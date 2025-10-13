貿易戰│胡錫進：特朗普拿中國沒招　只好把關稅搬出來給自己遮羞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布於11月1日起對華產品加徵100%額外關稅，並限制美關鍵軟件出口。官媒《環球時報》前總編胡錫進昨日（12日）發文稱，「特朗普對華100%關稅就是瞎嚷嚷（亂說）」。



胡錫進。（資料圖片）

胡錫進的文章稱，中美之前互加100%以上的關稅，已經折騰一輪了，美方當時的施壓對中國根本沒起作用，反而讓它自己跟著蒙受了損失。後來是特朗普團隊後退了，走向了與中方的平等談判，實現了休戰。

現在，什麼情況都沒有改變，美方未增加一個能夠壓制中國的新工具，再把關稅加到100%以上，等於回到4、5月份，當時擊退了美方的中國這邊只會士氣更旺，特朗普拿什麼收場呢？他用什麼對美國輿論做交代呢？

胡錫進稱，特朗普最需要向美國選民不斷展現自己「勝利了」，只要能夠達成協議，他的贏學就能充分發揮。如果對抗，他需要能夠明顯壓倒對方的充分證據。如果他真在11月1日給中國加100%關稅，肯定最多隔一天，中國給美國加100%關稅的拳頭就將打回來。美國股市肯定暴跌。

胡錫進稱，跟中國升級貿易戰，只能表明特朗普拿中國沒招了，他不得已只好把對華已經不起作用的關稅重新搬出來，給自己遮羞。那將惹得各界怨聲載道，這對他來說肯定不是上策。

胡錫進稱，現在的情況是，中國更加主動，底氣更足。特朗普雖然叫喊得厲害，但他手裡的確沒有新牌，所以他的威脅更像是施壓中國的策略。他本人仍然非常希望與中國達成協議，避免中美經貿衝突嚴重升級。