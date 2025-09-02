上合「天津時刻」　習近平提及這三句古語

初秋時節，海河之濱迎來「上合組織大家庭」又一次相聚。在備受矚目的上合「天津時刻」，中國國家主席習近平在不同場合提及三句中國古語，言語之間，意蘊深遠。



8月31日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在天津舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。（中新社）

——百舸爭流，奮楫者先

8月31日晚上，面對遠道而來的賓朋，習近平在上海合作組織峰會歡迎宴會上援引《禮記·中庸》中的古語「百舸爭流，奮楫者先」，寄語天津峰會取得豐碩成果。

中國歷來推崇實幹爭先。作為創始成員國之一，中國始終把上合組織作為周邊外交優先事項，並致力於做實做強。

率先建立邊境地區軍事領域信任機制、率先啟動共建「一帶一路」合作、率先締結長期睦鄰友好合作條約、率先提出共商共建共享的全球治理觀……24年來，上合組織成員國共享機遇、共謀發展，推動上合組織建設和合作取得一系列開創性成果、歷史性成就。

鑒往知來，此次峰會亦收獲眾多成果。從《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》到《上合組織未來10年(2026－2035年)發展戰略》，從關於支持多邊貿易體制的聲明到加強安全、經濟、人文合作和組織建設等24份成果文件，諸多務實合作成果將推動上合組織進一步行穩致遠。

9月1日，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津舉行。（中新社）

——志之所趨，無遠弗屆

9月1日上午，習近平在上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議上引用《格言聯璧》中的「志之所趨，無遠弗屆」，呼籲上合組織牢記初心使命，積極擔當作為。

只要志向堅定，再遠的地方也能抵達。24年前，上合組織剛一成立，就確立了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。這二十字箴言，既是上合組織成立初心所在，也是上合組織發展壯大的生命力所在。

從黃浦江畔到海河之濱，上合組織成員國秉持「上海精神」這一初心，走出了一條卓有成效的和平發展道路。中國不僅是「上海精神」的首倡者，更是堅定的踐行者。

2013年以來，習近平出席上合組織歷次峰會，提出一系列重要倡議主張，推動「上海精神」不斷煥發時代光彩。展望未來，習近平在此次峰會上強調，上合組織「仍須遵循『上海精神』，腳踏實地砥礪奮進，更好發揮組織功能」。

9月1日下午，「上海合作組織+」會議在天津梅江會展中心舉行。（新華社）

——執大象，天下往

9月1日下午，習近平在「上海合作組織+」會議上援引《道德經》中的古語「執大象，天下往」，強調「中方願同各方一道，勇擔大義、篤行大道」。

多年來，上合組織日益成為全球治理體系建設和改革的積極推動力量，「磁吸力」持續增強。一個生動的細節可見之：上合組織秘書處中，負責擴員等事務的國際合作部，如今是最繁忙的部門之一。

此次峰會一致同意接收老撾為對話夥伴。正如習近平2022年在上合組織撒馬爾罕峰會上所言：「越來越多國家申請加入『上合大家庭』，充分表明上海合作組織的理念深入人心，發展前景被廣泛看好。」

當前，上合組織已經成長為在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織。面向未來，「上合大家庭」仍需堅定前行。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

