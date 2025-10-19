「我是中國人」的迴響：鄭麗文當選，國民黨兩岸路線迎來新時代？

國民黨主席選舉於10月18日晚間落幕，現任黨主席朱立倫的一聲恭喜，確定鄭麗文大獲全勝，將在11月1日正式就任國民黨下屆主席。

鄭麗文的勝出，在投票前一晚，基本已大勢底定。一來各家台灣媒體所做的民調，除了親綠的「台灣民意基金會」出現郝龍斌超越鄭麗文的結果之外，清一色都是鄭麗文穩居龍頭寶座的趨勢。二來，兩位國民黨重量級人物最後一刻的力挺，前主席洪秀柱在大批媒體的見證下與鄭麗文會面，以及馬英九親筆揮毫「世代接棒，同行致遠」題字贈予鄭麗文，「棄保效應」啟動，鄭麗文可說是吃了大補丸。



馬英九題字贈予鄭麗文。（中國評論新聞）

史上最激烈！國民黨是「起死回生」還是「迴光返照」？

2025年國民黨主席選舉，可謂是該黨史上競爭最為激烈的一次，共有6人參選。參選人來頭都不小，除了當選的前「立委」鄭麗文之外，還有郝柏村之子、前台北市長郝龍斌，「立委」、馬英九子弟兵羅智強，前次黨主席選舉「險輸」朱立倫的張亞中，以及前彰化縣長卓伯源，前「國大代表」蔡志弘等人。選戰開跑以來即話題不斷，包括政見會、辯論會的交鋒喧囂，都讓外界跌破眼鏡：一個暮氣沉沉的百年大黨，究竟是「起死回生」，還是「迴光返照」？

左起張亞中、羅智強、蔡志弘、郝龍斌、鄭麗文。（中天新聞）

6人的對陣，到選戰最後階段，非常明顯形成了「鄭郝對決」的態勢。郝龍斌得到了黨內建制派，以及媒體大亨趙少康的支持，選前三天又有明星光環的台北市長蔣萬安表態相挺，再加上其父親傳承下來的部分軍系大佬支持。不過其最大的硬傷，就是與國民黨散發出來的「老態龍鐘」形象不謀而合，73歲的年紀是6人中最年長者，幕後操盤的也偏屬高齡，當支持者期待國民黨「世代交替」的呼聲此起彼落之際，2020年國民黨主席落敗於中生代江啟臣的郝龍斌，更坐實了「老人政治」的標籤。

55歲的鄭麗文，在6位參選人中年紀第二年輕，比羅智強年長約莫半歲。其竄起之路確實令人驚奇，今年1月她卸下國民黨不分區「立委」職務後，既無黨職亦無公職，以一介平民之姿，穿梭於各個政論節目，靠著辯才無礙、伶牙俐齒，痛批民進黨執政。而轉捩點在於今年6月11日，鄭麗文領銜成立「黨外在野大聯盟」，發起人皆為一時之選，兩岸知名評論人郭正亮、「中研院」院士陳培哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝，以及多位帶著顯明「左翼」或「統派」立場的學者。

鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（中時新聞網）

「黨外在野大聯盟」的成立，目的看似反制當時對國民黨來勢洶洶的「大罷免」，不過幾位參與人士私下透露，完全看得出來鄭麗文已經展現出目標國民黨主席的強烈企圖。值得注意的是，該聯盟的組成表面上雖然是親藍反綠的大集結，但仔細推敲名單，可以發現參與者幾乎都主張兩岸積極交流，衝破目前民進黨拉起的封鎖線，不少人更是靠著親身實踐而聲名鵲起。

厚重「反中」封鎖線下，島內民眾「大陸需求」不減反增

換言之，鄭麗文的政治生涯起步於民進黨，20年前又曾隨同時任國民黨主席連戰訪問大陸，展開和平破冰之旅，再到現在組織在野大聯盟抗衡「綠色恐怖」，鄭麗文在兩岸關係風向轉變的敏銳度格外異於常人。競選期間，在她「我是中國人」的登高一呼下，這場國民黨主席選舉，主軸被其拉高到兩岸路線之爭，以及身份認同的投票，其他候選人不約而同都跟進「中國人」的表述，差別在於「中國人」的內涵認知，是傳統深藍的反共保守、維持現狀？還是擺脫內戰包袱、揚棄兩岸對立壁壘意識？

代表後者的鄭麗文，嗅到了台灣社會內部正在微妙發生的變化。在賴清德執政下，綠營刻意營造對大陸的敵對與仇恨情緒。一位台灣德高望重的資深媒體前輩告訴筆者，在他看來，兩岸關係不只倒退到馬英九時期之前，更是倒退到兩蔣的「動員戡亂」時期，也就是對兩岸往來草木皆兵、風聲鶴唳，任何人都可能因為兩岸交流而被以莫須有的罪名法辦。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

