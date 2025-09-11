科技進步備受矚目　九三閲兵後中國下一步

剛結束不久的九三閲兵是2012年以來中國第三次天安門閲兵，新的慣例正在形成。在長期軍工科技累積的基礎上，九三閲兵集中展示了一大批世界領先的新武器新裝備，比如「東風-61」陸基洲際導彈、東風-5C液體洲際戰略核導彈、紅旗-29反導系統、殲-35A殲擊機、轟-6N戰略轟炸機、100坦克、智能化無人化裝備。這說明經過1949年建國以來尤其是改革開放之後的持續努力，中國早已從曾經的「小米加步槍」階段進入現代化軍事強國階段，具有強大實力維護和平與正義。



今天中國的國家敘事往往離不開1840年清末鴉片戰爭對國家命運的重大沖擊。一百多年前，面對西方國家的堅船利炮，長期封閉、落後的清王朝淪為待宰的羔羊。為了救亡圖存，一代又一代中國人持續努力，終於在今天崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國。從縱向發展的歷史角度對比，今天中國絕對是1840年以來最強盛的時候，具有一百多年前甚至十年前許多人都難以想象的強大科技實力。

九三閲兵乃至過去數十年中國發展的背後，其實都有一種趕超邏輯在影響整個社會。為了趕超西方國家，為了實現民族復興和國家現代化目標，中國一代又一代人付出了巨大努力，甚至有時候不得不通過放棄當下的幸福來換取國家的長遠發展。

2025年9月3日，中國北京，在抗戰勝利80周年閲兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

過去十年中國的發展，同樣可以看到趕超邏輯的影響。相信許多人還會記得，十年前的中國雖已經是世界第二大經濟體和第一大工業國，但主要生產中低端產品，老百姓出國購買電飯煲、馬桶蓋的新聞經常可以看到。為了改變處境，中國投入大量的資源用來發展高科技，其中就包括「中國製造2025」規劃。

十年後的今天，無論大飛機、5G還是新能源汽車、光伏發電、機器人、DeepSeek，都在說明中國科技發生重大變化，成功躍上全球產業鏈的中高端。數月前，《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」

以九三閲兵作為節點，可以看出，中國的工業、科技相比於幾十年前乃至十年前已經發生很大變化。這也是改革開放以來中國科技騰飛的一個縮影。當然，中國科技、工業發展依舊存在短板，正如習近平在二十屆三中全會所言：「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變。」可即便這樣，中國工業和科技進步是不容忽略的重要事實。

來自中國的DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

正因這樣，在新的內外形勢下，中國越來越需要平衡發展科技與改善民生的工作，從而打通內需堵點，既讓國內國際雙循環真正發揮作用，又讓生活改善的全民成為製造、科技進步乃至國家復興的支柱。畢竟，不容忽視的事實是，與近年來中國科技、軍工、製造業進步同樣引發關注的新聞是內需不振的情況比較突出，許多人切身感受到經濟下行的寒氣，許多行業存在信心不足的問題，失業問題比較突出。怎麼在發展科技的同時改善民生、提振內需，愈發成為當下中國的重要工作。

中國現代化應該是全體民眾的現代化，是以共同富裕為目標，但一個重要現實是，今天中國仍然有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，他們的生存窘境亟待引起全社會重視。在最近幾年房地產持續低迷、新冠疫情和貿易摩擦的疊加衝擊下，大量的企業和民眾面臨較大的生存壓力。

2018年2月6日，凌晨五點，氣温降至-9℃，濟南臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

2024年底的中央經濟工作會議表示：「當前外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。」今年3月的政府工作報告認為：「經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，賬款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。」

從根本上來說，當下中國內需不振困境既離不開許多民眾信心不足的原因，又與許多人面臨的收入下降問題、大量中下階層民眾的社會保障水平嚴重偏低問題密不可分。解決內需不振，除了要努力促進經濟發展之外，一個關鍵措施是通過有力的改革來補齊社會保障短板，讓大量有強烈改變命運意願的中下階層民眾能釋放活力與創造力，帶動經濟正向循環。

九三閲兵有力揭示中國有強大實力來維護和平與正義，中國的工業和科技早已發生重大變化，中國有條件、有能力來改善大量中下階層民眾的處境，從而為打通內需堵點邁出重要一步。總而言之，在新形勢下，中國只有讓科技發展、工業進步與民生改善、社會公平相互促進、相互補充，才能讓經濟發展健康可持續，才能為民族復興和現代化凝聚廣泛的人心力量。