參加總理座談會的8個人是誰？

據央視網消息，中共中央政治局常委、國務院總理李強10月14日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

座談會上，徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富等先後發言。大家認為，今年以來，中國經濟運行頂住壓力、穩中有進，展現出強大韌性和活力。大家還就更好地實施宏觀政策、解決當前突出問題提出了意見建議。

參加總理座談會的8人中，徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜均是專家代表，而李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富均為企業家代表。



徐奇淵。（央視）

徐奇淵，現任中國社會科學院美國研究所副所長，曾任中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長。研究領域：中美經貿關係，產業鏈供應鏈問題，中國和美國宏觀經濟。代表作有《全球產業鏈重塑：中國的選擇》《直面中美貿易沖突》。

今年5月21日，徐奇淵在香港大公網發文指出，「中國內需越強，關稅戰越佔優。」文章稱，中國經濟的體量和國際網絡聯繫已經讓美國放棄全面脫鉤的幻想。因此，進一步做大中國經濟的體量，也有助於增加美國戰略脫鉤的成本。「大」也是一種「強」，當經濟體量足夠大時，有助於實現經濟安全。而擴大內需戰略在強大國內市場、做大經濟規模中十分關鍵。

他認為，中國內需越強、國內通脹越是溫和回升，就越有助於全球和美國通脹回升，美國就越難以對中國大幅加徵關稅。反之，中國內需越弱，國內通縮壓力越大，就越有利於全球和美國通脹的下降，美國就越有政策空間對中國大幅加徵關稅。

陳斌開。（央視）

陳斌開，中央財經大學黨委常委、副校長。他是國家級高層次人才項目入選者，「新世紀百千萬人才工程」國家級人選，國務院政府特殊津貼獲得者，教育部新世紀優秀人才支持計劃人選，北京市有突出貢獻科學技術管理人才，北京市優秀青年人才，北京市卓越青年科學家；中國信息經濟學會副理事長。主要研究方向為發展經濟學、宏觀經濟學等。

今年早些時候，針對上半年經濟增速超預期，陳斌開在《求是》雜誌專訪中指出，當前，中國經濟正處於從要素驅動向創新驅動、從速度規模型向質量效益型的轉型階段，在此過程中，高速增長不再是核心特徵，關鍵是看經濟增長在多大程度上依靠技術、人才、管理、數據等新質要素驅動。新質生產力蓬勃發展，日益成為推動中國經濟增長的重要力量，出口「新三樣」引領全球數智化、綠色化轉型。中國以科研論文為代表的科研產出位列全球領先位置，基礎科研領域進步顯著。總體看，當前中國經濟發展態勢良好、支撐條件穩固、動能轉換平穩，不僅在主要經濟體中一枝獨秀，而且成為拉動世界經濟增長的重要引擎。

談及如何有效應對外部衝擊及其帶來的不確定性，陳斌開表示，本着料事從寬的原則，我們要充分考慮到，下半年美國加徵關稅對中國經濟特別是出口的不利影響會逐步顯現。上半年中國對外貿易的超預期表現，部分源於關稅實質上升前的「搶出口」和「轉出口」效應，中國下半年出口增速也因此面臨下滑的潛在風險。此外，美對華實際關稅稅率仍然較高，而且正通過更多措施圍堵中國企業借道東盟等地的轉口貿易，也有可能給中國下半年外貿帶來挑戰。

他表示，下半年，應繼續做足構建新發展格局這篇大文章，在堅定不移做強國內大循環基礎上，更加積極主動地對接融入國際大循環，通過多元渠道穩定對外貿易，擴展多邊貿易空間，提升中國對國際經貿規則的影響力和主導力；一業一策、一企一策加大支持力度，幫助出口企業規避風險；持續鼓勵和支持服務貿易發展，推進服務業擴大開放綜合試點示範，大力提升高端服務業競爭力。

楊赫。（央視）

楊赫，中國工商銀行現代金融研究院院長、黨委深改辦主任，全國青聯常委，中國銀行業協會行業發展研究專業委員會主任，中國金融學會常務理事。研究領域包括宏觀經濟理論與政策、銀行經營與管理、數字金融等。

談及金融服務，楊赫在中國青年報10月初的文章中表示，金融是實體經濟的血脈，衡量金融服務的質量、效率、普惠性是否提升，首先在於實體經濟的感知。他注意到，近5年普惠小微貸款年均增速超過20%，企業貸款可得性、便利度有所提升。同時，融資成本明顯下降，「新發放普惠小微企業貸款平均利率從2020年年末的5.08%下降至3.48%」。

