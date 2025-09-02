從三個比喻讀懂習近平提出的全球治理倡議

9月1日，中國國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議並發表重要講話，首次提出全球治理倡議。這是繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議之後，中國又一次向世界提供的重要公共產品。



9月1日下午，「上海合作組織+」會議在天津梅江會展中心舉行。（新華社）

該倡議包括奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向等重要內容。在全球治理走到新的十字路口的關鍵時刻，通過習近平曾提及的三個比喻，或可更好讀懂這一中國方案。

一是「大船」之喻。

「各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上」，習近平曾在2024年與主要國際經濟組織負責人會見等諸多場合，以「小船」和「大船」論述國際社會與一個國家之間的關係。

隨着全球治理赤字加劇，人類比以往更能感知何為「同舟共濟」。在習近平提出的全球治理倡議中，「奉行主權平等」被置於首位。他強調，堅持各國無論大小、強弱、貧富，都在全球治理中平等參與、平等決策、平等受益。

海河之濱舉行的上合組織峰會是生動例證。發展階段不同、社會制度不同的成員國領導人圍坐在一起共商發展之策。在「上海合作組織+」會議上，習近平指出，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。

可預見，在命運與共的大船上，平等參與、平等決策、平等受益，將匯聚起更多全球治理共識。

二是「大江」之喻。

「大江奔騰向海，總會遇到逆流，但任何逆流都阻擋不了大江東去。動力助其前行，阻力促其強大。」習近平在出席2022年世界經濟論壇視頻會議時曾形象指出。

當前，單邊主義與強權霸凌的逆風持續削弱全球治理實效。在全球治理倡議中，習近平提出「遵守國際法治」與「踐行多邊主義」，其中直指確保國際法和國際規則平等統一適用，不搞「雙標」，不將少數國家的「家規」強加於人。

歷史地看，全球治理正是在國際體系建立和完善的進程中產生的。經過從《威斯特伐利亞和約》簽訂到國際聯盟試錯的歷史演進，聯合國的創立令全球治理的理念日益深入人心。

習近平在全球治理倡議中特別強調，堅定維護聯合國地位和權威，切實發揮聯合國在全球治理中不可替代的重要作用。作為聯合國安理會常任理事國和第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，中國始終以行動捍衛憲章的宗旨和原則，維護聯合國在國際事務中的核心作用。

聯合國萬國宮。（新華社）

三是「蛋糕」之喻。

習近平曾多次以「蛋糕」比喻國際合作成果。「努力把互利合作『蛋糕』做大，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。」習近平在2023年上合組織成員國元首理事會第二十三次會議上如是說。

在全球治理倡議中，習近平強調「以人為本」與「行動導向」，前者清晰指出「保障各國人民共同參與全球治理、共享全球治理成果」，後者明確指向「以務實合作避免治理滯後和碎片化」。

完善全球治理要以人民的獲得為目標，通過「蛋糕」之喻看全球治理倡議，着眼的正是讓合作成果更多更公平地惠及各國人民。

由上合組織視角觀之，習近平提出要為推動全球開放合作展現「上合擔當」，並宣布將成立中國—上海合作組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心，上合組織合作的領域正越拓越寬。

80年前，聯合國應運而生，全球治理掀開新的一頁。如今，當世界再次站在歷史的十字路口，為解決全球治理難題，中國給出的答案清晰而明確。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

