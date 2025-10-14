小米SU7起火救援者始終無法開車門惹議　網友曝雷軍1月內掉粉29萬

10月13日凌晨，四川成都天府大道發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒，司機身亡，為酒後駕車。事件隨後引發爭議，再次將小米SU7車型的安全問題推上風口浪尖。焦點在於多名路過市民立即上前參與救援，但車門始終無法打開，甚至有救援者表示破窗後無法從內部開門。就此次事故，小米創辦人、董事長兼CEO的雷軍未有公開發聲，有網友在查詢雷軍個人社交帳號時發現，近30天雷軍掉粉了超過29萬。



據早前報道，涉事小米SU7在行駛中先是搖擺不定，網民稱一起等紅綠燈時，就聽到司機在車內大聲吼叫。從一名車主的行車記錄儀可見，涉事車輛車速達到150KM/H左右。隨後車輛失控，先是撞向綠化帶，隨後翻滾至對向車道，在路中燃起熊熊大火，車主疑似被困於車內無法逃脫。數名熱心路人見狀立即上前嘗試營救，他們先是用力拉拽車門，發現無法開啟後轉而嘗試擊破車窗。有人找來鐵錘成功敲開駕駛座車窗，然而車內火勢過於猛烈，加上濃煙密布，救援難度極大。

有目擊者稱，「一開始有4、5個人在現場救援，有人沒帶工具，就用手撬車窗，流了一手血」。涉事車輛儘管焚燒嚴重，但外觀並未出現明顯變形，整體形態仍較為完整，外車門因為是電子鎖，因此無法打開。

小米ＳＵ７在路中失控起火。

多名路人救援。

事件再度引起公眾對新能源車隱藏式車門把手安全性的關注。早在今年5月，央視就發評論指出隱藏式車門把手存在的安全隱患，表示這類設計在碰撞、起火等事故中可能因斷電導致無法開啟，嚴重影響救援及逃生機會。中國汽車流通協會專家章弘在節目中直言，隱藏式門把手必須配備機械或斷電保護裝置，且應在車門結構內預留拉鎖通道，避免碰撞變形阻礙操作。

對於事故，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍尚未有公開發聲。10月11日、12日，雷軍在個人社交平台多次發文，證實了小米20多名工程師將在帕米爾高原進行汽車測試，包括測試小米另一款SUV車型——YU7的高原續航、充電、網絡、防曬等。然而，近幾條發文的底下都充斥網友呼籲「調查」的聲音。10月13日，有網友在查詢雷軍個人帳號時發現，近30天（9月11日-10月11日）雷軍粉絲凈增為負數，掉粉29萬多。

雷軍1月內掉粉29萬。（新聞坊）

近幾條發文的底下都充斥網友呼籲「調查」的聲音。（新聞坊）

近幾條發文的底下都充斥網友呼籲「調查」的聲音。（新聞坊）

近幾條發文的底下都充斥網友呼籲「調查」的聲音。（新聞坊）

有業內人士表示，小米SU7是電子門把手，若遇事故致汽車斷電或車門嚴重變形，則無法從外面打開車門。

對此，上海同濟大學汽車學院王寧教授表示，可能有這幾方面原因導致車門無法打開：一是碰撞導致車門結構破壞，在高速下發生碰撞，包括A、B柱在內的車身框架，甚至是門框都會產生扭曲變形，導致門鎖結構錯位。

還有就是電子系統失效，像電動車的隱藏式門把手，在自動切斷電源之後，如果在碰撞當中又破壞了線路，可能也會導致車輛沒有辦法執行解鎖命令。救援人員也就沒有辦法去打開車門。

+ 3

專家建議，未來在汽車的設計中，應更多考慮一些極端情況下的救援難點，為事故後救援留下空間。

另外，國浩律師（南京）事務所楊春贛律師表示，如果事後經調查確認，車輛車門無法打開是由於車輛設計存在缺陷導致，那麽根據《中華人民共和國民法典》第一千二百零二條規定，因產品存在缺陷造成他人損害的，生產者應當承擔侵權責任，家屬可就此向車企索賠。