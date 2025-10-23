第一個由綠轉藍的國民黨主席　鄭麗文新時代如何牽動台海局勢？

東北亞地區女性領導力很早就崛起，日本終於也趕上，本週誕生第一位女首相高市早苗。與日本關係密切的台灣，百年老店國民黨也迎來繼洪秀柱之後，第二位女性黨主席鄭麗文。



鄭麗文的履歷很特別，她是第一個綠轉藍的國民黨主席。身為街頭運動野百合學運世代，她早期在政論節目上罵國民黨罵得頭頭是道、思路清晰；反抗威權專制、崇尚自由民主；主導議題的戰鬥力極強，絕對是當名嘴或發言人的首選。



鄭麗文的履歷很特別，她是第一個綠轉藍的國民黨主席。（facebook@黨外在野大聯盟）

轉投國民黨20年後，55歲的鄭麗文不僅出人意料地站上黨內權力高峰，甚至被部分藍營人士擔心太過「紅統」。鄭麗文效應帶來的並不是震撼，而是讓人驚嘆世事難料的超現實魔幻感。有台灣網民巧妙比喻：你能想象國民黨的羅智強有一天當上民進黨主席嗎？

但或許正是因為鄭麗文不是國民黨傳統精英權貴出身，她敢衝敢撞、不和稀泥，加上熟悉綠營思維而能精准出擊，反而贏得國民黨基層支持。他們壓抑已久的鬱悶情緒急須找個出口，新穎且有戰鬥力的鄭麗文給他們帶來希望。

鄭麗文的崛起，同樣激起外界對台灣政壇未來的遐想。如果她的勝出標誌一個新時代的到來，在她領導下的新時代國民黨會比過去更好嗎？政權丟了十幾年的百年老店，能變出什麼新花樣？從北京這頭看，同樣待解答的疑問是，新時代中國國民黨與新時代中國共產黨會碰撞出什麼火花？兩岸關係會比過去更好？更糟？還是一樣？

有別於國民黨內部擔憂鄭麗文過於「紅統」，以及「非中華民國派」勢力崛起衝撞黨內權力結構和路線，並衝擊2026年地方選舉與2028年總統大選，北京對新局的評估似乎正好相反。

鄭麗文與李乾龍握手合影。（聯合報）

官方和大部分網絡輿論樂觀認為，鄭麗文勝出給兩岸關係帶來新機遇。在很大程度上，這是因為她曾公開說過，要讓全台灣每個人，自豪且自信地大聲說，「我是中國人」。

中共總書記習近平向鄭麗文發賀電時就說，「期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一」。

習近平也重申九二共識和反台獨，這個兩岸對話通關密碼。他說，兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，成效積極。

《環球時報》原總編輯胡錫進在微博發帖，標題打得很正面：鄭麗文現象不僅是國民黨的回擺，也很可能是台灣政治生態開始扭轉的第一聲驚雷。他稱，這是國民黨一些上層把自己搞成「山寨版民進黨」，發現走不通之後的覺醒。

鄭麗文與國民黨立法院黨團合影。（Facebook@鄭麗文）

台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林也向中評社形容，在當前兩岸關係嚴峻局勢下，鄭麗文出任國民黨主席是「台灣政情最大變化」，或許會成為台灣政治和兩岸政治的突破。他稱，國民黨已多年沒有旗幟鮮明、反復認同自己是中國人的黨主席。

國共兩黨、台海兩岸對鄭麗文領導下的新時代國民黨，以及國民黨能對台灣政壇造成的衝擊，顯然有不同預判。

北京對鄭麗文的評估或許過於樂觀。她雖然喊出「我是中國人」、承認九二共識、堅持反對台獨，但對於北京拋出的「推進國家統一」，她並沒有接話。她跟歷任國民黨主席一樣，在回復中稱兩岸「同為炎黃子孫、同屬中華民族」，更多強調民族、血緣與文化認同，並未將兩岸關係提升至推進國家統一高度。

北京樂見鄭麗文擔任國民黨黨魁，肯定不只因為她的「中國人宣言」。背後原因相信包括，與傳統國民黨精英打交道多年無果，寄希望於非國民黨精英運用她的民進黨式戰鬥力和包裝能力，去打開有利於將兩岸關係拉回九二共識軌道的新局。

從中共對台統戰工作的角度而言，鄭麗文身上最大特點仍是：出身綠營。從陳之漢（館長）游走大陸，到王世堅《沒出息》神曲熱潮再到鄭麗文勝選，這三個近日在大陸輿論很紅的台灣人，他們的共同點也正是：綠營背景。

網紅館長陳之漢在國民黨青年沙龍發表「我們都是中國人」言論，獲央視報導，但報導中將他充滿紋身的雙手進行了馬賽克處理，引起熱論。（CCTV）

從對台統戰績效角度看，不論是什麼人，只要能不斷擴大「認同中國」的市場、不斷爭取綠營人士轉向，這比與本來就不主張台獨的藍營人士打交道，更具加分效果。

鄭麗文和館長已「變色」，王世堅並未轉向，他父親王明德被指是導致共諜吳石落網的涉案人物，講述這段歷史的連續劇《沈默的榮耀》最近在大陸熱播。《沒出息》與《沈默的榮耀》形成呼應，被視為串起兩岸共同記憶的舉措。

王世堅金句被改編成洗腦神曲《沒出息》，在兩岸爆火。

西方輿論一直警告，北京2027年或攻台。從中共領導人向鄭麗文發出的賀電判斷，寄希望於國共兩黨「致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉」仍是大陸對台主基調。除非台灣總統有出格舉動，否則在下屆即2028年台灣總統大選到來之前，台海不至於瀕臨戰爭。

鄭麗文、館長等現象可能只是曇花一現，旋風效應未必能持久，但他們的出現至少能讓北京定下心，也有助於降低台海爆發衝突的風險。當然，台灣議題最終如何解決，北京與華盛頓之間的硬實力較量，始終是壓倒性決定因素。

