了新加坡對自身的外交定位，就是在中美之間游走，同時又考慮日本感受，不明確站隊。其實在很大程度上，新加坡的心態才是大部分東南亞國家的主流心態，只是新加坡要明顯更謹慎一些。

新加坡僅派出副總理顏金勇參加。

東南亞國家之後是蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，這四個國家無甚特殊性可言。從他們和中國的關係以及在安全或經濟等領域對中國的依賴而言，在無特殊情況下，由國家元首或政府首腦出席幾乎是一定的。

接下來是五個中亞「斯坦國」以及白俄羅斯，包括：哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科。

他們是現在天津參加上合峰會，然後「組團」到北京出席閱兵典禮。但即便沒有同期在天津召開的上合峰會，中亞五個「斯坦國」和白俄羅斯總統出席北京閱兵也是大概率事件。

五個中亞「斯坦國」是俄羅斯的「後院」和傳統勢力範圍。但是近年以來，特別是俄烏戰爭以來，因為對俄羅斯擴張主義傳統的擔心積極推行「去俄化」，有意引入其它大國力量平衡俄羅斯影響，同時又有借力中國發展經濟的願望，中國在該區域的影響力提升迅速。

2025年6月17日，中國國家主席習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席第二屆中國-中亞峰會，並與中亞五國元首集體合影。（新華社）

今年6月，中國與中亞五國剛剛締結《永久睦鄰友好合作條約》。在歷次中國與中亞五國的交往中，雙方都給予了對方最高禮遇。在此中國需要朋友「捧場」之際，這些中亞的近鄰參加在情理之中。

出席北京九三閱兵的其他國家元首或政府首腦還包括：阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾。這八位來賓的每一位都非常值得關注。

以塞爾維亞和中國中國的關係，武契奇出席是必然的。斯洛伐克的菲佐本來就不走尋常路，在歐洲國家中也算是一個另類，出席不奇怪。古巴和中國同是社會主義國家，到當今全球社會主義的大本營參拜在情理之中。阿塞拜疆和亞美尼亞剛剛發生過軍事衝突，並在美國總統特朗普主持下達成和平協議，如今兩國領導人又在北京會面，說明其實中國在區域的影響力也在提升。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

伊朗經過「十二日戰爭」的慘痛教訓，知道了俄式武器的不中用，在美以壓力下，以後會不會更倒向中國，從中國購買戰略武器非常值得觀察。

參加這次北京閱兵的非洲國家元首並不多，只有剛果（布）河津巴布韋兩個。這似乎和中國在非常的長期耕耘有點不太相符。

不過坦率說，如果中國為了面子，真想花大價錢請，也不是請不到。在沒有花大價錢的情況下，以非洲國家對二戰的蒼白感受，能有兩個國家出席已經不錯了。就像中東，這次一個國家元首或政府首腦都沒有參加，是因為他們和中國關係不好嗎？顯然不是，是因為他們本身對二戰就無感。加上又要考慮美日本感受，就沒必要再參加了。