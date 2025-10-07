「銘記歷史」為名賣「毒氣實驗室」？「731積木」終冒犯民族感情

圍繞中國抗日戰爭勝利80周年，多部聚焦日本侵華暴行的電影今年來相繼上映。但在「銘記歷史」的氛圍下，一款以「重現日本惡行」為賣點的積木玩具，卻被中國軍方點名批評，最終匆忙下架。



這款在購物平台淘寶上架的「731毒氣實驗室益智拼裝積木」套裝共有八盒，場景涵蓋人體實驗、生物製毒所、機槍掃射等。包裝上還印著「銘記歷史」「愛國教育情感啟蒙」「軍事主題歷史還原」等字樣，售價29.9元人民幣。

淘寶信息顯示，這款玩具近一周內有超過1000人流覽，周銷量上漲逾10倍，是「店鋪新品銷冠」。

內地購物平台淘寶出現一款名為「731毒氣實驗室益智拼裝積木」的玩具，但很快被下架。 （互聯網）

解放軍官方新媒體帳號「鈞正平」10月2日在微博發文稱，玩具可以承載多元主題，但任何創意都必須恪守人文底線與歷史觀紅線。「商家以銘記歷史為名，把血腥罪行轉化為可拼裝的實驗室，不論初衷如何，客觀上都構成對民族情感的冒犯，也傳遞錯誤歷史認知」。

文章還呼籲平台與監管方加強內容審核，守護歷史嚴肅性。「在事關民族情感與歷史正義的問題上，我們不應也不能留給投機與試探任何空間。」

這篇文章發佈僅一天後的10月3日下午，淘寶上搜索這款玩具時，頁面已顯示「商品已過期不存在」。

《新京報》隨後評論稱，雖說商家標記遊戲為「銘記歷史」「愛國情感啟蒙」，但更有可能出現的是另一種狀況，即原本嚴肅的歷史被「遊戲化」。

評論文章認為，孩子在拼裝玩具時，「或許想不到這是沉痛的歷史，而是一種娛樂」；歷史不再可怕、晦暗，反而變成輕鬆的「過家家」，這才是「對歷史最大的解構和扭曲」。

「731」玩具相關話題迅速登上微博熱搜榜。不少線民斥責商家把歷史痛點當成賣點，消費苦難；也有人擔心，這類面向青少年的玩具可能讓孩子對歷史悲劇失去應有敬畏，並呼籲有關部門「嚴查商家」。

不過，也有人質疑，既然以侵華日軍731部隊為題材的電影《731》都能上映，為什麼遊戲就不行？既然素材相同，目的也都是重現歷史，那什麼才是「銘記歷史」的正確方式？

731事件：從歷史到螢幕

1930年代中期至1945年間，731部隊在中國東北等地，對約3000名中國、朝鮮、俄羅斯和蒙古囚犯進行細菌實驗，以製造炭疽菌、鼠疫菌等病原體炸彈；參與實驗的囚犯無一倖存。

儘管東京地方法院2002年8月的判決書認定731部隊在中國戰場上使用過細菌武器，但日本政府從未正式承認軍方曾用活人作實驗。今年3月，日本首相石破茂在國會被問及731部隊行動時說，核實事實的手段「已隨歷史消失」。

從731部隊到南京大屠殺，再到慰安婦等議題，中日兩國在二戰敘事上長期存在巨大分歧。任教於美國加州大學洛杉磯分校的中國文化學者白睿文（Michael Berry）分析，正因日本長期否認在華暴行，每一次否認都在中國引發強烈反應，並進一步推動中國拍攝大量二戰題材電影，反復強調這些歷史。

今年恰逢二戰結束80周年，中國不僅舉行閱兵，還集中推出多部二戰題材影片，包括以1937年南京大屠殺為背景的《南京照相館》，再現1942年貨輪里斯本丸號沉沒的《東極島》，以及聚焦731部隊的《731》。

內地媒體概括，電影《731》中，主角王永章等人被強行抓入731部隊「特設監獄」，在遭受折磨後依然堅持抗爭，「揭露了侵華日軍細菌實驗、凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端暴行」。

《環球時報》則引述南京師範大學副教授張鵬說法稱，影片聚焦日本731部隊的戰爭暴行，揭露部分國家長期隱瞞的真相，也是中國推動歷史正義、強化國際話語權的一環。

電影能拍，玩具不能賣？

《731》上映後，中國多地黨政機關、國企和學校都以「銘記歷史」的名義組織觀影活動；但同樣打著「銘記歷史」口號的積木玩具，卻遭到輿論抵制。

分析認為，上述不同待遇源於兩者雖同屬娛樂項目，但本質迥異。白睿文指出，主旋律電影不僅是娛樂作品，更被用作民族主義宣傳和教育工具。這類電影具有明顯的政治作用，在中日關係緊張時，往往會被重新拿出來作為宣傳工具。

更何況，《731》由中共黑龍江省委、山東省委、吉林省委、哈爾濱市委、青島市委等多地宣傳部聯合制作，傳遞的政治信號十分明確。觀眾在這種觀影氛圍下，也更容易接受官方設定的情緒與立場。

相比之下，拼裝玩具或遊戲則有更大的自由度——玩家可能代入受害者視角，也可能從加害者角度理解內容，這種開放性可能導致與官方預期不同的解讀。

此外，這款積木玩具並沒有官方背書，因此被視為商家利用「歷史痛點」博取流量的牟利行為。澎湃新聞就此評論稱，涉事商家被「蹭流量賺錢」沖昏了頭腦，將苦難異化為可供把玩的消費品，將本該被莊重銘記的傷痛扭曲為追求流量與利益噱頭的行為，令人憤慨。

從網絡搜索結果來看，這款積木玩具大概是中國少數與二戰期間民族傷痛緊密相關的遊戲。但放在全球範圍內，類似的歷史題材遊戲並不稀奇。例如，德國遊戲公司Paintbucket Games開發的《穿越最黑暗的時代》，就以普通民眾反抗納粹的故事為主線，帶領玩家體驗納粹執政時期的黑暗。

美國《時代》雜誌引述科林學院歷史教授惠特克（Bob Whitaker）說，歷史遊戲不僅能激發人們深入學習歷史的興趣，還能「讓我們在邁向未來的同時，更好地銘記過去」。

80年過去，二戰親歷者已所剩無幾，傳承歷史的責任落到新一代肩上。讓年輕人銘記那段歷史固然重要，而能夠激發思考和反思的途徑或許還有很多。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