「結合我們的一些實踐觀察，自去年支持小微企業融資協調工作機制建立以來，金融體系在政策引導下持續強化產品和機制創新。」楊赫表示，聚焦民營小微企業缺少抵押品、盈利和納稅較少或不穩定等融資難點痛點，很多金融機構通過建立完善信息共享平台、深入進行實地走訪、升級風險模型等措施，探索構建破解融資難問題的長效可持續機制，在風險可控的前提下，實現小微企業信用貸款的顯著提升。

張瑜。（央視）

張瑜，華創證券研究所副所長、宏觀經濟研究主管、首席宏觀分析師，負責宏觀經濟研究、資產配置及團隊管理。‌

13日，張瑜發布文章《中美股市衝擊中的「差異」——兼論當下與4月關稅的不同》，對當前與4月份時的中美關稅摩擦升級的環境進行對比。

文章稱，復盤4月初的中美股市場波動及後續走勢，中美股票市場差異性十分明顯：A股越貴跌的越多（股息率低、估值分位數高），跌的越多後續補漲越多，整體而言無論是「跌」還是「回漲」都比較「價值」；美股下跌時呈現普遍式恐慌下跌（跌幅與估值和股息率幾乎都沒關係），後續漲的時候反而是越貴的漲的越多，整體而言跌是普跌，漲是風偏極高的漲。美股風險偏好的兩極圖譜都更極端。

對當下的啟示：在超預期風險事件下，預判市場難度極大。但從中國資本市場四月的衝擊復盤中，至少有一條規律——如股息率高+估值低的行業出現明顯調整，那麽也會對應後續回漲中更大的概率及更高的幅度，即便有衝擊次波也會更抗跌。

而美國資本市場，更需要主觀判斷風險偏好處於二極管的哪一端——恐慌中的跌，即便是低估值行業也不能得到庇護；恢復中的漲，迅速回歸到風偏最高狀態，估值分位數最貴的行業才能漲的多。

李洪鳳。（央視）

李洪鳳，清華大學工商管理碩士，高級政工師，現任中國電氣裝備集團有限公司黨委書記、董事長。

中國電氣裝備集團有限公司是由中國西電集團有限公司與國家電網公司所屬許繼集團有限公司、平高集團有限公司、山東電工電氣集團有限公司等重組整合而成，為國務院國資委監管的國有重要骨幹企業。

中國電氣裝備擁有中國西電、許繼電氣、平高電氣、寶光股份、西高院、宏盛華源、保變電氣等7家上市公司，擁有輸變電裝備技術全國重點實驗室等國家級創新平台20個、國家級質量檢測中心8個、院士工作站1個和博士後科研工作站6個。承擔着國內輸配電行業標準歸口管理工作，以及國際電工委員會（IEC）等多個技術委員會（分技術委員會）的國內歸口工作。

今年9月28日，中國電氣裝備與哈爾濱工業大學簽署戰略合作框架協議。

當天，李洪鳳表示，中國電氣裝備作為電氣裝備領域的「國家隊」，着眼新型電力系統建設與能源安全，形成了具有國際影響力的自主品牌和「拳頭」產品，全面提升了中國電氣裝備產業的國際競爭力和發展引領力。他指出，中國電氣裝備與哈爾濱工業大學在發展需求上高度契合，合作潛力巨大，希望雙方進一步加強協作，突破更多「卡脖子」難題，攜手為實現高水平科技自立自強作出更大貢獻。

江鑫。（央視）

江鑫，現任合肥產投集團黨委書記、董事長，曾任合肥市國正資產經營有限公司總經理。

合肥市產業投資控股（集團）有限公司成立於2015年3月，由合肥市國有資產控股有限公司和合肥市工業投資控股有限公司合併組建而成。作為合肥市國資委所屬三大平台公司之一，集團定位於產業投融資和創新推進的國有資本投資公司，並成為全市首批國有資本投資公司改革試點單位。集團注冊資本175.77億元，國內主體信用評級AAA級，國際信用評級BBB級。擁有全資企業21家，控股企業2家，參股企業20余家。截至2024年底，集團資產總額突破1200億元。

