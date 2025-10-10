雙十講話｜賴清德的「武裝自白」

賴清德今年的雙十講話不是在講和平，而是在遞出一份武裝清單：把台灣國防預算推上新高、升起「台灣之盾」、把經貿更緊綁向華府，同時把兩岸對話的橄欖枝收回口袋，可謂是一場「備戰成常態」的自白。



今（10）日台灣迎來政治意味濃厚的雙十節，賴清德依舊在台府前開啟講話，攤開其內容，赫見一種「決意武裝」的語法：將以新的國防預算加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，同時今年底提出國防特別預算，明年度國防支出超過GDP的3%，並在2030年前拉高到5%。政治語句的外衣底下，是一串毫不遮掩的軍費軌跡與產業清單。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

在此之前，賴清德接受美國廣播節目專訪，重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並再三界定解放軍演為打破台海現狀的一方，席間更拋出一句「如果特朗普能讓習近平永遠放棄對台武力攻擊，特朗普必然是諾貝爾和平獎得主」，收穫媒體關注。這句話聽來像是頌詞，卻更像是下注：把台海和平的鎖匙，交給華府權力遊戲的下一回合，若鎖未開，便回到那套熟悉的邏輯：和平要靠實力，而實力要靠軍力。此前專訪的張力與雙十講話文本的骨架，前後呼應成一個自洽的敘事：台灣將武裝自己，同時尋求「民主陣營」的更深連結，用備戰達成避戰。

問題在於，這一套話術擴張得太快，把兩岸關係的可塑空間壓縮到近乎為零。回顧歷屆台灣領導人在重大節點的兩岸段落，無論措辭如何保留，總還會留一枝象徵性的橄欖枝：尊嚴對等、願意交流、尋求對話。賴清德今年的講稿，把「中國」置於威權擴張、扭曲國際文件與軍事脅迫的敘事框裡，呼籲其「停止」與「放棄」，已不再談怎麼談、何以談。當演說刻意壓低交流語句，剩下的，只是對美經貿的掛鉤與國防工業的升溫。毫無疑問，這是一場「拉下鐵門、升起鐵穹」的轉場，兩岸溝通通道早已塵封，取代的是即將升起的「台灣之盾」（T-Dome）。

先把鏡頭拉回經貿段落，賴清德主張對美對等關稅談判、解決逆差、深化產業合作，將台灣的國際價值更緊地與華府連動。考量政治經濟現實，當然允許選邊，但當經貿被包裝為地緣戰略的延伸，傳遞的不是「多邊布局」的靈活，而是一種「保衛供應鏈」的同盟化。然而，這種策略聽來鬆口氣，做起來卻是更壓迫，當台灣越靠向單一安全庇蔭，就越要付出更多武裝的對價，即更高昂的軍費、更深的軍工在地化、更緊密的科技軍事合作。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

於是，賴清德演說揭露的三大國防目標，不論是從空防網、AI智能作戰到國防創新產業全打包，從無人機、水下無人載具到機器人，從引進到在地化，可以一氣呵成。只是，其敗筆也暴露無疑，因為賴清德的語境已清楚到近乎赤裸：台灣會武裝自己，但需要盟友協助武裝自己，台灣擴大採購，也盼美國更大力度地「護航」。

若只從嚇阻理論觀之，這並非沒有邏輯。可邏輯的另一面，從來也是政治上的冒進。當賴清德選擇在雙十檔期把軍費路徑圖公開、把國防產業路線圖攤到最大，等於用最高分貝宣示「台灣將長期以軍事強化為主軸」，這種示意既是內部動員，也必然加劇對岸的威脅感知。北京的回音在雙十前夕便已拋出，語氣強硬且劇烈：統一必勝，台獨必亡，賴清德與台獨是撼樹蚍蜉。這類高壓宣講表現在政治效果，也恰恰對應了台北的軍備訊號，結果是兩岸雙方各自把對方推到更適合被自己敘事的那個位置，於是互為證成，形成一條更陡峭的對抗斜坡。

