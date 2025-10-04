｢731毒氣實驗室｣成玩具？　商家稱｢銘記歷史｣遭官媒斥　平台下架

近日，一款名為「731毒氣實驗室益智拼裝積木」的玩具，在網購平台上出現引發爭議。官媒「鈞正平」對此表示，民族傷痛問題上，不能有投機與試探的空間。目前，平台已將相關玩具下架。



731毒氣實驗室益智拼裝積木。（網上圖片）

「鈞正平」稱，731部隊是二戰期間日本軍國主義犯下反人類罪行的象徵，其歷史給中國人民帶來了深沉的傷痛。儘管玩具可以承載多元主題，但任何創意都必須遵守人文底線和歷史觀的紅線。

商家以「銘記歷史」為名，將血腥罪行轉化為可拼裝的「實驗室」無論初衷如何，客觀上都構成了對民族情感的冒犯，並傳遞了錯誤的歷史認知。歷史不應被遺忘，更不應被扭曲為可隨意消費的商品。

「鈞正平」呼籲商家在追求創意的同時，應多一份對歷史的敬畏和對價值的審思；也期待平台與監管方能加強內容審核，共同守護歷史的嚴肅性。在涉及民族情感與歷史正義的問題上，不能留給投機與試探任何空間。

其後，網民紛紛留言表示反對，要求正視歷史，嚴查相關玩具售賣情況。

商品已下架。（網上圖片）

近7天1000+人逛過。（網上圖片）

該款玩具共有8小盒，包裝盒上均標注了「銘記歷史」字樣，並顯示具有「愛國教育情感啟蒙」和「軍事主題歷史還原」等特色。。（網上圖片）

周五（10月3日）下午3時，通過搜索某購物平台，仍能看到相關玩具在架銷售。該款玩具共有8小盒，包裝盒上均標注了「銘記歷史」字樣，並顯示具有「愛國教育情感啟蒙」和「軍事主題歷史還原」等特色。

店鋪注明該款玩具適用年齡為13歲，售價29.9元人民幣。平台數據顯示，「近7天1000+人逛過」，「周銷量上漲10+倍」，成為「店鋪新品銷冠」。最新銷售記錄為「1小時前下單」。

截至當日下午4時，重新搜索該玩具時，平台已顯示「商品過期不存在」。