在此情形下，許多兩岸交流轉為「地下化」，不僅不敢公開宣傳，還形成了寒蟬效應，過去熱衷於往來兩岸的台灣人士，有的乾脆選擇暫時不跑大陸。而在台灣的輿論場上，在綠營台派支持者及「青鳥」（指支持綠營的年輕人）壟斷話權之下，所謂「抗中保台」當然還是唱得非常響。不過，如同一句名言「事情正在起變化」，就算民進黨「仇中」「反中」「抗中」至此，台北松山機場、桃園機場飛往大陸各城市的航班仍然班班客滿，先不論認同情感，至少台灣的「大陸需求」是不容小覷的。而且島內的政治情緒向來有著「物極必反」的特征，民進黨對兩岸大門關得愈緊，民眾的反彈心理也就愈強。

台媒9月21日發布的年度兩岸關係大調查。（聯合報）

民進黨兩輪「大罷免」的重挫，正是台灣選民給賴清德的巨大教訓與警訊，尤其是年輕群體「反綠」蔚為流行，支持民進黨還可能遭到同儕的唾棄。台灣社會的「兩岸窗紙」由此正在一層又一層被撕下或捅破，例如台媒《聯合報》9月21日發布的年度兩岸關係大調查，對賴清德兩岸政策不滿的比例高達63%，不信任美國或懷疑美國「保台」決心更創下史上新高的49%。最值得注意的是，認為台灣更應傾向大陸而非美國的比例也在增加。

除此之外，親綠的《美麗島電子報》9月民調顯示，廣義「中華認同」攀升到七成之高，賴清德執政以來成長了10%左右。在美國與綠營「中國威脅論」的宣傳下，大陸「九三閱兵」過後，台灣「財團法人民主文教基金會」發布民調，多數台灣民眾表示大陸軍力強盛、但並未轉移為威脅台灣的感受。簡言之，台灣社會無論是「大陸需求」或「兩岸情結」都在發生潤物無聲的變化，朝著民進黨不願看到的方向前進。這也是何以民進黨「立委」王義川要求當局查盡「小紅書」的原因所在，看似瘋狂，其實內心相當明白民心所向。

大小氣候都在起變化，國民黨分裂與全新民意於焉成形

平心而論，台灣內部「小氣候」的變化，事實上也是受到全球格局與秩序「大氣候」變遷的影響。戰後台灣一向在政治、軍事上高度「親美」「倚美」，可是換來的卻是特朗普2.0對台灣吃肉還不吐骨頭，賴清德執政團隊「滑倒式跪美」，反而讓台灣社會看不下去。相對於此，大陸面對美國的挺直腰桿，背後的政治、經濟與科技底氣，台灣民眾也看在眼裏。站在宏觀角度來看，美國不只在衰退，更顯得墮落，與中國崛起的穩定形象，形成強烈的對比。而烽火四起的世界，都能看到美國霸權引火而非滅火的身影。美國的自我摧毀，客觀上在台灣也起到了「美國觀感」的崩盤效果，「疑美論」逐漸成為主流。

時勢造英雄，還是英雄造時勢？鄭麗文的出線，基本上就是前述總體態勢下的產物，而她也看到了變局的苗頭。並不是由於民進黨的走弱，致使國民黨支持度上升，而是國民黨也受到大小氣候變化的影響，「沒有人是局外人」。國民黨中央長期由保守「親美」的建派派掌權，與基層完全脫節，很大一部分的支持者或黨員早就想「造反」：2016年洪秀柱選上黨主席，2018年韓國瑜的「韓流」席卷，2021年黨主席選舉張亞中險些扳倒朱立倫，都能看出不滿黨中央在重要議題上和稀泥的藍營支持者，不斷在尋找新的寄托對象。2025年10月18日晚上當選國民黨主席的鄭麗文，正是這股「氣」的積累成果。

由此可見，郝龍斌仰仗的策士趙少康，在選前最後階段，竟然聲稱大陸「介入選舉」，聲稱陸方派出網軍攻擊郝龍斌，以拉抬鄭麗文的聲勢，如此打法成為郝龍斌的最大敗筆。因為綠營長期以來的「抹紅」手法，以不實信息製造島內對大陸的矛盾心理，所有政敵都被打成「中共同路人」，台灣民眾對此都已經快要「免疫」了，沒想到郝、趙陣營竟自甘於「小綠」，一方面學起了綠營的作風，另一方面還給綠營製造了一面大箭靶，竟跟著民進黨使用攻擊大陸的詞匯。國民黨內「親美」的「維持現狀」派，急著要反撲鄭麗文的崛起，卻體現了自甘墮落與脫離群眾。

趙少康。（聯合報）

可以預見，鄭麗文的當選，國民黨內恐怕將陷入分裂局面，「島內國民黨」於焉成形，對抗「傳統國民黨」。而沒有派系基礎的鄭麗文，如何在2026年地方縣市長選舉，以及2028年大選成功進行整合，勢必成為鄭主席最大的挑戰與難題。然而，作為國民黨主席選舉的局外觀察者，應該要體察到，國民黨內的混亂，恐怕是兩岸變局來臨前的徵兆，民進黨雖然更好操作「抗中保台」主攻鄭麗文帶領下的國民黨，但這張牌還能打多久，令人質疑。中國人認同的回溫回歸，兩岸和平與和解乃至開創新局面的民意醞釀，才是鄭麗文脫穎而出的最大意義。

本文轉載自鳳凰網國際智庫《鳳凰大參考》，作者為台灣時事評論員、資深媒體人張鈞凱

