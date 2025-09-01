上合峰會｜成員國發表聲明　紀念二戰勝利及聯合國成立80周年

8月31日至9月1日，上海合作組織在天津召開峰會。上海合作組織成員國元首理事會發表關於「第二次世界大戰勝利及聯合國成立80周年」的聯合聲明。



聲明強調銘記歷史、反對歪曲二戰真相，譴責為納粹主義開脫的企圖；並表示，二戰勝利得益於各國人民的團結，如今各國同樣對後代肩負責任，必須竭盡全力防止戰爭災難重演，維護人類共同和平未來。聲明同時呼籲推動聯合國改革與多極國際秩序，讓後代免於戰爭災難。



值此第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年的歷史時刻，上海合作組織成員國領導人發表聲明如下：

第二次世界大戰給人類帶來了深重災難和痛苦，造成數百萬人傷亡。這場戰爭由妄圖獨霸世界的勢力挑起，他們剝奪其他民族的自由、民族文化、身份認同和傳統價值觀。這場殘酷大屠殺表明，縱容納粹主義、法西斯主義、軍國主義，煽動種族、民族、宗教仇恨、對立和歧視危害巨大。

這場戰爭的勝利得益於所有愛好和平國家的團結。那些以巨大犧牲拯救世界於毀滅之中的各國人民，我們懷著深深的感激與崇敬緬懷其功績。我們向在戰爭中遇難的人們致以沈痛哀悼。我們向幸存的前線戰士和後方勞動者致以由衷敬意，他們在戰爭歲月展現出英勇無畏的精神。

當今一代人對曾為世界自由與和平而在戰爭中犧牲的先輩們負有責任義務，必須悉心管理維護烈士墓地和象征共同勝利的紀念設施、紀念碑、雕塑。

對任何歪曲第二次世界大戰勝利意義及上合組織成員國人民在擊敗法西斯主義和軍國主義中所起作用、為納粹主義和種族優越論思想翻案、為種族滅絕及其他針對平民的罪行開脫、宣揚極端激進思想等企圖，我們予以堅決譴責。我們強調，反人類罪行將永遠不會被忘記。

保存和客觀展現第二次世界大戰勝利的歷史真相是避免類似悲劇重演、維護和平與安全、加強合作的必要條件。鑒此，有必要繼續落實相應研究和教育舉措，以保存關於這場戰爭的歷史記憶。

我們呼籲牢記，無視歷史教訓必將導致嚴重後果。我們歡迎聯合國大會每年通過的《打擊美化納粹主義、新納粹主義和助長當代形式種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍行為的做法》決議。呼籲國際社會共同推動《上合組織關於各國團結共促世界公正、和睦、發展的倡議》。

1945年成立的聯合國是第二次世界大戰最重要勝利成果之一，也是現代國際關系體系的基石。80年來，聯合國已成為獨一無二的國際組織。在維護和平與安全、促進社會經濟發展、推動人權事業進步等領域，聯合國框架內建立了諸多為各國迫切所需的合作模式。

我們指出，各國只有恪守聯合國憲章宗旨、原則和國際法，才能維護世界持久和平。

我們強調，有必要強化綜合性國際機制作用，這些機制旨在深化國家間基於相互尊重、平等和互利合作的建設性協作。

我們堅定支持以公認的國際法準則、文化和文明多樣性、平等互利合作為基礎，發揮聯合國中心協調作用，構建更具代表性、更加民主公正的多極世界。

我們堅信，通過聯合國全面改革保障發展中國家代表性，對提升聯合國權威和效率具有重要意義。

第二次世界大戰的勝利是所有團結抵抗共同威脅的國家和人民勠力同心的結果。如今，我們對過去和未來負有共同責任——讓子孫後代免受戰爭災難，竭盡全力避免慘痛悲劇重演。