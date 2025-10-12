專家：特朗普威脅加100%關稅旨在極限施壓北京　習特會仍可期

美國總統特朗普對於本月底是否與中國國家主席習近平會晤態度反覆，受訪學者指出，特朗普的最新關稅威脅旨在以極限施壓手段回應北京近期舉措，然而中美經貿談判目前尚未進入終局階段，「特習會」依然有望舉行。



圖為江蘇連雲港準備出口的稀土。（視覺中國）

中國星期四（10月9日）顯著加大稀土出口管制的範圍和力度，特朗普當地時間星期五（10月10日）在社交媒體發文批評中國稀土新規，指北京「變得充滿敵意」，並揚言沒有必要在本月底與習近平會面；他還在另一條貼文中威脅稱，自11月1日起，美國將對中國商品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施出口管制。

不過，特朗普隨後在白宮告訴媒體，如果中國撤銷稀土新規，他可能會放棄大幅提高關稅的計劃，同時表明並未取消來臨的特習會，「這也是我定在11月1日的原因。我們拭目以待。」

對此，中國前媒體人胡錫進星期六（10月11日）在微博發文，稱中國的稀土管制新規真正打痛了美方。「特朗普在搞新的極限施壓，但他仍然非常希望與中國快速達成全面協議。」

他認為，中美實際上在互掰手腕，美國是強弩之末，中國後勁充足，美國用多大力氣對華極限施壓，中國就會以同樣的力度對他們反過來極限施壓。

胡錫進形容，特朗普此時重舉關稅大棒威脅中國，相當於「從地上撿起一個已經用過的二踢腳炮仗的外殼，用它來嚇唬我們，這豈不過於可笑了」。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝向《聯合早報》分析，特朗普此舉旨在通過極限施壓手段，報復北京近期被視為敵意的舉動。這確實可能使關稅戰升溫，但類似的情況在過去也曾出現——雙方往往在互相加碼施壓後，又會有所退讓。

彭博社指出，不斷升級威脅可能只是北京和華盛頓在談判中佔據優勢的一種手段。實際上，北京星期四發佈的稀土新規，部分將於11月8日正式生效，而中美關稅戰本輪休戰期是在11月10日結束。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊受訪時說，美國若真的對華商品加徵100%關稅，確實會對中國造成一定損傷，但他相信特朗普也會權衡美國國內經濟是否能承受如此代價。「現在中美經貿溝通機制本身也建立起來了，已經談了四輪，我倒不覺得因為這個事情就要重新歸零。」

特朗普今年4月發動關稅戰後，中美關係持續緊張；雙方隨後進行的四輪經貿談判尚未達成實質協議。儘管如此，中美關係出現緩和跡象。特朗普與習近平於9月19日通話後，兩國就短視頻平台TikTok的去向達成框架共識，且預計雙方將在10月底於韓國舉行的亞太經合組織會議期間會晤。

孫成昊認為，中美經貿談判目前尚未到達終局，即便美國採取強硬措施，也是為後續談判鋪路，雙方依然存在繼續對話的意願。

駱明輝研判，特習會仍有可能召開，但由於「美中關係瞬息萬變，局勢好轉或惡化都可能在短時間內發生，現在很難作出判斷」。就當前情況來看，他預計中美領導人會晤的討論將聚焦於中國對美稀土出口管制以及美國對華加徵關稅這兩大議題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