今年10月，合肥產投集團當選合肥市新型研發機構聯合會理事長單位，新研聯合會的正式成立標誌着合肥市新型研發機構從「單兵作戰」邁向「協同創新」的新階段。

今年4月，江鑫赴產投資本公司講授《聚焦改革、銳意進取，奮力開啟高質量發展新篇章》專題黨課。江鑫強調，2025年作為「十四五」收官與「十五五」謀篇的關鍵之年，全體黨員要切實把學習成果轉化為推動改革發展的強大動力。他提出五點要求：一是凝聚共識，堅定發展信心，推動奮進「勢能」；二是緊盯重點，找準發力杠桿，激活增長「引擎」；三是大力招商，提升服務質量，激發投資「活力」；四是全面協同，貫徹「合」文化理念，譜寫共贏「篇章」；五是扎實作風，守住紅線底線，築牢發展「底盤」。

周宇翔。（央視）

周宇翔，黑湖科技創始人兼首席執行官，他是美國達特茅斯學院最高榮譽畢業生，2016年在上海創辦黑湖科技，專注於製造業數智化系統開發。他於2023年入選《財富》中國40位40歲以下商界精英榜，2025年獲評「2024福布斯中國科創人物」。

10月11日，周宇翔參加由上海市發展改革委指導、解放日報社主辦的「新征程 新作為：上海民企的信心與動力——『民企發展正當時』座談會」。

周宇翔說，黑湖科技是一家專注於工業軟件的公司，九年前我放棄矽谷高薪，選擇在上海創業。因貼近工廠、服務民企，我們在新華路招待所起步，僅用兩天完成注冊，得益於街道高效服務。前五年，上海開放包容的營商環境助我們快速成長；研發困難時，街道協助申請到市級戰略性新興產業項目支持。2021—2022年，在經信委推動復工復產中，我們接觸到大量小微抗疫企業，發現原有產品「黑湖製造」不適用，果斷推出「小工單」，如今佔收入70%以上，年增速達150%—160%。目前，我們在上海服務近1000家客戶，全國覆蓋32000家工廠，涵蓋食品、汽車、家電、航空等領域，如為蜜雪冰城打造柔性生產管理系統，實現消費、製造與科技融合。

周宇翔提到，2022年美元資本撤離，公司月虧損超2000萬元。關鍵時刻，發改委、經信委的研發支持提振信心。2023年4月，我們啟動「自我造血」戰略，目標24個月扭虧為盈，並於2024年11月提前實現盈利，關鍵得益於發改委100萬元「城市服務業引導資金」的及時到賬。

周宇翔說，自2023年起，我們全力投入大模型與工業AI Agent研發，利用積累的工業數據，讓AI替代人工決策：預測產能、優化排產、讀圖拆單等任務從數小時縮短至幾分鐘，效率提升數十倍。盈利後公司年增速仍達60%-75%，印證了上海營商環境與民企發展的良性互動。

周宇翔表示，今年7月走訪越南、印尼，當地工廠希望引入黑湖系統，青睞中國柔性供應鏈模式。我們相信，新一代工業智能體將誕生於中國實踐。黑湖願與上海深化合作，融合工業數據與本地AI、晶片、算力資源，打造能真正替代人類推理決策的新一代工業智能體。

葉國富。（央視）

葉國富，名創優品創始人、董事會主席兼首席執行官，天商創新院榮譽院長，永輝超市非獨立董事、改革領導小組組長。

官網介紹，2013年，葉國富在國外旅行時，發現當地有很多生活用品專營店，這類店鋪銷售的日用生活百貨不僅質量好、設計美觀，價格還很實惠，而且絕大多數都是「中國製造」。葉國富因此獲得商業靈感，出於對零售的熱愛及行業發展潛力的認可，回國後他便創辦了「全球領先的IP趣味好物平台」——名創優品，與蘋果、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等偉大企業的車庫創業史一樣，十年前的名創優品誕生在廣州一個地下室車庫裏。

2015年，名創優品啟動全球化戰略正式進軍海外市場，截至2025年6月30日，名創優品已累計進入全球112個國家和地區，集團全球門店數超過7900家，遍布紐約、洛杉磯、巴黎、倫敦、杜拜、悉尼、新加坡等全球知名城市核心商圈。2020年正式登陸紐交所，股票代碼「MNSO」；2022年正式在香港交易所掛牌上市，股份代號:「9896.HK」。

今年9月，名創優品旗下潮玩品牌TOP TOY在港交所遞交招股書，摩根大通、瑞銀、中信證券為其聯席保薦人。

除了上述8位專家，今年4月9日的經濟形勢專家和企業家座談會上，張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆等先後發言。其中，張斌、李迅雷、沈建光均是專家代表，萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆均為企業家代表。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

