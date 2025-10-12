北上養老市場需求旺盛　近10萬香港長者定居廣東

《央視新聞》報道，隨着香港與內地的交通往來愈來愈便利，以及雙方不斷出台港人內地養老的支持政策，近年愈來愈多的香港長者選擇到內地養老，安享晚年。

香港立法會今年9月發布的《數據透視》指出，截至2024年，已有近10萬名65歲及以上香港老人選擇在廣東省定居，廣州、佛山、中山等大灣區內地城市，是香港市民首選的養老目的地。



據報道，來自香港的林培潔、黃聘愛夫婦，一年前在經過多方考察後，最終選擇入住位於佛山的養老院。他們的入住方式體現了目前港人「北上養老」的兩種主要路徑。黃女士為自費入住，而林先生則通過香港安老服務統一評估，可免費入住「廣東院舍照顧服務計劃」下的認可服務機構。

通過香港社會福利署推行的「廣東院舍照顧服務計劃」來到大灣區內地城市養老的香港老人，院舍的食宿費用、護理服務、個人照顧費用及基本醫療費用則均由港府承擔。

林培潔、黃聘愛夫婦在佛山一養老院入住。（央視）

在廣東中山火炬開發區的一間養老院，共有30名香港長者通過「廣東院舍照顧服務計劃」入住，83歲的胥愛彬就是其中之一。2025年3月，他獲得試住半年的機會，體驗不到一個月就決定正式入住。

不少北上養老的香港市民通過「廣東院舍照顧服務計劃」到大灣區內地城市安享晚年。該計劃最初於2014年由香港社會福利署以試驗計劃形式推出，旨在緩解香港本地養老院的輪候壓力。

不少北上養老的香港市民通過「廣東院舍照顧服務計劃」到大灣區內地城市安享晚年。（央視）

自2025年10月1日起，該計劃新增9間養老機構為認可服務機構。連同原有院所，參與計劃的養老機構總數已增至24間，分布於廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江門、肇慶8個粵港澳大灣區內地城市。通過該計劃，長者的輪候時間大幅縮短。

據介紹，申請成為認可服務機構，必須是在廣東省民政廳評選的星級養老機構名單中獲評四星或以上級別，且具備至少兩年營運記錄的機構。廣東佛山的養老院在10年前開始接收香港長者，自2025年3月1日被納入該計劃後，前來參觀和入住的香港長者明顯增多。

面對日益增長的港人「北上」養老需求，港資養老服務企業紛紛加快在內地的布局。在廣東佛山，某香港上市企業旗下子公司通過「廣東院舍照顧服務計劃」，與內地公立養老機構合作開設了9間養老機構，積極探索多元化發展路徑。

中山一間港資養老公寓整合了醫療、商業與休閒服務等豐富的場景。（央視）

中山一間港資養老公寓打破封閉式傳統模式，允許住戶自由出入。（央視）

在廣東中山，一間港資養老公寓打破了封閉式傳統模式，允許住戶自由出入，整座大廈整合了醫療、商業與休閒服務等豐富的場景。

港人到內地養老，可享受香港政府提供的「廣東計劃」「綜援長者廣東及福建省養老計劃」等現金津貼，並可在內地指定醫療機構使用香港長者醫療券。此外，港人還可以申請《港澳居民居住證》和智慧養老頤年卡，在內地享受更多福利。