上合峰會｜彭麗媛邀領導人夫人遊天津海河　展現中華文化城市魅力

今日（9月1日）下午，國家主席習近平夫人彭麗媛邀請出席2025年上海合作組織峰會的外方領導人夫人等共同遊覽天津海河。



彭麗媛熱情迎接來賓，同她們一一握手並集體合影。碼頭上，少年兒童歡快地唱起《我在天津等你》，揮舞中外國旗夾道歡迎。

今日天津秋高氣爽，碧波蕩漾。彭麗媛與來賓們共同乘船，沿途聽取天津歷史和發展介紹。彭麗媛向各外賓介紹，天津是一座兼具歷史底蘊和現代魅力的城市，海河見證了天津發展和多元文化的交融互鑒，期待大家共同度過一段愉快難忘的時光。

彭麗媛和來賓們欣賞兩岸風光，品茗交流，聆聽三弦重奏。大家興致盎然登上遊船甲板並合影留念。來賓們紛紛讚賞中國優秀傳統文化，高度評價中國式現代化取得的顯著成就。

烏茲別克斯坦總統夫人米爾濟約耶娃、蒙古國總統夫人寶勒爾策策格、阿塞拜疆總統夫人阿利耶娃、土耳其總統夫人埃米奈、亞美尼亞總理夫人阿科皮揚、尼泊爾總理夫人沙基亞、埃及總理夫人哈賽貝拉、馬來西亞總理夫人阿茲莎、伊朗總統女兒紮赫拉等參加上述活動。