江西景德鎮雞排哥金句頻出爆紅：素人網紅這次能火多久？

「炸不到位，我是無法原諒我自己的」「你可以拒絕我，但是請你不要拒絕美味」。中國江西「千年瓷都」景德鎮市一名炸雞排三輪車攤主，憑借幽默口才和真誠服務態度，加上時刻爆出無釐頭金句，



近期深受中國網民喜愛，瞬間爆紅成為中國網紅，被外界稱為「雞排哥」，網上大紅三天日增粉絲19萬，風頭一時無兩。



雞排哥9月28日被官方正式聘任為「景德鎮文旅推介官」。他當天在文旅局的座談會上發言，強調會嚴格把控食品安全，把控衛生問題，這個事情一定要做好。（互聯網）

人紅是非多。面對數小時長龍供不應求，有網民表示雞排哥明顯很疲憊，感覺他「累到沒有情緒價值」。（網絡圖片）

雞排哥的檔口成了今年十一黃金周全中國最火熱的打卡地標之一，帶動當地酒店價格漲三倍，景德鎮文旅局迅速反應，已正式聘任雞排哥為「景德鎮文旅推介官」。

雞排哥走紅除了雞排本身便宜美味外，還因他善於和顧客幽默互動，被網民形容是「脫口秀雞排」，高呼「6元（人民幣，下同）的雞排賣出了60元的情緒價值，600元的服務體驗」。

不過，人紅是非多。面對數小時長龍供不應求，有網民表示雞排哥明顯很疲憊，感覺他「累到沒有情緒價值」。雞排哥還能紅多久？能否打破網紅魔咒？雞排哥站上流量巔峰後，能否持續為景德鎮拉動文旅熱度，也開始成為中國輿論的關注點。

「雞排哥」奠定流量江湖名號

雞排哥本名李俊永，今年48歲，江西南昌人，已在景德鎮生活42年。他在景德鎮第五中學附近擺攤賣炸雞排九年，因價格親民味美，出攤時間穩定，雞排不漲價，學生便宜一元，俘獲當地市民和和學生喜愛，每天按時光顧，加上風趣幽默的脫口秀式銷售風格，上月更在網上解鎖流量密碼。

雞排哥的走紅始於一段視頻。鏡頭裡，一個皮膚黝黑、身材瘦小的中年男子，熟練且忙碌地翻著油鍋里的雞排，一邊同排隊的學生開玩笑道：「你們別把青春耗在等雞排上，但我的雞排值得等。」一群學生則圍著油鍋攤排隊，一邊說笑起哄，一邊等待，滿屏撲面而來的煙火氣。

成名前，李俊永已俘獲當地市民和和學生喜愛，每天按時光顧。（網絡圖片）

雞排哥9月23日開通社交媒體賬號，短短幾日粉絲數已漲到70萬。網民過去數日則從全國各地湧入景德鎮，爭相光顧雞排哥和打卡，導致他的攤位前人滿為患，隊伍足有百米長。官方還為此成立城管四人組，專為雞排哥維持現場秩序。

儘管人潮絡繹不絕，雞排哥仍邊炸雞排邊直播，口中還不時詢問顧客口味、協調排隊秩序，動作井然有序，人多不亂。「先做你的，做完你的做他的，我心裡有數，這種場面我還是在控制」，對食客先來後到的順序記得分毫不差，是這名攤販的金句之一。

中國網民梳理雞排哥的營業原則。（網絡圖片）

網民盛讚雞排哥專業度堪稱「雞排主理人」，調侃稱「6元雞排講出了6億的氣魄」。中國各行各業打工人還對雞排哥進行二次創作，將其形象嵌入自己的工作場合中，被稱為「打工人最強嘴替」。

雞排哥對待妻子的珍惜和尊重，也是網民喜愛他的原因之一。他曾多次提到自己的爆火離不開妻子的辛勤付出：「我人生最大的成功是選對了老婆。她品性好、性格好，對別人真誠友善，非常勤奮，為家庭付出很多」。

雞排哥（左）對待妻子的珍惜和尊重，也是網民喜愛他的原因之一。（網絡圖片）

隨著慕名而來的食客越來越多，為免排了隊的消費者失望，雞排哥實施限購令，限購數量由每人五份，減至三份，到目前只能買兩份，不搞飢餓營銷。雞排哥表示：「讓大家不用白跑，比啥營銷都強。」

實際上，雞排哥已不再是一個人在戰鬥。目前妻子「雞排嫂」、母親「雞排奶奶」、妹妹「雞排妹」和「雞排舅」等一眾親屬也加入其中。「雞排家族」統一身著專屬T恤，正面印著自己的卡通形象和雞排哥三個大字，背面則印著「景德鎮歡迎你」。

攤位周邊的攤販生意也跟著被帶火，有商戶感謝雞排哥帶來客流量，稱因為雞排哥自己的營業額破紀錄 ，比平日多賺1000多元。

雞排哥攤位兩公里內的多家酒店、民宿，中國國慶假期期間更是一房難求，價格上漲兩三倍，原價200元左右的房間，價格變為800元左右，且大部分房間已預定一空。旅遊應用「去哪兒」數據顯示，景德鎮酒店10月1日入住量較去年同期增長30%，增幅高於去年。

