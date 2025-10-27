重走滇緬公路：南洋機工、飛虎隊　不應被淡化的抗戰記憶

香港雖然並非南洋華僑機工的主要招募地，但在抗戰期間，南洋華僑機工扮演了不可或缺的角色。2015年17家香港媒體聯合赴畹町採訪抗戰文化的往事，10年後香港新聞聯再次組織香港媒體重走滇緬公路，緬懷關於南洋華僑機工這段貢獻跨越國界的歷史。



1937年「七七事變」後，抗日戰爭全面爆發。日軍迅速佔領了中國東部幾乎所有的港口和交通要道，切斷了國際社會對華援助的絕大部份路徑。為了維持抗戰，國民政府必須在中國西南開闢一條新的國際通道。當時唯一的可能，就是從雲南連接至當時英國的殖民地——緬甸，再利用緬甸仰光港接收物資。正是在這樣的背景下，修建滇緬公路被提出，並迅速得到批准。

在缺乏現代工程機械的情況下，20多萬雲南各族民眾用自己的雙手在崇山峻嶺間開闢道路。由於抗戰時期，青壯年大多已上前線，所以滇緬公路的工人絕大部份是婦女、兒童和老人，用鋤頭、撬棍、籮筐和炸藥，耗時9個月完工。由於面臨瘧疾、瘴氣的威脅，傷亡率極高。

滇緬公路零公里紀念碑。（香港01）

在當時的歷史背景下，新開通的滇緬公路成了中國與外部世界聯繫的唯一國際運輸通道，堪稱「抗戰生命線」。但公路通車後，更大的挑戰在於如何運營和維護。當時國內極度缺乏熟練的司機和修理工。南洋華僑機工就是在中國抗日戰爭最危急的時刻應運而生。

在愛國僑領陳嘉庚先生號召之下，來自馬來西亞、新加坡等地的3200多名南洋華僑機工毅然回國，放棄優渥生活，分批次回國支援，承擔起了這條公路的運輸任務。招募、選拔和集結南僑機工的核心機構是設在新加坡的「南洋華僑籌賑祖國難民總會」（南僑總會）。南僑機工從東南亞出發回國的路線主要有三條，分別是經由越南、緬甸和香港。這意味著有一部份機工是乘坐海船抵達香港後，再輾轉前往雲南昆明集結。

從1939年至1942年，南僑機工們在滇緬公路上共搶運了約50萬噸軍需物資，這其中包括武器、彈藥、藥品等。由於滇緬公路路況險峻，環境惡劣，機工們不僅要面對懸崖墜車、瘧疾橫行，還需躲避日軍飛機的轟炸。據統計，有超過1000名南僑機工犧牲在這條公路上。

1942年，日軍進攻緬甸並攻入雲南西部，佔領了滇緬公路的末端，導致這條陸上通道被切斷。這個時候，中美兩國被迫開闢了「駝峰航線」。由中國政府出資，美國退役飛行員陳納德組建和指揮的美國志願航空隊，因其隊徽為插翅飛虎，被稱為「飛虎隊」。在裝備和數量劣勢下，飛虎隊運用靈活的戰術，在空戰中擊落、擊毀大量日機。

飛虎隊的一項重要任務就是護航滇緬公路，保護運輸車隊免遭日軍飛機的空襲。飛虎隊，是中美兩國共同反法西斯的歷史見證。

飛虎隊陳納德（左一）與宋美齡蔣介石合影。（香港01）

可以說，滇緬公路是支撐中國抗戰的「地面大動脈」，而飛虎隊則是守護這條動脈的「空中之盾」。一陸一空，相輔相成。當年飛虎隊招攬美國飛行員，每月600美元，如能擊落一架日軍戰機獎勵500美元。相較於美國飛行員待遇的優渥，南洋華僑技工純粹是憑藉一顆愛國心。

根據1939年2月7日南洋華僑籌賑祖國難民總會發布的第六號通告，回國服務的機工每月薪金為國幣30元，如駕駛及維修技術兼長者可酌情增加。這份薪水在當時更多是象徵性的。這與他們在南洋的收入形成了巨大反差：據陳嘉庚先生在《南僑回憶錄》中記載，一位新加坡英商汽車公司的修機工，在南洋月收入達坡幣二百餘元（約合當時的法幣七百元），仍自甘犧牲回國。而更加殘酷的是，滇緬公路因緬甸淪陷被切斷後，南洋華僑技工組織被拆撤，又約有1000人左右的技工留在國內，連30元的生活保障都無法獲得，生活水深火熱。

據第九批南僑機工韓仕元的兒媳婦、五華區大觀僑聯副主席蔣玲華拿出了厚厚的歷史遺物，是當年韓仕元所記錄的點點滴滴。他在新加坡時就將每月薪水捐獻給國家，當開始招南洋技工時他又毅然回國。連續30多年不間斷的遞交黨員申請和複查。這就是一代人愛國的方式。

2022年，最後一位南洋華僑技工離世，但這段歷史不能因此被遺忘。雲南在抗日戰爭中扮演了不可替代的戰略角色，它不僅是抗戰的大後方，更是一條生命線、最前線和國際橋梁。這段歷史，應該被書寫。