黑馬上位，國民黨轉舵：鄭麗文首波人事揭示新節奏

鄭麗文在10月18日的國民黨主席選舉中勝出，這場看似例行的黨內改選，實際上是一場路線與結構的重新定義。她的勝選不只是象徵藍營世代更迭，也標誌著黨內力量的重新組合。10月22日，她公布首波人事布局：李乾龍出任副主席並兼任秘書長，季麟連成為副主席。這份名單雖不華麗，卻透露出明確的戰略思路。



這不是「大破大立」的班底，而是一種典型「穩中求變」的配置。李乾龍是黨內老將，熟悉黨務運作、掌握地方系統；季麟連則代表軍系與傳統組織力量。鄭麗文上任後的第一步，是確保黨的「運轉機制」不因換人而失靈。對於一個長期陷入路線爭議、組織鬆散的政黨而言，這樣的選擇並不意外。她並沒有急著拉拔「新血」，也沒有刻意與舊勢力切割，而是先把能運轉黨機器的人擺上位置。這是政治現實的考量，也顯示她理解國民黨當前的結構問題並非靠理想宣言就能解決。（相關閱讀：鄭麗文公布首波黨務人事 國民黨副主席、秘書長人選已定）

這份人事的關鍵在於李乾龍的角色。他的職務同時涵蓋副主席與秘書長，意味著黨中央的決策與執行將大幅集中。這並不是權力擴張，而是一種效率安排。鄭麗文的勝選並不代表她已經掌握黨內各派，她的合法性並非來自壓倒性民意，而是薄弱而可被挑戰的多數。她的第一個任務是讓黨務系統不出亂子，並在短期內能夠為2026年地方選舉產出「可用資源」。李乾龍是一位「技術型」黨務幹部，他的上位能夠縮短決策鏈、穩定基層動員網絡，避免因派系不服而產生運作空窗。

鄭麗文與李乾龍握手合影。（聯合報）

至於季麟連的入閣則是派系安撫的信號。作為前黃復興黨部主委，他代表的是國民黨最傳統、最保守、也是最穩定的一塊基層。這個系統在近年黨內影響力雖有所下降，但仍在組織與資源上扮演關鍵角色。任命季麟連，是鄭麗文對傳統力量的「不開戰」姿態，也是一種政治保險：當她自己代表的是相對意識形態鮮明、甚至被視為「非建制」的一方時，這樣的布局有助於減少黨內的警戒心理。這不是理想主義式的「開新局」，而是現實主義下的「先穩盤」。

這份穩盤，對鄭麗文尤其重要。她的勝選並非建立在壓倒性的組織基礎上，而是在基層黨員的不滿與改革期待中浮現。投票率不到四成，個人得票六萬多張，這代表她的支持基礎相對單薄，黨內派系的觀望情緒仍然濃厚。她在兩岸路線上親中傾向鮮明，甚至被外界視為「紅統派」，這對國民黨內部不同派系而言，不是共識，而是爭議。這也是為什麼她在第一波人事安排中，並未選擇與自己立場一致的強烈改革派，而是以「穩定」取代「對抗」。

馬英九題字贈予鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

李乾龍與季麟連的組合，等於在政治操作層面劃出一道緩衝區。她將政治論述的高風險壓力留給自己，把組織運作交給黨內老將。這樣的安排有利於降低派系衝突，同時爭取時間。國民黨在2026年與2028年的兩場大選前，最缺的並不是口號，而是可運作的基層與可被信任的決策流程。鄭麗文若想在未來強化自己的主導力，就必須先證明她能讓這部老機器不出故障。

當然，這也意味著她必須承擔另一層風險：這樣的人事安排雖穩，卻也可能被視為「保守」。她競選時所代表的「改革」、「世代交替」，並未在這一輪人事中顯現太多影子。她要如何在不破壞穩盤的前提下，逐步納入新生代與改革派人馬，是接下來的政治考題。

當然，國民黨的問題不只是領導人風格，更深層的是結構性的路線與社會連結斷裂。黨內派系與社會支持間長期存在落差，投票的黨員結構與實際選民結構並不相符，這也導致國民黨在歷次大選中無法重新取得多數支持。鄭麗文代表的是黨內非傳統建制派的突破，但這場突破若無法轉化為有機組織力，最終也只是一場象徵性的勝利。

因此，這次人事布局的重點，不在於是否「改革」，而在於是否能「運作」。她先把基礎盤鎖住，再談下一步。人事的訊號清楚：這是一場沒有浪漫情懷的現實戰。

鄭麗文曾發起「黨外在野大聯盟」。（facebook@黨外在野大聯盟）

可以說，鄭麗文的對手不在黨外，而在時間。2026地方選舉是第一場檢驗，2028年台灣總統大選則是決勝點。如果李乾龍能讓黨務鏈條重新順暢，季麟連能穩住傳統派系不掀波瀾，她就能以相對安全的姿態推出第二波、第三波人事，逐步把改革人馬安插進黨的關鍵節點。相反，如果穩盤失靈，她很可能在還沒推進任何改革之前，就先被派系內耗拖垮。

總得來說，鄭麗文的政治起點帶著爭議，但她這次人事布局卻異常冷靜。這不是一份改變國民黨世界觀的名單，而是一份讓政黨不失速的名單。國民黨的問題太大，不可能靠一次人事調整解決；但如果這份布局能讓黨機器在半年內恢復穩定運轉，讓派系競合不致失控，這對一個長期陷入僵局的政黨來說，已經是一個重要的起點。

是以，鄭麗文的挑戰，在於她能否在穩盤與轉型之間取得平衡，她的勝負，不會由今天的口號決定，而會由明天的節奏決定，眼下人事已定，迎接鄭麗文的戰場才剛開始。