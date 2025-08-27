中國閲兵｜日本這樣的表態極其惡劣！

根據日本共同社報道，日本政府已要求歐亞各國不要參加中國下周為紀念抗日戰爭勝利80周年舉行的閲兵式及其他活動。

日本政府要求歐亞各國不參加中國的相關活動，對中日關係極為不利。「九三大閲兵」不僅具有紀念意義，更有反思價值。日本非但不借此機會深刻反省自身，反而從中阻撓，這表明在歷史反思問題上，日本始終沒有真心解決問題的意願。

80年過去了，日本既未正確對待這段歷史，還將自己塑造成「受害者」，在廣島和長崎紀念館中訴說自身遭受的打擊，卻從未告訴日本國民：日本究竟為何會遭受這樣的打擊？對歷史缺乏正確態度，終將重蹈歷史覆轍。

2025年中國「九三閲兵」綵排。（CFP）

近年來，極右翼勢力與思潮在日本國內持續上升，這一趨勢值得高度警惕。在7月舉行的參議院選舉中，成立僅5年的極右翼政黨參政黨的席位由選前的2個飆升至15個。日本前駐華大使垂秀夫甚至表示，中國實力正不斷提升，日本當下不應與中國對抗，需等待中國衰敗後再對中國動手。這樣的表態極其惡劣！

中國很難強迫日本反思歷史，我們既無這樣的能力，也不應抱有此類期待。不要總想着對日本右翼說「你們必須好好反思」。很長一段時間裏，中國對日本反思歷史抱有期待。這種期待其實有點過高。

2025年中國「九三閲兵」綵排。（CFP）

我們作為歷史受害者，必須銘記這段歷史，從歷史中吸取教訓，牢牢抓住發展機遇，全力以赴提升自身實力。對於日本，我們的態度應該是：他們現在愛反思不反思。我們珍惜和平、熱愛和平，但如果日本還想犯渾，最後就靠實力說話。

中國近代為何會落後？為何眾多國家能入侵中國？為何日本敢發動全面侵華戰爭？核心原因就在於當時中國的工業實力遠落後於西方。新中國成立後，國家主席毛澤東精準抓住這一主要矛盾，為推動中國工業化傾注大量心血，最終建成了世界上規模最龐大的工業體系。正是有了完整的工業體系，我們才無懼任何對手。

如今，我們要進一步鞏固工業優勢，依託強大的工業生產能力，發展更先進的軍事力量與科技實力。我們曾要求日本反思歷史，既然他們不願反思，可以；如果未來中日矛盾在某個節點爆發，我們憑藉絕對實力解決問題。

圖為2025年8月15日，大批日本民眾在二戰結束80周年當天到東京靖國神社參拜。（Reuters）

從目前趨勢來看，中日力量對比正逐步回歸歷史常態。日本極具影響力的管理學家大前研一曾指出，從地理格局與歷史文明的深厚底藴來看，中國本就是東亞地區天然的中心。過去一百多年間，日本之所以能成為東亞經濟中心，核心在於其工業化率先成功，對中國形成了壓倒性優勢。

他同時提醒，工業優勢本質上是知識優勢，一旦中國下定決心學習工業化知識，趕超日本便只是時間問題。當中國技術水平與日本持平時，雙方比拼的就將是規模。大前研一認為，到2049年，中國經濟規模將達到日本的10倍。

筆者認同大前研一的觀點。只要中國不犯重大戰略錯誤，保持當前產業技術進步的速度，2049年中國GDP達到日本10倍必定能夠實現。等到那一天，日本是否反思歷史，已經無關緊要。對中國人而言，切勿寄希望於日本主動反思——他們愛怎樣就怎樣。等我們的實力形成絕對碾壓，再解決相關問題便會容易得多。

作者：金燦榮，中國人民大學國際關係學院教授，美國問題專家

