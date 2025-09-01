上合峰會｜彭麗媛邀領導人夫人遊天津海河 展現中華文化城市魅力
撰文：鄭寧
出版：更新：
今日（9月1日）下午，國家主席習近平夫人彭麗媛邀請出席2025年上海合作組織峰會的外方領導人夫人等共同遊覽天津海河。
彭麗媛熱情迎接來賓，同她們一一握手並集體合影。碼頭上，少年兒童歡快地唱起《我在天津等你》，揮舞中外國旗夾道歡迎。
今日天津秋高氣爽，碧波蕩漾。彭麗媛與來賓們共同乘船，沿途聽取天津歷史和發展介紹。彭麗媛向各外賓介紹，天津是一座兼具歷史底蘊和現代魅力的城市，海河見證了天津發展和多元文化的交融互鑒，期待大家共同度過一段愉快難忘的時光。
彭麗媛和來賓們欣賞兩岸風光，品茗交流，聆聽三弦重奏。大家興致盎然登上遊船甲板並合影留念。來賓們紛紛讚賞中國優秀傳統文化，高度評價中國式現代化取得的顯著成就。
烏茲別克斯坦總統夫人米爾濟約耶娃、蒙古國總統夫人寶勒爾策策格、阿塞拜疆總統夫人阿利耶娃、土耳其總統夫人埃米奈、亞美尼亞總理夫人阿科皮揚、尼泊爾總理夫人沙基亞、埃及總理夫人哈賽貝拉、馬來西亞總理夫人阿茲莎、伊朗總統女兒紮赫拉等參加上述活動。
上合峰會｜成員國發表聲明 紀念二戰勝利及聯合國成立80周年上合峰會｜成員國簽署發表「天津宣言」 反對集團對抗與單邊制裁上合組織成員國元首理事會發表關於支持多邊貿易體制的聲明習近平講話稱上合已為世界最大區域組織 將盡快建成上合開發銀行上合峰會｜普京莫迪同現身 中國打造「非美國主導」秩序空間