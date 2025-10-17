一劇一曲，為何火爆兩岸？

最近，一首改編歌曲和一部電視劇同時在兩岸火爆出圈。

「本來應該從從容容、遊刃有余，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬……」這首以台灣民進黨籍民意代表王世堅發言為素材創作的改編歌曲《沒出息》，本月初席卷兩岸網絡平台。

與此同時，首部反映我黨在台灣隱蔽戰線的電視劇《沉默的榮耀》，在央視八套創下超4%的收視率峰值，網絡話題閱讀量累計超8億人次，台灣TVBS、《聯合報》等媒體紛紛跟進報道。

一劇講歷史，一曲唱當下，看似迥異但同時爆火的兩部作品，反映了海峽兩岸同胞之間的血脈相連、文化相通。

文化「爆款」引發兩岸共鳴。

真實的歷史從不需要強行灌輸，共鳴的情感總能找到相通的路徑。一劇一曲正以強大的穿透力跨越台灣海峽，有力沖刷那些試圖割裂兩岸血脈聯繫的歪曲敘事。

英雄事跡喚醒共同記憶。

作為首部聚焦新中國成立前後我黨在台灣隱蔽戰線鬥爭的電視劇，《沉默的榮耀》憑借真實的歷史背景與精湛的藝術表達，引發廣泛關注。

電視劇《沉默的榮耀》。（網上圖片）

該劇以中國共產黨潛伏台灣的吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士真實事跡為依據，再現了1949年至1950年間隱蔽戰線那段驚心動魄的暗戰。

對台灣觀眾而言，這樣的歷史呈現更具意義。長期以來，民進黨當局通過「去中國化」教育編織「信息繭房」，試圖割裂台灣與大陸的歷史聯繫。

但《沉默的榮耀》以自發傳播的方式實現了突破：有台灣網友在社交平台留言表示「原來有這麽多英雄為兩岸聯繫拼過命」，也有青年觀眾坦言「第一次了解這段被忽略的歷史」。

台灣時事評論員蔡正元將該劇與民進黨當局支持拍攝的「台獨」荒誕劇對比，指出前者的高收視率源於「觀眾自發的觀看意願」，而後者則因「內容失實，甚至需要靠強制推廣」。

真實的歷史從不需要強制灌輸，這正是《沉默的榮耀》能夠跨越海峽、觸動兩岸觀眾的根本原因。

網絡歌曲唱出同根基因。

與《沉默的榮耀》同期，一首名為《沒出息》的網絡歌曲也在兩岸迅速走紅。

這首歌由大陸音樂人王搏創作，將王世堅在公開場合的發言片段配以電子節奏，打造出一段魔性而富有節奏感的音樂。

王世堅的平實表達無需翻譯，便能在兩岸觀眾間引發共鳴——大陸網友借此調侃「開學趕作業」「熬夜改方案」的日常，而台灣網友則用以諷刺某些政治人物「讓台灣前途連滾帶爬」的現實處境。

而民進黨當局看到《沒出息》引發熱潮，立即如臨大敵。民進黨籍民意代表王義川急忙「呼籲」民眾不要收聽該歌曲，聲稱其為所謂「統戰洗腦」。

這番言論引來島內網友群嘲，有人調侃：「王世堅在抖音爆紅，王義川的臉就綠了」「馬上應驗那句歌詞：睜眼說瞎話，沒出息！」

《沒出息》的傳播路徑呈現出典型的兩岸互動特徵：素材源自台灣地區政治人物的發言，經大陸網友創意改編後，再度回流島內，成為兩岸網友共同參與的文化共鳴。

共鳴背後是文化認同與民心相通。

《沉默的榮耀》與《沒出息》的迅速走紅絕非偶然，究其根源是由於兩岸文化同源、民心相通。

文化是共鳴的根基。

兩岸同屬中華文化圈，共享語言、歷史與傳統，這種文化親近感構成了「軟性認同」的基礎。

無論是《沉默的榮耀》中厚重的歷史敘事、家國情懷，還是《沒出息》中的幽默、反諷與節奏感，都反映出了兩岸共同的歷史與文化。

正因為能在對方的語境中「聽得懂」「看得明」，劇集與流行梗才得以跨越政治邊界，在海峽兩岸同時被接納和喜愛。

民心決定傳播廣度。

《沉默的榮耀》通過展現隱蔽戰線英雄為祖國統一犧牲奉獻的事跡，觸動了兩岸同胞共同期盼國家統一的心願。

隨著該劇熱播，在北京西山國家森林公園的無名英雄紀念廣場和福田公墓，前來獻花的民眾排起長隊。

市民在吳石將軍墓前鞠躬致敬。（網上圖片）

而《沒出息》則有力表達了對「台獨」勢力的嘲諷，近期有不少音樂人對其進行「二創」，對民進黨當局進行了更加犀利的批判，並表達了對台灣回歸的憧憬與期待。

廣大台灣網友的強烈共鳴，折射出了盼團圓、求統一的共同心聲。

民心向背決定了統一大勢不可阻擋。

以兩部當下大火作品為代表，目前兩岸在文化、社會等領域的同頻交流正日益密切，已經成為不可阻擋的歷史大勢。

互動交流持續升溫。

近年來，大陸充分發揮祖地文化優勢，深入實施親情鄉情延續工程，推動鄭成功、媽祖等特色文化的共同傳承，不斷增進同胞之間的心靈契合。

以《黑神話：悟空》《長安三萬里》為代表的大陸遊戲、影視文創IP在台灣廣受歡迎。《長安三萬里》的閩南語版在台北上映時，甚至有觀眾專程從台中或其他縣市前來觀看。

兩岸年輕人通過互聯網平台積極互動，攜手探索「文旅+元宇宙」融合路徑，運用AIGC等數字技術共同創作文化內容，為文化交流注入新的科技動能。

體育也成為兩岸互動的重要紐帶，今年8月在威海舉辦的「2025海峽兩岸校際體育聯盟暨第四屆海峽兩岸（威海）棒球賽」，通過「以球會友」的方式，為兩岸青少年交流活動注入了新活力。

今年8月在威海舉辦的「2025海峽兩岸校際體育聯盟暨第四屆海峽兩岸（威海）棒球賽」。（網上圖片）

人心匯聚大勢所趨。

文化現象往往能折射出歷史大勢。《沉默的榮耀》與《沒出息》兩部作品的爆火，清晰地反映出兩岸人心正不斷向統一匯聚。

《沉默的榮耀》幫助更多台灣同胞認清了「台獨」勢力篡改歷史真相的卑劣行徑，《沒出息》則揭穿了某些政治人物的荒誕言行。正如台灣網友所言：「這首歌讓大家在笑聲中看清，誰才是真的沒有出息。」

台灣《遠見》雜志公布最新民調顯示，今年以來島內政治人物好感度下降幅度最高的前兩名是賴清德、卓榮泰。

民調充分反映民意，台灣民眾對賴清德當局無原則媚外、無底線賣台，大搞「綠色恐怖」「倚外謀獨」的惡行，已經強烈不滿和普遍反對。

隨著更多真實的歷史被看見、更多鮮活的文化作品被共享、更多真誠的心靈被聯結，祖國統一的歷史大勢將變得更加不可阻擋。

本文獲公眾號「九萬里」授權轉載。

