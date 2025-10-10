賴清德雙十講話：提「台灣之盾」防空禦敵　承諾增加軍費拚嚇阻

賴清德今（10）上午在雙十演說中就兩岸與國防提出多項主張，強調「民主台灣」在世界具有最明確的定位，期待北京「停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件」，並「放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定」。賴清德並表示，國防支出增加「有應對敵情威脅的明確必要」，台灣政府將以新預算加速打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構「分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統」。



根據賴清德的講話文告，他公開表明，台灣政府今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算將超過GDP百分之3，並規劃在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護台灣決心。同時，賴清德也提出三大方向：其一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）；其二，結合高科技及AI技術，建構智能化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；其三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合，透過在地研發與製造深化本土供應鏈，成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除「紅色供應鏈」。

在對外經貿上，賴清德也提及將「積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作」，以鏈結國際、強化台灣戰略與經濟地位。

對於兩岸關係，賴清德重申台灣維持現狀的立場，強調民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，並呼籲中國「體現大國的責任」，「放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀」。他指出，和平必須以實力為後盾，全社會韌性亦是關鍵，政府將透過「全社會防衛韌性」機制與《台灣全民安全指引》手冊，提升能源、醫療、資通網絡與金融等面向的韌性。

回顧在雙十節前夕，國台辦發言人陳斌華已回應賴清德近期對兩岸論述，表示「統一必勝，『台獨』必亡」，直接點名「賴清德與台獨是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆」。陳斌華批評，賴清德「又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染『大陸威脅』，又在兜售『台獨』分裂謬論，又在鼓譟『以武謀獨』『倚外謀獨』」，稱北京有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉。

陳斌華並重申台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，決不容忍台獨分裂，決不坐視台獨勢力賣台毀台。