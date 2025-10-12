中美貿易戰｜胡錫進：中國能讓美國許多關鍵生產在幾個月內停工

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在旗下社交平台發文宣布於11月1日起對華產品加徵100%額外關稅，並限制美關鍵軟件出口。官媒《環球時報》前總編胡錫進昨日（11日）發文分析稱，「中國的稀土出口管制新規真正打痛了美方，特朗普在搞新的極限施壓，但他仍然非常希望與中國快速達成全面協議」。



胡錫進。（資料圖片）

胡錫進稱，中美實際在互掰手腕，美國是強弩之末，中國後勁充足，美國用多大力氣對華極限施壓，中國就會以同樣的力度對他們反過來極限施壓。美方的所有出口禁令都中斷不了中國的生產，更阻止不了中國科技進步，反而會刺激中國自主創新的加快。但是中國能夠做到讓美國一塊稀土磁鐵都得不到，讓美國許多關鍵生產在幾個月內停工，讓美國已經收割的大豆在倉庫裡發黴變質。

胡錫進稱，其實對於特朗普可能重拾對中國高關稅的威脅，中國這邊一直保持了這樣的預期，作為中美關係未來可能性的一種。同時中國在今年四五月份等於是已經對這樣的高關稅進行了壓力測試，如果那是最壞的貿易情況，中國能夠面對。如果不得不比終極承受力，中國一定會比美國強。

胡錫進形容，特朗普現在心情很糟，諾貝爾和平獎落選應該是一個因素，加上美國鷹派一煽動，「我覺得他又犯糊塗了」，要把今年四五月份雙方已經有過的交手重來一遍，而那一次美方是鬥輸了的。

胡錫進最後稱，有了過去7年中國與美國越鬥爭越強大的經驗，也有了今年四五月份逼美國以平等姿態走向談判桌的經驗，中國社會現在在心理上格外強大，我認為比美國人的心理要強大。這個時候特朗普重舉關稅大棒威脅中國，相當於從地上撿起一個已經用過的二踢腳炮仗的外殼，用它來嚇唬我們，這豈不過於可笑了。