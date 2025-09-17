美國要否定自己主導的《開羅宣言》、《波茨坦公告》？

9月12日，「美國在台協會（AIT）」發言人回覆台媒詢問時表示，「中國（大陸）試圖扭曲《開羅宣言》等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，對台灣的主權合法化。」

AIT發言人表示，「中國（大陸）故意歪曲二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，試圖支持其脅迫台灣的行動。這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。」

哦，AlT要上天了嗎？AlT是1979年台美「斷交」後，美國成立的一個專門處理美國與台灣經濟文化關係的民間組織。按責權來講，它無權出面解釋美國對國際條約的立場。

1945年，日本簽署《無條件投降協議》並同意接受《波茨坦公告》

何況，這個解釋推翻了包含美國在內的國際社會對《開羅宣言》、《波茨坦公告》的共識，推翻了被稱為美國歷史上最偉大總統之一的羅斯福親自審定的《開羅宣言》。

如果美國國務院認為AlT的發言代表了美國的外交立場，那就說明美國在台灣問題上，正在走向一條危險的道路，即它正從否定聯合國2758號決議，走向徹底推翻奠定二戰後國際秩序的《開羅宣言》等一系列文件，美國要重建新的國際秩序了嗎？

1943年美英中三國首腦齊聚開羅商討戰後安排，發表了著名的《開羅宣言》，成為二戰後國際秩序安排的重要法律基礎。《開羅宣言》明確規定把日本竊取的中國東北、台灣及澎湖列島歸還中國。這其中的澎湖列島還是丘吉爾首相親筆加上去。

《開羅宣言》

據說，參加宣言審定的中國官員認為，宣言中關於台灣歸還中國的表述不完整，應與《馬關條約》把台灣及澎湖列島割讓日本的表述一致。丘吉爾首相接受了這個觀點，親自在宣言文本上加上了澎湖列島。依《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本無條件投降書》，中國政於1945年10月25日，在台北中山堂舉行「台灣光復」儀式，從此，台灣正式回歸中國，這也是國際社會的共識。

至於1953年簽訂的《舊金山和約》，因台灣已經在國際法上回歸中國，並不需要它來畫蛇添足，而且海峽兩岸均未參加，中華人民共和國政府早就宣佈不承認它的法律效力，它跟中國一毛錢的關係都沒有。

美國人要否定這一系列他們國家親自參與、主導的國際法文件，用現在的手去打羅斯福的臉，還要臉不？還有臉不？

近年來，美國為了遏制中國，掀起一股否定二戰後國際安排的歪風。在美國的主導支持下，台灣的民進黨當局跳出來說聯合國第2758號決議，只解決了中國在聯合國的席位問題，並沒有處理台灣在聯合國的地位。美國的一些學者也發文唱和，美國國務院也發表聲明指責中國曲解聯合國第2758號決議。鬧騰一陣，反而讓聯合國規定「台灣是中國的一個省」進一步深入人心，一個中國原則在國際社會更加鞏固。

現在，美國人大概覺得，挑戰聯合國第2758號決議難有成效，是因為在2758號決議以前，《開羅宣言》等一系列國際文件已經把台灣歸還中國了，用台灣問題遏制中國就必須釜底抽薪，否定《開羅宣言》、《波茨坦公告》，製造台灣地位未定，讓美國有上下其手的空間。

不過，我覺得美國人的智商還沒有低到如此可憐的程度。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，當今世界秩序的正當性，就源於世界反法西斯戰爭的勝利。也源於對世界反法西斯戰爭的貢獻，美國才主導了戰後國際秩序的建立。所以，美國人還不會傻到真的去否定《開羅宣言》這一系列的國際文件上去。要不，這麼重要的事，美國國務院沒有發話，只讓一個民間組織AlT出來發聲呢？

中美關稅貿易戰。（視覺中國）

其實，明眼人都能看出來，中美貿易戰已經進入關鍵階段，國際上有媒體稱中國現在是「談而不讓」，所謂的「談而不讓」應該是中國有更大的底氣和堅定的意志與美國進行平等的較量。在即將進行的新一輪談判前，美國將多家中國半導體企業列入管制實體清單，而中國也對美國芯片行業發起反傾銷和反歧視調查。

9月12日，美國海軍「希金斯」號驅逐艦也率領一艘英軍護衛艦航經台灣海峽。這個時候，AlT也跳出來回答台媒提問，就是想打一個組合拳，想用「台灣牌」配合，妄想在談判中一舉拿下中國。

但是，美國人也知道否定《開羅宣言》等一系列國際文件的危險性，這個行為既給中國造成麻煩，也在否定美國主導國際秩序的正當性。所以，讓AlT出來說話，既讓人覺得美國的台海政策在變，又可隨時以民間組織不代表美國政府來否定，耍滑頭而已。

AlT的發言只是美國對中國的一個小動作，但是，台灣的民進黨賴清德肯定會大做文章，認為美國在支持台灣，甚至認為美國對台政策在改變，「要把『台獨』從籠子裡放出來了」。

這你，奉勸賴清德千萬不要這樣認為，更不要從這個觀念出發加快「台獨」步伐。九三閱兵後，「台獨」之路已徹底阻斷，應該是台灣社會的共識。說實話，國際關係是實力決定的，在中國已經強大的今天，世界上已經沒有哪個國家能通過顛覆國際關係來圍堵中國了。同理，當今世界，已經沒有任何力量能改變台灣是中國一部分的事實。

中美關係曲折複雜，還有很長的路要走，這個過程中，美國會不斷出各種牌，包括「台灣牌」，中國會以實力應對。不過，「台灣牌」的效應越來越小，甚至，中國只是等閒視之，是一個不會改變的趨勢。

小小台灣，小心為妙。

本文獲「觀察者網」授權轉載。

