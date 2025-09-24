否認聯合國2758號決議　能給台灣帶來什麼？

選在聯大80周年一般性辯論開幕之前，9月21日，台灣外長林佳龍在美國保守派媒體《新聞頭條》（Newsmax）撰文，以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題，呼籲世界各國承認台灣在世界舞台的地位，並重申聯大2758號決議沒有決定台灣地位。



林佳龍在文中稱，台灣在全球做出了貢獻，但卻未獲得國際社會應有的承認，也無法參與聯合國體系。而台灣之所以會被排除，源自於中國蓄意扭曲聯合國大會第2758號決議，錯誤與其所謂「一中原則」掛鉤，持續將該決議做為阻擋台灣國際參與的武器，而聯合國屈服於中國的政治壓力，也以該決議為藉口，將台灣排除在國際社會之外。

這是賴清德上任後，台灣官方試圖以否定聯合國2758號決議方式推動台灣加入聯合國所做的最新努力，也是民進黨政府配合美國，試圖以翻炒台灣「入聯」冷飯的方式趁機「偷渡」台獨的最新動作。

聯合國大會1971年通過第2758號決議：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

因為中華人民共和國和中華民國是新、舊兩個政府，前者以暴力革命方式成功推翻後者並取代後者成為中國法定政府，在「一中」框架下，原屬中華民國一部分的台灣的地位已經毋庸置地成為中華人民共和國的一部分。然而民進黨等台獨政黨卻認為，聯大第2758號決議完全沒有提及台灣，僅僅涉及中國在聯合國的代表權。他們提出該決議既沒有明確指出台灣是中華人民共和國的一部分，也沒有賦予中華人民共和國在聯合國體系中代表台灣的權利，因而在聯合國框架下台灣地位未定，有加入聯合國的權利。

聯合國大會第2758號決議文。（聯合國網站）

從民進黨等的辯解不難發現，所謂在聯合國2758號決議下「台灣地位未定論」的本質，其實就是否定台灣是中國的一部分，認為中國沒有在聯合國體系中代表台灣的權利，是徹頭徹尾的台獨。而國民黨雖然也支援台灣參與國際體系，增加國際能見度，但對台灣是中國的一部分並無異議。所謂「漢賊不兩立」，這是國民黨和民進黨的最根本差異。

為實現「偷渡」台獨這個目的，民進黨在陳水扁執政期間末期就曾推動「以台灣名義加入聯合國」公投。不過當時因為中美關係尚好，美國需要中國為反恐戰爭提供支持，陳水扁這種激進台獨的做法干擾了美方戰略，讓美國極為惱火，小布希因此送給了陳水扁一頂「Trouble Maker（麻煩製造者）的帽子。蔡英文執政期間，為避免刺激美國，改變了陳水扁的過激做法，改為通過請「友邦」在聯大總辯論中提出提案幫台灣說話。

賴清德上任前後，中美關係已經發生了根本性變化，中國迅速崛起讓美國把中國當成了最具危險的「系統性競爭對手」，開始加力發掘台灣作為棋子遏制中國的地緣價值。拿2758號決議案說話又成了美國人介入台灣事務的工具。2023年5月16日，美國國會眾議院外委會通過《台灣國際團結法案》，該法案強調，聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。該案在當時未排審交付表決，未能成立法程式。2025年5月5日，美國國會眾議院再度通過該法案，參議院在二讀後送至外委會。

2024年9月18日，拜登政府任內，美國常務副國務卿庫爾特．坎貝爾（Kurt Campbell）出席聯邦眾議院外交委員會時，首度公開表示「中國以2758號決議為工具損及台灣地位」。

2025年4月23日，特朗普第二任期，美國又在聯合國安理會批評中國為孤立台灣而「誤用」聯大第2758號決議，並重申2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系。

曾任美國在台協會主席的羅森柏格（右）舉行媒體說明會表示，美方非常失望看到聯合國2758號文的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具。（Reuters）

美國的對華立場變化讓台灣發現了機會，賴清德政府因此開始大力翻炒「入聯」冷飯並趁機販賣台獨理念。上任一年多來，賴清德政府不僅把扭曲解讀2758號決議議題推動入聯作為一個在台灣內部與國民黨等進行政治鬥爭的議題，還加緊與一些國家的政黨政治人物和媒體合作，在國際社會散佈2758號決議無涉台灣流言。林佳龍在美媒《新聞頭條》發文扭曲解讀2758號決議，就是賴清德「務實台獨工作」的一環。

只是國際格局的變化與兩岸的實力「形勢比人強」，如今已經不是二十年前，三十年前了。賴清德政府翻炒「入聯」的冷飯，雖然因為中美關係變化不會像陳水扁那樣遭到美國的呵斥，甚至還能從美方得到積極回應。但是，中國的全面崛起已經徹底改變了地區局勢，美國的態度已經不像二十年前那樣重要。在台海區域，中國大陸已佔據絕對優勢。在中美博弈上，中國不僅手裡有牌，而且明顯更技高一籌。尤其軍事層面，解放軍已經處於碾壓式領先優勢。政治上，中國大陸也在加速推進完成國家統一。

在這種變化的形勢下，賴清德迎合美國重彈「入聯」的老調，試圖以推動「入聯」販賣台獨，只會加重他的激進台獨標籤。不僅不可能達到目的，很可能還會刺激中國大陸進一步加速推進統一進程，導致兩岸和平統一的微弱可能進一步徹底喪失。