鄭麗文當選國民黨主席背後：台灣不能走「老路」更不能走「邪路」

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以過半得票率勝出，成為新一任國民黨主席，也是繼洪秀柱之後第二位女性黨主席。這次選舉因為發生在賴清德當選台灣總統後兩岸關係高度緊張、中美關係也劇烈變化的敏感時刻，而國民黨又剛剛闖過「大罷免」的生死關，其在台灣的政治價值與前途命運格外撲朔迷離，所以競爭特別激烈，備受關注。



這次大選的最終角逐主要發生在郝龍斌和鄭麗文之間。鄭麗文具有跨黨派背景，參與過台灣野百合運動，一開始加入的是民進黨，後來和民進黨決裂加入國民黨，當選過立法委員並在馬英九任內出任過行政院發言人。和郝龍斌這個老派、沉悶、沒有任何個性特色的傳統國民黨政治人物相比，鄭麗文不僅更年輕，更有鬥志，更有街頭運動和選戰經驗，而且身上的年輕世代標籤更明顯，也因此她得到了國民黨黨員尤其年輕世代的普遍支持，不僅網絡聲量始終領先，在最終投票中也大幅勝出。選擇鄭麗文這樣一個相對年輕的非傳統政治人物出任黨主席，不僅反映出年輕世代國民黨人，對郝龍斌所代表的一代國民黨人無所作為、庸碌無能的反感與排斥，反映出大家不想再看到國民黨在老路上「匆匆忙忙連滾帶爬」的狼狽，更反映出大家想改掉國民黨身上的那些新老毛病的共同願望。國民黨黨員這次用網絡聲音和選票，非常清晰的表達這樣一股希望改變的集體意願。

除了改變的意願，還有危機從內在的驅動。自馬英九執政以來，更早甚至可以追溯到陳水扁在李登輝支持下當選首任民進黨籍總統開始，在和民進黨的政治路線鬥爭與選戰上，國民黨的表現都非常糟糕。馬英九任內八年，兩岸關係雖然和平，創造了兩岸分治以來最溫暖的一段時日，但無論在推動兩岸政治談判，還是國民黨及台灣內部政治與主流意識重塑上，包括在經濟上，國民黨都乏善可陳。馬英九本人最後更是以「九趴總統」的超低聲望草草離任，被不少論者認為是國民黨在台灣再次丟掉政權的最大罪人。此後，在蔡英文任內，國民黨黨產幾乎被查抄一空，一度窘迫到需要向郭台銘等商業大佬借錢維持運轉的地步。到2024年台灣大選，國民黨甚至連作為一個獨立政黨與民進黨抗衡的能力都已經失去，被柯文哲卡著脖子勒索和羞辱，導致最後藍白合作破局，賴清德登上總統大位。賴清德上任後，對國民黨又揮起屠刀，在繼續追查黨產，把國民黨打成台灣「政治反動派」的同時，又發起「大罷免」行動，試圖給國民黨以致命一擊。沿著這樣的軌跡不難預判，三年後如果再大選，國民黨會狼狽成什麽樣子。

國民黨的無能與腐敗，不止表現在最前線的政黨政治和選戰層面，更表現在其糟糕的政治文化上。國民黨一直是一個分裂的政黨，這個黨從建立那一天起好像就沒有團結過。在大陸失去政權，在台灣又失去政權，不團結始終是最重要的原因之一。不團結的另一面表現在利益面前的無恥爭奪，一發現有利益機會，各派都蜂擁而上爭奪，而一旦發現無機會無利益可得，就全部退縮。最典型的表現就是一度在民進黨的壓力下，竟無一人是男兒，無人敢代表國民黨參選總統，只有洪秀柱挺身而出最後還被換下。再就是，國民黨的核心論述自台灣民主化後就被一點點蠶食，作為國民黨最核心競爭力的兩岸論述，如「兩岸一中」、「九二共識」等被民進黨長期污名化，國民黨不僅毫無反制能力，反而還在一些「藍皮綠骨」的本土派裹挾下跟著民進黨的指揮棒起舞，連「兩岸一中」、「九二共識」、「中國人」的身份定位都成了說不出口的忌諱。民進黨固然因為長期執政也開始傲慢和腐敗，支持度在流失，但國民黨的情況反而比歷史上的任何時候更脆弱。在這種情況下，如果國民黨還不能重塑自己，早晚是死路一條。

