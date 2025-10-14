李強：要加力提效實施逆周期調節  做強國內大循環

中共中央政治局常委、國務院總理李強周二（14日）下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。他強調，要加力提效實施逆周期調節，用足用好政策資源，以改革辦法打通堵點卡點，增強發展動能。要持續用力擴大內需、做強國內大循環，統籌用好各類促消費舉措，著力擴大有效投資，進一步激發市場活力，增加優質供給，不斷形成擴內需的新增長點。



2025年10月14日，中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（央視截圖）

央視報道，李強在會上聽取專家和企業家發言後稱，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境和經濟運行中的困難挑戰，各地區各部門認真落實更加積極有為的宏觀政策，迎難而上、沉著應對。

他表示，對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握，特別是從五年規劃的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、信息流、資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看中國經濟的韌性，進一步堅定信心、直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

大力支持穩外貿穩外資 積極開拓多元化市場

他指出，要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，促進上下遊、大中小企業深化合作，加快科技成果轉化，發展創業投資基金，著力構建創新生態圈。大力支持穩外貿穩外資，積極開拓多元化市場，完善海外綜合服務體系，推動實施一批標志性外資項目。此外，他希望廣大企業家秉持長期主義，持續開拓創新，也希望專家學者發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動「十五五」發展積極建言獻策。

8名專家和企業家與會發言 包括名創優品創始人葉國富

座談會上至少有8名發言者，分別為中國社會科學院美國研究所副所長徐奇淵、中央財經大學副校長陳斌開、工商銀行現代金融研究院副院長楊赫、華創證券首席宏觀分析師張瑜、中國電氣裝備集團有限公司董事長李洪鳳、合肥產投集團董事長江鑫、黑湖科技創始人兼首席執行官周宇翔，以及名創優品創始人、董事會主席兼首席執行官葉國富。

其中，徐奇淵曾任中國社科院世界經濟與政治研究所副所長、國際金融研究中心副主任，主要研究領域為國際金融學、中國宏觀經濟政策。而陳斌開是國家級高層次人才項目入選者、「新世紀百千萬人才工程」國家級人選，也是國務院政府特殊津貼獲得者。至於楊赫是學者型金融幹部，研究領域包括宏觀經濟理論與政策、銀行經營與管理、數字金融等。

央視指出，他們認為，今年以來，中國經濟運行頂住壓力、穩中有進，展現出強大韌性和活力，有不少新的亮點。雖然仍面臨一些困難，但有利因素在不斷積累，各人就更好地實施宏觀政策、解決當前突出問題提出了意見建議。