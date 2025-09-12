江西定南縣每朝「大量老人搶搭巴士」累學生返學遲到　司機揭原因

9月9日，有網友反映，江西贛州定南縣早高峰時段天天有大量老人為了聽免費課和領免費東西跟學生「搶巴士」，導致每天都有不少學生擠不上巴士車而遲到。



當地巴士司機介紹，早上不少老年乘客去免費做一種物理治療，人數預計有五六百，因此出現了老人和學生一起「擠巴士」的情況。

網友上傳的視頻顯示有不少學生和老人一起「擠巴士」（抖音@姐就是女王）

點擊圖輯查看事情經過：

+ 8

9月11日，定南縣交通運輸局表示，已在當地官方賬號發出倡議，號召成年乘客錯峰出行，讓出每日7:00-7:30時段，將有限的巴士資源優先讓予學子。

一段網友上傳的視頻顯示，大量乘客正在上巴士車，車廂內已經滿是人，但前車門處仍有不少乘客未能上車。這些乘客中，主要是揹着書包的學生和老人。視頻中有女子聲音傳出：

這些老人在和小孩子擠巴士，這些孩子都要上課的，時間都不夠，等下一趟就要遲到了。

9月11日，記者聯繫到了定南縣城市公共交通有限公司，工作人員介紹，定南縣城內目前共有四條巴士線路，每條線路上都有學校，其中G2線路上有三所學校，圍繞該縣的主幹街道運行，因此早高峰學生和居民較多。每天早上7時許，巴士車準備發車，預計間隔10到15分鐘一趟，在線路對向各自有5班車發出。

視頻中出現的老人和小孩「搶巴士」的情況就是發生在城內巴士G2線上，這種情況已經有一段時間了。這名工作人員還稱，目前，定南縣城市公共交通有限公司主要針對年齡65周歲以上老人辦理老年卡，持老年卡乘客乘坐巴士車免費。除此之外，還有普通卡、學生卡，其中學生卡實行六折優惠。

G2線巴士司機方師傅介紹，早上乘坐該條線路的不少老年乘客是去免費做一種物理治療，人數預計有五六百。這個時間段也是學生上學的時間，所以才出現了老人和學生一起「擠巴士」的情況。

隨後，記者聯繫了定南縣交通運輸局，該局工作人員表示，9月10日，該縣巴士公司面向全縣發出了倡議書，倡議所有成年乘客錯峰出行，讓出每日7:00-7:30時段，將有限的巴士資源優先讓予學子。針對有網友建議的老年卡限時使用，該局工作人員回應稱目前無法實現。

記者注意到，9月10日，公眾號「定南發布」發出「請為上學的孩子讓行！」的推文，落款單位是定南縣城市公共交通有限公司。定南縣城市公共交通有限公司工作人員和方師傅均向記者表示，今後，司機們會在現場優先保障學生先上車，全力維護好現場秩序。

相關文章：女乘客沒坐關愛座卻被「正義男」要求讓座給老人：還用手機對著我