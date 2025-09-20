抗戰電影《731》票房上看15億卻面臨負評危機？

中國官方力推的抗戰電影《731》上映首日票房開出紅盤，但購票平台的觀影後差評率卻直逼多部中國網民公認的爛片，電影官方社媒賬號的留言區也「淪陷」，出現大量直呼「退錢」「消費愛國情懷」的批評聲音。



以侵華日軍731部隊為題材的電影《731》，星期四（9月18日）上映首日票房飆破3億元（人民幣，下同，5400萬新元），星期五（9月19日）的票房成績也輕鬆跨過5億元門檻，售票平台貓眼預測最終票房將上看15億元。《大河報》稱，這部影片已打破中國影史首映日總場次冠軍等10項紀錄。



中國官媒新華社介紹，第二次世界大戰期間，本部位於黑龍江省哈爾濱市平房區的731部隊，以「防疫給水」（即負責疫情預防、清潔用水）為名秘密研制細菌武器，開展人體實驗。《731》一片中，主角王永章等人被強行抓進731部隊「特設監獄」，在遭受折磨後仍抗爭求生，「揭露了侵華日軍細菌實驗、凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端暴行」。

這部中國主旋律電影因而頻頻使用「民族之痛」「歷史真相」「勿忘國恥」等宏大用詞來自我標榜，從製作到上映後的宣傳推廣，都帶有強烈的政治色彩。

公開信息顯示，《731》由中共黑龍江省委宣傳部、山東省委宣傳部、吉林省委宣傳部、哈爾濱市委宣傳部、青島市委宣傳部聯合製作。星期三（9月17日）在哈爾濱舉行的全球首映式上，中共黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤，省政協主席藍紹敏等高級官員都有出席。

實驗對象，包括小孩。（《731》劇照）

電影《731》全球首映式星期三（9月17日）在黑龍江哈爾濱舉行。圖為「七三一罪證陳列館」館長金成民、導演趙林山、演員姜武、李乃文、孫茜、林子燁（從左至右）在首映式現場。（中新社）

不僅如此，這部電影還特意選在被中國官方視為抗日戰爭起點的「九一八」事變94週年紀念日當天上映。

日本放送協會（NHK）認為，每年9月18日被認為容易點燃中國民眾的反日情緒。共同社則直言，《731》的上映預計將讓中國民間反日情緒升溫。

電影《731》，香港澳門跟內地，同步918上映。（《731》海報）

儘管不確定是否有關聯性，但去年9月18日，廣東省深圳市日本人學校一名10歲男童被一名中國男子持刀襲擊受傷，次日不治身亡。事件雖已過去整整一年，日本人在中國受害的案件仍時有發生，在華日本人持續對安全感到擔憂。

日媒報道稱，深圳日本人學校星期四停課，上海日本人學校改為線上授課。日本駐華大使館還呼籲旅居中國的日本公民注意安全，外出時盡量不要用日語大聲交談，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。

侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究。（《731》劇照）

在此背景下，中國外交部發言人林劍星期四在例行記者會上，也被問到當天上映的《731》和中國今年接連推出的多部二戰題材電影，希望向外國政府傳遞什麼信息？有無向日本傳遞的特別信息？

林劍回應稱，中國今年舉行紀念抗戰勝利活動，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，相關題材影視作品也是提醒世人以史為鑒、維護和平。「中國是一個開放包容安全的國家。我們歡迎包括日本在內各國人士來華旅遊、學習、經商和生活，將繼續一視同仁維護在華外國人的安全。」

而在《731》上映首日，中國多地黨政機構、國企和學校等也以「銘記歷史」的名義，組織了觀影活動。這些機構星期四紛紛在各自的官方微信公眾號上發佈《731》觀後感貼文，有數百篇之多。

北京市西城區金融街街道的微信推文稱，當地中共黨員和幹部群眾被組織觀看電影後，心情久久難以平復，紛紛表達內心激動。「這段血淚史不敢忘，不能忘！」「這不僅是一場電影，還是一堂歷史課。」

《731》差評不斷

不過中國社媒上對《731》的評價卻是另一幅光景。

據山東廣播電視台閃電新聞報道，《731》的第一批觀眾口碑呈現鮮明的兩極分化。有人為歷史厚重感落淚，有人因敘事斷裂憤然離場。好評的核心幾乎都圍繞影片題材的特殊性展開，更多是源於題材本身帶來的情感共鳴與價值認同。

但「一星」差評也不少。打「一星」的觀眾評論稱，《731》全片沒有主線和戲劇衝突，好像電子演示文稿（PPT），重要時間點全靠字幕，大量人工智能（AI）製作的場面像是在看網絡短劇，總少了些想看到的東西，觀眾的最初期待與實際觀影體驗落差不小。

因此，《731》官方微博賬號的留言區在電影上映後畫風突變，原本因愛國情緒而一面倒支持電影的聲音，被不斷湧入的網民批評淹沒，「拍成這樣，對得起列祖列宗嗎」「導演是日本人吧」「日本本來就不承認731和（南京）大屠殺，看了這電影更樂了」，要求「退錢」的聲音更是不絕於耳。

而當《731》官方微博星期五繼續發文稱「絕不原諒731罪行」宣傳電影時，得到的最多點贊回復是：「絕不原諒你們！這麼嚴肅的題材拍這麼爛！ 」

這場差評風波也蔓延到中國最主流的電影評分網站豆瓣上。一條對《731》給出五星好評、獲得逾3000人點贊的短評寫道：「在震撼的歷史面前，導演是拖後腿的那個。」而獲得最多點贊的豆瓣長篇影評則直接批評《731》是「消費愛國情懷的純爛片」。

公開資料顯示，《731》導演趙林山此前只拍過三部作品，2012年上映的《銅雀台》是他唯一有豆瓣評分的電影，憑借5.3分的成績躋身爛片行列；另一部2018年上映的《黑道聖徒》，和2012備案拍攝迄今未上映的《我的前任是極品》，則被中國網民形容是「一聽名字就是爛片」。

網民們的情緒也直接反映在客觀的電影大數據上。

九一八臨近《731》將映 深圳日本人學校停課 日駐華使館發提醒

長期追蹤中國電影票房數據的微博大V「電影票房」星期五凌晨發文指出，《731》上映首日的貓眼購票好評有8841個，差評4151個，好評率68%；另一大購票平台「淘票票」好評5184個，差評1700個，好評率75.3%。兩大平台購票觀後好評率在今年票房破億的影片中，僅高於《封神第二部》與《醬園弄·懸案》，位列倒數第三。

中國購票平台的好評評分被普遍認為虛高，上述兩部對比電影的豆瓣評分均在6分以下，這也意味著《731》如果像其他商業片般讓網民暢所欲言評價，最終開出的豆瓣評分可能不太好看。不過，這部獲得官方加持的愛國影片，在不少平台的差評都陸續遭到刪除，即便這依然擋不住新的差評前赴後繼滾滾而來。

《731》的口碑滑鐵盧，無疑是中國主旋律電影生意經的一記警鐘。儘管沈重的歷史記憶足以點燃中國民眾的愛國情懷，但當一部電影連最基本的製作品質都失守時，單靠政治動員與情感號召便很難不遭到反噬。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

