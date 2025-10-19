習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席　鄭麗文覆電表示感謝

中國國民黨黨主席選舉18日舉行，鄭麗文成為繼洪秀柱之後第二位女黨魁。新華社報道，中共中央總書記習近平今日（19日）致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。



報道指，習近平指出，多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

報道又指，鄭麗文同日覆電，對習近平表示感謝。她表示，海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

鄭麗文。（ETtoday）

綜合台媒早前報道，鄭麗文出生於雲林縣口湖鄉，成長於台南市東區精忠三村。就讀台灣大學法律學系期間正值台灣民主化，她投入野百合學運，隨後取得美國天普大學法學碩士、英國劍橋大學國際關係學碩士。

大學畢業後，鄭麗文加入民進黨出任台灣人權促進會秘書長。2000年，鄭麗文擔任民進黨青年部副主任。2002年，鄭麗文退出民進黨，並於2005年，在時任國民黨主席連戰邀請下，正式加入國民黨。