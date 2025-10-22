鄭麗文喊話願見習近平　國台辦：願加強與國民黨高層往來

國民黨主席選舉結果日前揭曉，鄭麗文當選新任黨主席，並公開表示願意赴中國大陸拜會中共中央總書記習近平，希望藉此強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，大陸方面願意在既有共同政治基礎上，同國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，一起推進台海和平穩定。



朱鳳蓮指出，中共中央總書記習近平10月19日致電鄭麗文女士，祝賀其當選中國國民黨主席。鄭麗文女士當天也覆電表示感謝。朱鳳蓮說，習近平總書記的賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展「指明了方向」。

鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

朱鳳蓮進一步表示，大陸方面將深入貫徹習近平精神，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派團體和代表性人士的溝通聯繫與交流往來，團結廣大台灣同胞，「增強做中國人的底氣勇氣、志氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族偉大復興更加美好的未來方向」。

針對鄭麗文有意赴陸與習近平會面交流的可能性，朱鳳蓮回應，關於兩黨交流的問題，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，我們願意在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，為台海和平謀和平、為台胞謀福祉，為民族謀復興。

朱鳳蓮強調，大陸方面願在既有共同政治基礎上，同中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。