iPhone 17│如果喬布斯還在他會怎麼看？中國創業者可顛覆舊世界？

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動，圖為他手持最新推出的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（Reuters）

蘋果秋季發布會於香港時間9月10日凌晨1點開始，圖為網傳iPhone 17 Pro系列的手機造型圖片。（X@appltrack）

熱鬧背後的失落

在全球無數果粉和媒體的注視下，蘋果終於揭開了 iPhone 17 的面紗。iPhone 17 系列帶來了自研的 N1 藍牙與Wi-Fi芯片和 C1X 5G 基帶芯片，蘋果第一次在通信領域真正擺脫了對博通和高通的依賴；全新的 iPhone Air，憑藉僅有 5.6 毫米的厚度和鈦合金邊框，刷新了「史上最薄 iPhone」的紀錄。

然而，當發佈會結束，社交媒體上的聲音卻相對冷靜，面對一款在科技史上常常帶來顛覆的產品，其中不少評論多少帶著些失望。資本市場同樣給出了冷淡的反饋。分析師用「sell the news」來形容：在消息公佈之前市場提前炒作，而在真正亮相之後，缺少顛覆性的亮點，投資者反而選擇套現離場。

這樣的氛圍讓人想起一個問題：如果喬布斯還在，他會怎麼看 iPhone 17？

已故Apple創辦人喬布斯（Getty Images）

喬布斯的精神與蘋果的轉變

喬布斯不僅是蘋果的創始人，更是一種精神象徵。那是一種敢於把整個行業推倒重來的氣魄。2007 年，他拿出第一代 iPhone 的時候，幾乎沒有人預見到它會摧毀諾基亞和黑莓的帝國，更沒有人想到它會重塑全球的互聯網生態。

喬布斯的產品哲學對創業者來說，是最直接的教材，也是創新思維的核心：

1、用戶體驗至上：喬布斯認為，產品不僅是功能的堆砌，而是人與技術的互動體驗。他追求「極致簡潔」，讓複雜技術隱藏在用戶感受不到的地方。每一次交互、每一處按鈕的響應，都必須讓用戶感到自然和順暢。

2、追求革命而非迭代：iPhone、iPad、MacBook 都不是漸進式升級，而是徹底重新定義行業的產品。喬布斯強調顛覆，而不是優化。初代 iPhone 的發佈，徹底改變了手機行業，也重塑了人們與互聯網的關係。

3、敢於否定自己：即便是暢銷產品，喬布斯也能毅然讓其退出舞台。例如 iPod 在 iPhone 出現後被徹底替代。他始終問：「這個產品是否還能改變世界？」只有不斷挑戰現狀，才有可能創造真正的價值。

4、科技與人文的交匯：喬布斯把產品視作藝術，每一款產品不僅要好用，還要能觸動人心。他強調視覺、觸覺、聲音的細節，甚至把包裝設計當作整體體驗的一部分。產品的美學和功能同等重要，這是他區別於純技術導向的公司思維的核心。

這種哲學的力量在蘋果過去的高光時刻體現得淋漓盡致——從初代 iPhone 到 iPhone 4 的視網膜屏，再到 iPhone X 的全面屏和 Face ID，每一次顛覆都不僅是技術進步，更是重新定義了用戶與產品的關係。

而在庫克時代，蘋果發生了微妙的轉變。

蘋果執行長庫克。（Reuters）

庫克無疑是全球最強的供應鏈管理者，讓蘋果成為全球市值最高的公司，把商業效率推到極致。但這種輝煌更多依賴於供應鏈、規模效應和定價策略，而不是改變世界的產品。

從 iPhone X 開始，蘋果的更新逐漸走向穩健和保守，劉海屏、三攝像頭、鈦合金機身，這些改進固然精緻，卻很難引發真正的行業巨震。蘋果從「敢於冒險的顛覆者」，逐漸變成了「最會賺錢的製造者」。

從 iPhone 17 看見的局限與中國創業者機會

蘋果從過去的顛覆者逐漸轉向穩健，今年的 iPhone 17 延續了這種轉變，也揭示了其背後的局限與機會。

蘋果在發佈會上強調工藝與設計，iPhone Air 的極致輕薄令人驚歎。喬布斯如果在場，大概會先欣賞這種極致工藝，但他隨後一定會追問：「它是否足夠簡單？它是否重新定義了行業？它是否有力量去改變世界？」答案恐怕都不足以讓他滿意。

iPhone 17 之所以讓人失落，正是因為它體現的是庫克式的安全：更薄、更輕、更穩，卻沒有回答「下一代手機應該是什麼」的問題。與此同時， Google、三星等手機廠商則在全力探索 AI 原生的交互體驗，而AI 領域的短板則讓蘋果的未來顯得模糊。

iPhone 17 的優雅掩蓋不了它缺乏革命性的一面。然而，這種缺憾對創業者而言卻是機會。尤其對於中國創業者，現狀反而更具啟發意義。中國在 AI、智能硬件、芯片、5G 等領域擁有完整且高效的產業鏈，本地創業團隊可以快速試錯，低成本迭代產品。Siri 的弱點和蘋果在 AI 交互上的滯後，為中國創業者提供了切入「AI 手機」「智能助手」的窗口。

iPhone 17推出五種顏色

尋找下一個「喬布斯時刻」

iPhone 17 依然會賣出數千萬台，依然會帶來巨額利潤，依然是科技界的明星。但它缺少了當年喬布斯帶來的震撼。蘋果依然強大，卻已經不再是那個不斷推倒舊世界的顛覆者。

世界需要新的顛覆。對於中國創業者而言，這既是挑戰也是機遇。下一個顛覆可能不會來自矽谷，而可能誕生在深圳、北京、上海、杭州，甚至成都和武漢。誰能結合本土市場需求、產業鏈優勢和政策紅利，把 AI、智能硬件或新能源技術做成真正改變生活的產品，誰就有機會成為下一個時代的「喬布斯」。

創業者需要學習的是喬布斯的產品哲學：敢於挑戰、敢於冒險、敢於重新定義世界。同時，需要緊盯巨頭留下的空檔：AI、芯片、自主操作系統、綠色製造、模塊化設備，都是中國創業者可以快速佈局的領域。

問題是，在巨頭日益保守、創新越來越難的時代，誰能真正創造下一個不可預測的奇跡？中國創業者能否抓住這個機會，成為顛覆者？這是每一個有志於創新的人都必須思考的問題。

