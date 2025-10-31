中美元首會晤：有限緩和還是「新G2」？｜專家有話說

當地時間10月30日，中國國家主席習近平在韓國釜山與美國總統特朗普舉行會晤，這場持續1小時40分鐘的高層溝通超出原定的時間安排，對外釋放了中美關係的積極信號。特朗普在返回美國的飛機上對記者表示，他認為會晤非常成功，並稱他將在明年4月訪華。值得注意的是，在這場會晤之前，特朗普在社交媒體上用大寫的英文發文「G2即將召開！」。



G2的意思是中美兩國協作處理全球性挑戰，這一概念是2010年前後由美國戰略家、曾擔任總統國家安全事務助理的布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）等人提出。近年來，隨著美國以「大國競爭」框架審視對華政策，G2這個說法已逐漸沉寂。



在前往韓國釜山參加峰會前，特朗普在他的帳號上發文：「G2峰會即將召開！」。(X)

此次韓國會晤是在中美關係出現新一輪波折的背景下舉行的。特朗普第二任期開始後，中美已經多次「過招」。4月美國宣佈對華實施「對等關稅」，立即招致中方的強力反制。在特朗普政府的主動要求下，6月初中美元首通電話。此後，中美經貿團隊在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩和馬德里舉行談判。及至9月19日兩國元首通話後，特朗普政府不顧中方的警告，執意推動對中國製造的船舶徵收高額港口費、以50%規則將數千家中國企業納入實體清單等一系列打壓舉措。中方通過升級稀土出口管制等手段予以堅決回應。特朗普政府再次退縮，中美團隊不久前在馬來西亞吉隆坡舉行新一輪談判並達成「停火降溫」共識。這為兩國元首在韓國的會晤創造了必要條件。

從中美發布的元首會晤信息看，這次互動主要展現以下幾個特徵。一是兩國重視從各自的內政目標出發，尋求成為相互成就、共同繁榮的夥伴。習近平稱，「中美做夥伴、做朋友，這是歷史的啓示，也是現實的需要」，「兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常」，「中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放」，「這將為中美合作開闢更廣闊空間」。習近平強調，當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。特朗普對此也給予積極的回應，稱中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。

2025年10月30日，特朗普在習特會前說：「我很高興再跟你見面。我們將會有很成功的會談，無庸置疑。但習近平是很強硬的談判者，這是不好的事。我們很熟悉對方。」(Reuters)

二是中美元首希望兩國經貿團隊能夠將「共識」轉化為「安排」，雙方達成全面協議值得期待。通過在吉隆坡的磋商，美方同意暫停實施其9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年，中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年。美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

此外，特朗普政府將取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。考慮到特朗普已經對外透露明年4月訪華，兩國經貿團隊勢將加快步伐，基於平等、尊重、互惠的原則敲定經貿協議的細節安排。

三是中美或在經貿之外的其他領域推動交流、合作，為中美關係的戰略穩定打造更多的支撐點。在歷史上，中美政府間對話機制最多時曾有100多個。然而，特朗普第一任期以來，這類政府間交流不斷萎縮，如今只剩下經貿磋商這一機制。

習近平在會晤中明確提出，兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。未來一段時間，中美兩國外交、安全和執法領域的對話有望重啓，這將有助於把「合作」這一敘事重新帶回中美關係。特朗普在會晤中也做出相關積極的表態，他稱美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好。

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在雙邊會後交談。（Reuters）

四是中美元首之間的積極關係值得重視，這對於兩國關係的長期發展至關重要。在會晤的開場白中，特朗普表示，「很榮幸同習近平主席會面」，「中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。習近平則對特朗普在促進中東地區和平等方面的努力表示讚賞，他還特別提及對於特朗普執政而言至關重要的「讓美國再次偉大」目標。

會晤前夕，中國外交部長王毅與美國國務卿魯比奧通話時稱，習近平主席和特朗普總統都是世界級領袖，長期交往、彼此尊重，這已成為中美關係最寶貴的戰略資產。這一表述不同尋常，彰顯了兩國元首個人層面關係的特殊重要性。特朗普在會晤後透露，習近平考慮明年訪問美國，地點可能在華盛頓，或是佛羅里達州的棕櫚灘，後者是習近平2017年訪美時與特朗普舉行會晤的地點。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為習近平飛抵韓國出席APEC峰會時，到場人士舉旗沿途歡迎。（新華社）

中美元首在韓國會晤的成功，很大程度上有賴於雙方以務實的態度，暫時擱置相關的敏感議題。按照特朗普的說法，此次會晤雙方並未談及台灣問題。雙方雖然討論了俄烏衝突議題，但並沒有採取強力施壓的做法，這場會晤有助於美國更好地理解中俄關係的複雜性。特朗普對外透露稱，美中同意將合作推動俄烏衝突的解決。

無疑，此次中美元首在釜山舉行的會晤令全球看到了兩國關係「有限緩和」的跡象。由於中美在經貿、芬太尼、出口管制等問題上仍存在深刻的分歧，後續兩國的互動很可能會出現新的波折，打打談談已經成為中美博弈的新常態。

特朗普本人經常展現反覆無常的特性，他那種輸贏心重、謀利性強的性格難以改變。在台灣問題、南海爭端乃至涉及香港的事務上，中美仍存在較勁的態勢，暫時的擱置並不意味著警報的解除。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面（新華社）

不過，有限緩和也是兩國和世界需要的，它有可能為中美探索新的G2營造必要條件。中美博弈在歷經特朗普第一任期和拜登時期的八年之後，或正在進入一個「戰略穩定」（魯比奧語）的新階段。「新G2」並不是指中美共治世界，也不意味著雙方關係會以合作取代競爭，而是指兩國重新審視中美關係的重要性，並願意展開更多的溝通與協調。

本文作者是復旦大學美國研究中心副主任、教授趙明昊。