上海廣播電視台旗下看看新聞10月2日引述北京大學政府管理學院教授馬亮分析，雞排哥的爆火既有偶然性也有必然性，當預製菜與連鎖店盛行時，他堅持現做現賣、限購公平，用幽默傳遞情緒的小攤販，成了城市煙火的精神地標。當顧客糾結買不買，他一句」別虧待自己的肚子」，像朋友般嘮嗑，說到了人們心坎里。

預製菜問題上月受到中國輿論高度關注。中國科技創業者、網紅羅永浩9月10日一條吐槽西北菜連鎖餐廳西貝的微博，稱「西貝菜品幾乎全是預製菜，價格昂貴」，引爆與西貝創始人賈國龍的罵戰，持續五天後以西貝發道歉信、羅永浩決定放棄追究西貝告一段落。

但由此引發的關於預製菜、消費者知情權和企業公關的全民討論，仍在持續發酵。西貝10月1日開始在全中國範圍大降價，這輪調價力度罕見，幅度達20%至40%。

澎湃新聞新聞當天發評論，把降價的西貝與出圈的雞排哥作對比，批評西貝沒有真誠面對消費者的問題。如果到這時候，還不願意俯下身子，像雞排哥一樣傾聽消費者的心聲和需求，那光靠降價，可能也無法立刻扭轉乾坤。

評論指雞排哥從來「不玩虛的」，令很多人會心一笑的幽默感背後，其實是他給顧客帶來的情緒滿足，他對顧客期待的深刻理解，還有他雖然手忙腳亂但非常嚴肅、認真的服務態度。

人紅是非多

儘管如此，雞排哥走紅後，各種自媒體博主「蹭流量」、「黃牛」破壞秩序等問題也紛至沓來。

目前「雞排哥」每天出攤，都要面對近幾十個鏡頭的圍追堵截，一名黑衣男子9月29日還當眾扯拽雞排哥衣服，要求他站上礦泉水箱演講。網絡視頻顯示，雞排哥當時以「不安全」「尊重飲用水」為由多次明確拒絕，並後退躲避，但男子仍不依不饒持續拉扯，最終在工作人員勸阻下，才讓雞排哥解困。

一名黑衣男子9月29日還當眾扯拽雞排哥（左）衣服，要求他站上礦泉水箱演講。（互聯網）

也有人開始冒充雞排哥的父親賣雞排。雞排哥10月2日回應稱父親和岳父已故多年，不要冒犯老人家，呼籲消費者不要上當受騙。

雞排哥的檔口也出現代購排隊，將6元一份的雞排加價到高達50元。

也有網民察覺「雞排哥」明顯很疲憊，感覺他「累到沒有情緒價值」。《新京報》引述景德鎮市文旅局工作人員表示，國慶期間「雞排哥」為了遊客加班加點，當地經常建議他多注意休息。

雞排哥目前的工作強度顯然不可持續。雞排嫂告訴《南方都市報》，他們現在每天早上六點多起來準備，一直工作到第二天凌晨一兩點，甚至兩三點才休息，一天只休息三四小時。

另有顧客發現雞排哥使用非轉基因大豆油炸雞，質疑「大豆油不適合高溫反覆油炸」。雞排哥10月2日營業前則是先曬出檢驗報告，承諾保證食品安全。

儘管供不應求，雞排家族稱還是堅持品質，每天出攤前都在家裡把當天的雞肉備好，拒絕預製。

中國輿論10月2日開始也出現「雞排哥難救景德鎮」的評論，指與曾風靡一時的淄博燒烤、天水麻辣燙一樣，網紅熱點難轉化成長效旅遊收益和產業升級。過度營銷放大城市短板，也容易引發遊客體驗落差和口碑反噬。

自媒體「旅界」撰文以淄博為例指出，遊客看重的是真誠，而不是被官方包裝過度的營銷，雞排哥的故事很有趣，但景德鎮用力過猛卻有些危險，可能削弱原汁原味的煙火氣。

文章指出，短期熱度帶來的流量，並不等於可持續的消費。城市真正要解決的是交通是否順暢，環境是否乾淨，住宿是否舒適，若這些底層條件沒有改善，再大的流量也只是曇花一現。此外，網絡熱點可吸引全國的目光，但同時也放大所有的瑕疵。人太多、秩序差、價格高，都會被鏡頭實時記錄，再通過短視頻和社交平台迅速擴散。

文章認為，流量能點亮一盞燈，但要從網紅到長紅，還得靠城市底盤效應。

雞排哥的迷因。（網絡圖片）

雞排哥的竄紅，再次凸顯互聯網時代情緒價值成為稀缺物，眾多網民不斷瘋狂湧向一個鮮活的人，汲取他的生命力，來彌補空虛的社會現象。

至於雞排哥流量狂歡、景德鎮文旅看俏是否可持續，要長久站在流量巔峰是不可能的，但要做到不曇花一現，不很快被遺忘，雞排哥如果能堅持經營理念，長期自然地與顧客打交道，說不定會有機會。

以雞排哥自己的話說：「我不在乎這三天五天是否賺到錢，我要的是細水長流，網絡流量一類的東西，它掉或者不掉，反正我自己不會去特意思考。」他認為，人多的時候努力去做，人少的時候也是跟日常工作一樣的，「這裡就是我的舞台，你到這裡就是看我表演」。

