鄭麗文領軍國民黨　重啟「我是中國人」路線競爭

10月18日，鄭麗文以黑馬之姿擊敗郝龍斌，當選國民黨主席，預示國民黨的路線之爭，終於走到攤牌時刻。這場黨魁選舉，不僅是一場組織內部的權力角逐，也是藍營長年內鬥與路線鬆動的臨界點，更象徵著國民黨基層黨員對既有政治秩序的一次「集體否決」。



毫無疑問，鄭麗文的背景，有著強烈的象徵性。從昔日學運、主張台獨，到今日在國民黨高舉「中國認同」大旗，她的政治身影幾乎像一個時代的縮影。這不僅是個人政治選擇的轉向，更是一種世代政治意志的集體浮現。當基層黨員選擇了「戰鬥派」而非「穩健派」，當「要戰便戰」的情緒壓過「安全牌」的算計，這一刻，國民黨的內部權力結構與兩岸政策論述，也被迫迎來一次劇烈震盪。

戰鬥派勝穩健派：國民黨「等天亮」時代結束

過去幾年，國民黨的領導結構與政治想像，始終停留在「穩健」、「緩進」、「不惹事」的框架中。穩健派的政治邏輯很簡單：不挑戰、不刺激、不主動。這種邏輯曾在特定時代有其合理性，尤其在民進黨強勢執政、國民黨被邊緣化的政治氛圍下，穩健成了一種保命策略。但問題在於，「穩健」已被等同於「無力」，「中華民國派」不再是價值，而是成了新一輩台灣選民眼中的老派標籤。

鄭麗文以6萬5122票、50.15%的得票率當選國民黨主席。（Facebook@鄭麗文）

這次選舉中，鄭麗文在沒有縣市長站台、沒有行政資源、沒有既有派系奧援的情況下，贏了50.16%的得票，實屬難得。細究其中，她贏的不只是票數，而是基層黨員對「新」的渴望，也是一種情緒的投票：對過去藍營高層「等待果陀」式政治的徹底否定。黨員不是不在意「中華民國派」，而是不再願意為了保住一塊日漸風化的招牌而繼續忍受庸庸碌碌。

事實上，國民黨內部其實早已積壓著一股不安定的能量，如見穩健派老男人守著黨產的殘影、地方派系盤根錯節、黨中央無力整合，結果就是國民黨每逢選舉總是「未戰先縮」。鄭麗文的崛起，恰恰是這股能量的出口，即不論成敗，至少要打一仗。

缺乏班底與行政歷練 政令不出黨中央？

然而，戰鬥派的勝利並不等於勝券在握。鄭麗文相較即將卸任的朱立倫，乃至今次競爭者的郝龍斌，最大的不同在於，她沒有完整的行政歷練，也沒有穩固的派系班底。朱立倫有市府班底，郝龍斌有人脈網絡，鄭麗文卻是一個政治孤身闖陣的「非建制派」。這在某種程度上，是她的優勢，也可能是她的致命傷。

國民黨的實權其實不在黨中央，而在地方縣市長與立法院黨團。趙少康已經直言，若黨中央的路線與地方不同調，黨中央將形同虛設。這是一句赤裸裸的實話。國民黨早已是一個分權結構下的「鬆散聯邦」，黨主席若無法整合地方與立院，就算拿下黨權，也只是坐在黨中央發號空頭施令而已。

回應鄭麗文當選黨主席，身為黨內「戰鬥藍」代表人物的趙少康卻喊出「要降低親中力量」。（聯合報）

這也讓鄭麗文接下來的領導考驗極為嚴峻。她能否用逾50%的得票率，組建一支真正屬於自己的政治班底？能否讓地方首長不只是「看戲」，而是願意幫她「抬轎」？這決定了戰鬥派能否從激情變成實力。

「促統」論述正式登場

在眾所關注的兩岸關係層面，這次選舉有一個異常敏感的環節：來自北京的賀電。習近平在鄭麗文勝選後，立即致電祝賀。賀電內容除了重申「九二共識、反對台獨」，還罕見加入「推進國家統一」。這是北京第一次在對國民黨主席的賀電中，將「反獨」與「促統」置於對等高度，這並不是文辭修飾，而是一個政治信號。

眾所周知，北京從不浪費文字，對比過去朱立倫、馬英九時期的賀電，這次的語氣更為積極、更為直接，也更具「統戰」意味。鄭麗文在覆電中也以「兩岸同為炎黃子孫」呼應，強調推動交流合作、促進和平穩定。這種「接得住」的姿態，也讓北京看到了國民黨論述升級的可能性。

對北京而言，民進黨的「抗中保台」路線不可能改變，國民黨才是真正能夠接收「政策輸入」的對話對象。而鄭麗文與過去國民黨主席最大的不同，在於她的親中論述更為直接、包裝也更聰明，她不談統一、不談屈服也不講統戰，只講交流、提和平，談共同民族。這可謂是一種「溫和版親中」的話術，對國際社會而言比較可接受，對北京而言成本更低。

在10月20日的一場廣播專訪席間，鄭麗文被問到是否會赴中國大陸與習近平會面，她毫不猶豫說「當然要」，還說「怕被貼標籤就不要出來混」。這樣的語氣，在國民黨高層中極為罕見，顯示她對訪陸行程的堅定，但這不代表她的路會順。

國民黨內部的保守勢力，從來不是省油的燈。當年洪秀柱喊出「一中同表」，不就是被黨內一幫老男人合力拉下來？鄭麗文雖然更懂話術、更懂包裝，但面對同一批守舊勢力，她仍得戴起鋼盔跨過。尤其她的權力基礎還不穩固，一旦內部出現「政令不出黨中央」的情況，她恐怕會陷入與洪秀柱當年如出一轍的困境。

2015年，國民黨在大選前「換柱」引起軒然大波。（資料圖片）

「台灣人是不是中國人」終須一戰

鄭麗文競選期間曾強調：「未來所有台灣人都要能自豪、自信地說『我是中國人』。」這句話爆發力十足，也讓她在台灣輿論掀起巨大爭議，被冠上「紅統」標籤，但對國民黨而言，這是久違的「定義之戰」。

長久以來，國民黨在中國認同上，即「台灣人是不是中國人」的問題，始終語意曖昧、不敢正面迎戰，搞得「要中不中，要台不台」，進退失據讓民進黨長期壟斷了話語權。鄭麗文的出現，讓這個被壓抑多年的政治命題再度被推上檯面。當戰鬥派崛起，「中國認同」不再是曖昧，而是被放到聚光燈下檢視。這是一場風險極高的政治豪賭，但也可能是國民黨擺脫邊緣化的唯一機會。

在大環境上，這或許是對她有利的時刻。民進黨執政下的兩岸關係已陷入「死胡同」，「抗中保台」失靈成了社會共識的一部分，北京也在尋找新的政治窗口。鄭麗文的角色，恰好踩在這條縫隙上。然而，縫隙再小，也得有人撐開，她是否有足夠的能力與政治技術，將這場風險變成機會，尚待觀察。