江西餐廳多人打架毆鬥　男子持刀砍傷他人　多人被捕

周日（21日）深夜，江西贛州市一家餐飲店發生群毆事件，其中一名男子用酒瓶砸傷一人，後更持刀傷人。周一（22日），江西贛州市公安局章貢分局發布警情通報，稱相關涉案人員已被警方依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。



江西贛州市公安局章貢分局發布警情通報，周日23時18分許，章貢分局接到報警稱，環城路一家餐飲店發生打架事件。接警後，警方迅速趕往現場處置，並協助將傷者送往醫院救治。

經初步調查，當晚胡某某、黃某某、吳某某、楊某某等人在該餐飲店用餐時，與鄰桌的張某、劉某某等人因酒後口角發生爭執，隨後演變為肢體衝突。衝突中，劉某某使用酒瓶砸傷吳某某，並持刀造成楊某某輕微傷。

目前，相關涉案人員已被警方依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

江西贛州市公安局章貢分局發布警情通報。

據此前內媒報道稱，周日深夜，有網友發布影片顯示，贛州市章貢區一家餐飲店門口聚集多名青年，現場發生爭吵和打鬥，有人持刀傷人。片中可見多名警察在現場處理，期間有人喊「砍傷了」。截至周一，該影片已被發布者刪除。

多名警察在現場處理。（極目新聞）

記者聯繫附近商鋪時，一名店主透露，事件發生於21日晚11點多，一名男子持刀傷人，傷者傷勢不重。記者進一步致電當地派出所，工作人員表示案件仍在調查中。

周一下午，章貢區一權威部門回應稱，事件發生後，公安機關迅速出警處置，案件正在依法調查中。對於事件起因及責任認定，需等待警方最終調查結果。該部門呼籲公眾勿傳播未經證實的視頻和消息，以免干擾調查或造成不良影響。