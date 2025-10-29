「幸福食堂」已成趨勢　安老從「吃上飯」開始

香港新聞聯組織的香港媒體界「重走滇緬公路」行，在昆明站有個很有溫度的安排——在昆明五華區三合營幸福食堂就餐。這個幸福食堂在社區街角，午餐時間人來人往。



據悉，幸福食堂是在疫情結束後籌建的，主要是為了服務社區內3000多名60歲以上的老人。食堂和社區深度綁定，老人們可以在社區進行登記，分為四類就餐卡——60-70歲、70-80歲、80-90歲，以及90歲以上。對90歲以上的老人，免費供應並且為不便出門的老人，送餐上門。其他老人的費用，基本上只是收取3-4元的基本成本費用。

據食堂營運負責人介紹，食堂其實是放在集團體內運行。食堂建立之初獲得了政府一次性的一筆補貼，而後更多營運成本還是依靠集團其他業務來填補。近年來，除了服務老人，也面向社會，為在附近辦公的大眾人群提供餐飲服務，對外經營是按照市場價格收取，以及承接附近企業的訂餐。如此，才能夠基本將食堂的營收打平。

根據中國國家發改委數據，截至2021年12月昆明市全市有188個「老年幸福食堂」。這些社區食堂主要是為了應對老齡化社會問題，解決老年人，特別是空巢、獨居、高齡老人的「吃飯難」問題。他們都有一些共性：

首先，普惠性定價：食堂會根據老年人的年齡提供不同程度的補貼或優惠。在不少食堂，年齡越大，享受的補貼越多，90歲以上老人甚至免費。其次就是標準化配餐：飯菜普遍是兩葷兩素一湯的營養搭配，對外市場價格在10-12元左右，根據年齡優惠後價格更低。多元化營運：普遍採用「愛心企業+幸福食堂」的模式，引入社會力量參與營運，以保證服務的可持續性。

事實上，中國正在大力推動包括社區食堂在內的社區服務設施建設。比如，2025年4月杭州市民政局數據，杭州建成老年食堂（助餐點）2300餘家，其中800餘家城市社區老年食堂已有80%轉型升級為社區食堂。2025年1月上海市政府公佈，上海累計建成405家社區長者食堂、超2000個老年助餐點。武漢也已建成社區幸福食堂226家，相比2023年的99家，兩年間數量翻了一倍多。

綜合看內地各地發展情況，大力發展社區食堂及相關服務確實是一個明顯的趨勢。可以看到一個快速擴張的服務網絡——社區食堂的數量在短期內增長非常迅速。這背後是各地政府將其作為重要的民生實事項目在持續推進。

需要注意到，中國商務部推動的「一刻鐘便民生活圈」建設，明確將養老、餐飲等商業網點作為核心內容。社區食堂正是其中解決「吃飯」問題的重要一環。在明確政策指引下，地方政策持續加碼。許多城市都出台了專門的實施意見，例如杭州，專門發佈了推動城市社區老年助餐服務可持續發展的文件。但更多地方是鼓勵市場化營運、多元化經營，並向全年齡段居民開放，以增強其可持續性。常見的有「公建民營」、「社區監管+企業營運」等模式，既保障了服務的公益性，又引入了市場的專業效率。

社區食堂，尤其是老年助餐服務的蓬勃發展，主要是為了應對社會老齡化，解決老年人，特別是髙齡、獨居、空巢老人「吃飯難」的問題。它不僅僅是一個吃飯的地方，更承載着重要的社會功能，體現了對「一老一小」乃至全體市民的關懷。

根據香港特區政府發佈的數據，香港的老年人口比例較高，並且未來將持續增長。65歲及以上人口當前總數約170萬，佔總人口比例約23%，也即近每4人中有1位長者。未來趨勢到2035年，65歲及以上人口預計將達239萬，佔總人口29.9%。特別是，80歲及以上人口當前總數約40萬，佔長者人口比例約25%，每4位長者中有1位髙齡長者。注意到在《2025年施政報告》中宣佈成立「社會髙齡化對策工作組」，旨在從安老、醫療、房屋等多個維度，系統性地制定應對策略。好的政策導向貴在落實。而對於長者「吃飯」問題，是一個立等可做的事情，內地已有很多經驗和借鑒。香港應立足於當下，從點滴開始。