更值得警惕的是，賴清德在社會韌性段落裡，把災防、能源、醫療、資通網絡、金融等納入「全社會防衛韌性」的治理框架，並推出《台灣全民安全指引》。這固然貼合先進民主國家的總體安全潮流，但也在象徵層面把戰備語彙深植到日常治理。當「全民安全」逐步變成日常話語，社會的風向會不自覺地朝向「先備齊，再談其他」，而「其他」通常包含了那些繁瑣、吃力、沒舞台效果的兩岸溝通機制。幾年前各界還在討論兩岸是否可在衛生、農漁、航空等專業領域重啟接觸，如今賴清德雙十講稿裡留下的，是一個光滑昂揚的軍備曲線圖。悲觀者很難不懷疑，當治理的重心由「對話成本」位移到「武裝效率」，兩岸關係是否已被默默宣判「暫停到不可見未來」。

再回頭看那句特朗普與諾貝爾和平獎的談話。對外公關上，這是賴清德向華府政治拋出的一記諂媚，但在外交修辭上，卻是把台海和平變成一個外人可授與的禮物。但這些對賴清德而言，或許並不重要，因為只要能滿足對內政治，可以激勵支持者，讓人以為拉攏到正確的保護者，讓台灣民眾以為安全就在眼前，便已足以。

去年10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，即發表兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」說法，被各界視為極具挑釁意味的「新兩國論」。（台灣總統府提供）

但對於政治立場對立面的人而言，賴清德的意識更像是對自我主體性的放棄，不談如何重構兩岸的最低限度安全框架，不談如何在現實之中把鬆綁緊張關係，只寄望於一位遠方強人的一句話、一通電話。諷刺的是，當賴清德告訴台灣人民「和平無價、戰爭沒有贏家」，下一秒卻把和平的鑰匙交給太平洋彼岸的利己總統進行政治算計，這種折疊出的訊號，恰恰會讓華府判讀為：台灣已為戰備舖好伸縮自如的彈性空間。

對照往年，賴清德今年把兩岸關係的段落壓到最薄，卻把國防產業寫到最滿，且把對美經貿列為擴展國際地位的主線，卻不再為兩岸溝通留下哪怕象徵性的踏腳石。當政治語言連禮貌性的過場都被遺棄，等於向內部宣告：此後的兩岸，不必再討論定位詞彙的技術差異，不必再繞行《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的繁冗解釋，直接談軍備、談產業、談關稅、談供應鏈。這固然乾脆，也確實迎合了某種戰略社群對「效率」的渴望，卻把台灣社會對兩岸關係發展應有的想像空間，乃至台海和平如何成為可能，摺成一張單向且單一的路線圖，「一條路走到黑」。

聽完賴清德雙十講話後，此刻最該問的問題是：當台灣宣布把軍費推上GDP的3%，2030年再推進到5%，把AI軍事化、無人載具化、軍工在地化視為施政關鍵，把社會韌性全面軍事化敘事化，兩岸對話之窗是否等同徹底消失？還是說，這樣窗口已經被好戰的賴清德定義成「只要一切從強，強到對方被迫就可以回來談」？

這既是好戰，也是好賭，可以料想北京對此不可能收下照單，反而可能以更密集的軍事施壓與認知作戰回應，但台灣的盟友卻未必永遠買單，尤其當地緣優先序列生變時，經貿與軍備的對價關係會立刻上演現實主義的冰冷算術。

簡言之，賴清德講話中，最大的消極表現，是他不掩飾地自我放棄，缺乏向社會告訴「我們仍在尋找不被看見的兩岸溝通方式」，而是選擇用冷兵器時代的語言，把熱兵器時代的焦慮說滿，然後再把所有想像交給美台軍工、關稅與同盟，毫無疑問，此際與未來的台海政治，將自然滑向「戰爭準備的日常化」。這不是必然，只是賴清德的偏好使然。

照理來說，一篇雙十文告應該是能回應台灣社會的最大公約數，但今年賴政府的文字更像是向特定戰略社群報到的總結報告：已把國防產業鎖上、把軍費曲線規劃好、把對美經貿連接緊，社會韌性也完成了軍事化語境的安裝。於是呼，回應社會的部份了了無幾，此際的文告餘韻，留給各界的解讀，也就是一份武裝報告書，一席賴清德的武裝自白。