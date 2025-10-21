鄭麗文當選預示國民黨破舊立新　兩岸問題理想解決可三步走

今年56歲、具有街頭運動和跨黨派背景的前立委鄭麗文，擊敗國民黨傳統建制派、已經73歲的郝龍斌，當選為台灣最大在野黨國民黨的主席，說明危機四伏、連續輸掉三次大選的國民黨，正在嘗試破舊立新。與老派、偏向中間路線的郝龍斌不同，鄭麗文是非傳統建制派出身的「戰鬥派」，言辭犀利，既敢於說出自己是「中國人」，又因為早年加入民進黨但後來與民進黨決裂的背景而十分了解民進黨。

不少人都在關心鄭麗文會否改變和重振國民黨，會否緩和兩岸緊張局勢，會否推動台灣走出一條新路，但以目前情勢來看，言之尚早。擺在鄭麗文面前的挑戰非常多，她能不能化解國民黨的財務困境，她能不能團結「內鬥內行」的國民黨，她能不能促成新的藍白合，她能不能讓國民黨贏得2026年和2028年的選舉，都充滿變數。

考慮到支持鄭麗文的國民黨黨員聲音與台灣社會的主流民意存在區別，在選舉政治的作用下，鄭麗文能帶領國民黨走多遠，能帶來多大改變，恐怕並不樂觀。如果鄭麗文能在給國民黨注入求變力量的同時保持策略靈活，充分考慮台灣的複雜現實，放下身段，團結各派，爭取中間選民的支持，國民黨還是有翻身希望。

2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西打破慣例，訪問台灣的舉動，一度將台海局勢推向危險邊緣。（蔡英文IG）

目前可以確定的是，國民黨內存在尋求世代更替和改革的訴求，國民黨已經危機四伏、左支右絀。經過民進黨的連續三次執政，在蔡英文、賴清德的「去中國化」、「聯美抗中」路線的不斷刺激下，兩岸局勢早已從馬英九時期的和平穩定狀態一路下滑到緊張、僵持的狀態，不少人都在擔心兩岸關係會否陷入「兵兇戰危」的境地。

應該看到的是，「兵兇戰危」的台海局勢無論是對於大陸的改革開放、現代化事業還是對於台灣社會的和平、穩定、自由、民主，都是十分不利。然而如果任由民進黨的「去中國化」、「聯美抗中」路線不斷刺痛大陸的底線，一旦突破臨界點，勢必招致大陸所不願看見、台灣根本不能承受的可怕後果。這意味着防止兩岸關係持續惡化，台灣社會及早發生積極改變，是符合兩岸人民共同利益的當務之急。

台灣問題是鴉片戰爭以來近代中國屈辱命運、國共內戰、冷戰共同影響的遺留產物，兩岸人民有着樸素的文化、歷史和國族的聯結，大陸改革開放和台灣解除戒嚴以來的數十年交流合作讓兩岸有着廣闊的共同利益。從兩岸人民共同福祉的角度來看，台灣問題的理想解決是需要時間，既離不開大陸改革開放和現代化事業持續向前所產生的影響力、感召力，又離不開內外形勢下台灣社會和民意的變化。形勢比人強，今天兩岸問題之所以面臨諸多困局，是因為時機尚不成熟，但如果通過兩岸共同的努力，相向而行，隨着內外形勢水到渠成，兩岸問題有希望理想解決。

在當選國民黨主席之前，鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（facebook@黨外在野大聯盟）

既然這樣，那麼面對台灣問題，自然是要有一個解決過程，怎麼把整個過程分為不同的階段，怎麼隨機應變，怎麼審慎應對，這是擺在台灣有識之士面前的重大挑戰。

在這一點上，大陸的革命和發展經驗可供參考。中國共產黨曾在1922年的「二大」上制定最低綱領和最高綱領，最低綱領是統一中國為民主共和國，最高綱領是共產主義。1949年建國後，大陸一度進行急於求成的探索，犯下許多錯誤。1978年改革開放後，大陸提出社會主義初級階段理論和「三步走」發展戰略。這說明無論什麼樣的宏大目標，都要分階段，都要有具備可行性的方案。台灣問題同樣如此，雖然大陸早已釋放出拖不得的信號，但同樣展現出不可低估的耐心。這說明只要兩岸關係能止跌回升，能持續進行交流合作，大陸是可以保持必要的耐心。

對於大陸來說，只要未出現萬不得已的緊急情況，只要尚有轉圜餘地，應該努力尋求國家和平統一，應該持續推動改革開放和現代化事業，應該努力提升國家治理的民主、法治程度，應該通過追求良政善治、民富國強來展現感召力和影響力。如果大陸在變得越來越強大、繁榮、經濟和科技領先的同時能通過追求良政善治、德政來凝聚人心，那麼，台灣問題的和平解決無疑將具有非常好的現實條件。如果大陸能和平解決台灣問題，勢必為世界、為後世樹立和平崛起、和平統一的典範。

Facebook港人北上群組顯示，羅湖口岸晚上逼滿過境人流。港人北上現象的背後，是改革開放數十年以來大陸社會的巨大發展。（facebook圖片）

對於台灣社會的有識之士來說，為了尋求台灣問題的理想解決，可以考慮分三步走。第一步，今後數年，在積極與大陸保持溝通與釋放兩岸和平交流信號的同時，應該設法整合、團結追求兩岸和平與討厭民進黨的台灣內部聲音，努力爭取中間選民的支持，既用於約束民進黨和賴清德，又是為了贏得2026年和2028年的選舉。

第二步，新執政的討厭民進黨的力量，應該努力增進兩岸和平與交流，應該努力引導台灣民眾理性認識改革開放以來發生巨大變化的大陸，應該努力改進台灣內部治理，用實際政績來整合、團結台灣民眾。

第三步，根據大陸現代化事業的進展，努力與大陸協商，從兩岸人民共同福祉出發來尋求台灣問題的理想解決方案。

總而言之，台灣問題的理想解決符合兩岸人民共同的利益，能否順利實現，既在於大陸，又在於台灣。大陸要考慮國家發展大局、改革開放和現代化事業，要懂得「以大事小」的智慧，要通過發展經濟和科技、改善民生、促進社會公平、提升民主和法治的程度來推進現代化。台灣要警惕狹隘激進的台獨路線的風險，要清醒認識到台灣的處境，要清楚大陸的耐心是有限的，要懂得「以小事大」的智慧。