左起張亞中、羅智強、蔡志弘、郝龍斌、鄭麗文。（中天新聞）

更糟糕的是，兩岸與國際形勢都在發生歷史性變化。在兩岸關係上，不僅台獨這條邪路是死路，幻想繼續在美國羽翼庇護下與中國大陸對抗，以「和平」之名對抗兩岸關係重塑也越來越走不通了。而國民黨在「倚美」心理上，和民進黨等台獨政黨並無本質區別。傳統國民黨仍然把美國當成靠山，希望借助美國的力量在軍事與政治上對抗中國大陸「維持現狀」，以拖待變，其和民進黨的差異只有「暗獨」和「明獨」之分而已。從這次在競選期間的演講可以看出來，鄭麗文是比較有國際視野、比較務實的年輕一代國民黨人。她可以看到形勢的變化，並且在努力為國民黨、為台灣尋找出路。

國民黨這些年的連滾帶爬的狼狽表現，讓不少國民黨人感到了空前危機，尤其年輕世代認識到，國民黨決不能再渾渾噩噩，不能再走之前的老路，需要選一位不一樣的黨主席來帶領國民黨走出危機，鄭麗文為國民黨提供了這樣一個選擇。選擇鄭麗文，代表了對國民黨「老路」的決裂。雖然現在判斷鄭麗文能不能重塑國民黨、能不能帶領國民黨走出困境為時還早，但至少她提供了一種走出老路的可能，可以讓大家看到改變的希望。

和國民黨必須決裂的「老路」相比，另一條必須決裂之路是民進黨等台獨政黨所代表的新兩國論「邪路」。

「新兩國論」是賴清德當選總統後提出的論述，是比李登輝「兩國論」更激進的論述。其危險在於，它不僅提出了台獨的主張，而且為如何實現台獨描畫出了比李登輝版「兩國論」更明確的路徑。而如果沿著這條路徑往下走，在已經丕變的國際局勢及兩岸情勢下，必定會給台灣帶來滅頂之災，給兩岸中國人帶來不可估量的傷害。

鄭麗文參加的選舉雖然是國民黨的黨主席選舉，但是她在選戰期間對賴清德「新兩國論」的討伐，對「台獨是死路」的呼喊卻一點都不含糊。在這些年「一個中國」、「九二共識」、「台灣是中國一部分」、「台灣也是中國人」等論述已經被民進黨等台獨污名化，甚至連一些國民黨政治人物都擔心說出口會影響到政治支持的情況下，鄭麗文在選戰中不僅直言不諱喊出了這些觀點，而且圍繞這些決定兩岸關係基礎的表述進行了詳盡論述。

馬英九題字贈予鄭麗文。（中國評論新聞）

在回覆中共總書記習近平的電文中，鄭麗文又進一步明確說到「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開辟宏偉前程。」這些表述都非常清晰的表明了鄭麗文在兩岸關係上的政治立場和價值取向。

盡管鄭麗文代表不了民進黨等台獨政黨內的部分所謂「民意」，但作為網絡聲量和得票率遠超競爭對手的國民黨黨主席，如果台灣年輕人普遍視「一個中國」、「九二共識」、「台灣是中國一部分」、「台灣也是中國人」為洪水猛獸，普遍是賴清德「新兩國論」和台獨路線的支持者，單憑跨黨派和年輕這一條，我們很難想象，她會有那麽高的網絡聲浪和得票率。形勢比人強，國民黨人、台灣人並不都是坐井觀天之輩，形勢變化讓越來越多的國民黨人開始重新思考該黨的政策與未來出路，讓越來越多的台灣人開始認識到情勢如今已於歷史大不同。

所以，鄭麗文當選國民黨主席，其實在某種程度上代表了賴清德「新兩國論」的破產，說明即便是自我意識更強的台灣年輕人，也不願走「新兩國論」的邪路。

兩件最近發生在台灣政壇的大事也能反映出台灣人對民進黨台獨邪路的質疑心態。一是賴清德發動的「大罷免」行動無一成功，反而成為一場政治鬧劇，反噬到民進黨和賴清德的支持率。二是作為「台獨金孫」和「務實台獨工作者」的賴清德，實質上是拜「藍白合」所賜，才以40.05%的得票率當選總統。政黨得票率更是只有36.16%。這是令人汗顏的抄底得票率，可以清晰反映台灣民意。這兩個事件，再加上鄭麗文此番高票當選國民黨黨主席，可以反映出新形勢下台灣民意正在發生的變化。

不管這種變化是迫於形勢發生的變化，還是自我價值認同轉變發生的變化，都說明台灣人並不想走「新兩國論」的邪路，說明「新兩國論」這條邪路是一條走不通的死路。