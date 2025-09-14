承受前所未有的壓力與悵然　越來越多中國成人主動做回「寶寶」

「寶寶，你怎麼這麼久沒來了！」剛走進小區附近一家咖啡店，就聽到店員的招呼聲。



LABUBU深受成年人喜愛。（POP MART官網）

這不是我在中國第一次被叫「寶寶」。在直播間，主播張口就是：「歡迎新進來的寶寶們！」社交媒體上，素未謀面的網友也可能突然蹦出一句：「寶寶，你知道XXX嗎？」

「寶寶」不僅是互聯網上的稱呼，也開始成為一種生活方式。走在大街上，玩偶掛件更頻繁地出現在男女老少的背包上，不掛上一兩個反而顯得格格不入。Jelly CAFÉ去年來到上海時，不少人排隊兩小時，只為買一個售價數百元人民幣的小型毛絨玩具。

Jelly CAFÉ去年來到上海時，不少人排隊兩小時，只為買一個售價數百元人民幣的小型毛絨玩具。（解放日報）

從語言表達、穿搭風格到消費選擇，這些跡象都指向一個愈發明顯的趨勢：越來越多中國成年人正主動做回「寶寶」。

成年人做「寶寶」並不是一個新概念。早在1950年代，歐美電視圈就將「kid」和「adult」拼在一起，創造出「kidult」（大小孩）的概念，用來指喜歡收看兒童節目的成年人。當時，電視台甚至專門將動畫片播出時間放在傍晚下班後，以吸引成年觀眾。

半個多世紀後，《經濟學人》2023年捕捉到「成人兒童化」（kidulting）的回歸。在英國、西班牙等地，越來越多成年人進入專門為兒童設計的遊樂園，找尋內心的小孩。

LABUBU深受成年人喜愛。（VCG）

在中國，「成人兒童化」雖然找不到一個明確時間點，但與當前中國的經濟社會環境密切相關。一方面，經歷過經濟高速增長、財富迅速擴張的成年人，如今面對失業裁員和資產縮水的現實，難免感到前所未有的壓力與悵然。做回「寶寶」，懷念經濟上行的美好，為他們提供了情緒上的喘息空間。

另一方面，當代中國年輕人一定程度上也缺乏成長的空間。就在過去一周，中國多所高校開家長會的消息傳開，成為論證「為何中國年輕人長不大」的又一案例。一部分觀點認為，大學本應該是青年走向獨立的階段，但家長在這時介入高校管理，不僅是「大學高中化」的體現，更是為社會培養「巨嬰」。

美國加州大學洛杉磯分校人類學系教授閻雲翔，今年5月提出「擴展式青春」的概念。他說，中國Z世代的青春期兩端都在延長，一邊是數碼技術和社交媒體推動了兒童的早熟，另一邊是越來越多的青年有意識地推遲，甚至避免向成年期過渡。

閻雲翔分析，這種延遲不僅源於生活成本上升、不穩定的就業市場等經濟因素，也與當代青年將個人滿足感的優先級放在社會期望之上有關。換言之，當代中國青年清楚意識到成年所帶來的負擔和責任，同時又獲得越來越多的自主權和生活空間，缺乏進入成年期的急迫感和動力。

不論是想回到過去的成年人，還是不想長大的年輕人，在當前的環境下，他們的選擇並不難理解。從社會心理的角度看，現代人確實承受著前所未有的壓力。諮詢公司蓋洛普（Gallup）2021年發佈的全球情緒健康指數顯示，全球成年人當年的悲傷和孤獨達到創紀錄高點，41%的人每天感到「極大的壓力」。

況且，想做回「寶寶」的心理也並非中國獨有。市場研究公司益普索（Ipsos）去年的一項全球調查中就指出，在世界經濟動盪和地緣政治衝突的影響下，全球60%的受訪者希望自己的國家「回到過去」。

從經濟和消費的角度看，成年人的「寶寶心態」也催生出新的消費潮流，推動了IP玩具行業和「大小孩」經濟的發展。

根據《2025年中國IP玩具行業報告》，2020年至2024年間，中國IP衍生品市場規模年複合增長率超15%，預計今年市場規模將突破2025億元（人民幣）。京東有關今年「六一」兒童節的一項調研顯示，56.8%的成年人為自己購買玩具，51.1%的成年人表示要為自己過兒童節。

不過，短暫地做回「寶寶」、享受毛絨玩具的安慰和療癒後，終究還是要回到不那麼美好的現實。對成年人來說，失業風險依然存在，房價跌落的損失仍需時間彌合，補繳社保、延遲退休這些現實問題一樁樁擺在眼前，是大多數人繞不開的課題。

對於年輕人來說，在缺少歷練的社會環境中，如何學習承擔責任、練習做獨立的人，既是長大的必經之路，也是抵達真實世界的前提。這條路或許不那麼可愛，卻是一個人真正獲得自由的起點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

