中美釜山峰會前　特朗普重提G2是否可行？

舉世矚目的中美元首會晤已經在釜山結束，約1小時40分鐘的會談，引發了全球媒體海量報導。



網上也有許多分析文章，包括外網，整體上的反應都是正面的。畢竟，自4月份美國對全球發動「關稅戰」以來人人自危的局面得到了緩和，還好有中國出手制住了美國。

以鬥爭求團結，則團結存。

否則，中美兩大經濟體對抗螺旋式上升的話，全球都承受不了。

會談結果的關鍵字是「暫停」，這意味着在緩和的同時，鬥爭和談判還將繼續，雙方都不會鬆勁。

在前往韓國釜山參加峰會前，特朗普在他的帳號上發文：

全部用大寫字體，「G2峰會即將召開！」。

這是一個非常重要的觀察點。

「G2」字面意思就是「兩國集團」（Group Two），特指美國與中國的組合。美國不會在與其他國家接觸時使用G2這個詞，比如英國、法國、德國、意大利、日本、韓國……俄羅斯等。

「G2」這個詞一出來，大家就知道是指中美，也只能是指中美。其它國家如果硬要往上湊，就很可笑了。

2009年，奧巴馬（Barack Obama）曾提出了G2這一概念。當時的背景是西方世界遭受了美國次貸危機引發的金融風暴，而美國又無力去解決這一危機。

2008年，美國彼得森國際經濟研究所所長伯格斯滕（Fred Bergsten）就提出了一個觀點：中美兩國合作，共同主導世界事務。

正在為次貸危機焦頭爛額的奧巴馬就借鑒了這個觀點，提出了G2。

奧巴馬版的G2，說來說去就是一句話：請中國拉我一把。

中國對G2並沒有興趣，但中國大力拉動消費，在客觀上幫了美國及西方一把。別的不說，如果沒有中國的工業製品和消費品源源不斷進入歐美社會，西方各國政府怎麼解決因金融危機引發的民生用品保障問題？要不就是缺貨斷供，要不就是價格畸高。

由於中國冷對G2，因此美國將G20升級為領導人峰會。

G20成立於1999年，由20個國家的財政部長和央行行長參加。2005年，加拿大時任總理馬丁（Paul Martin）曾建議將G20升格為領導人峰會，但遭到美國反對。

2009年9月，在美國舉行的匹茲堡會議上將G20確定為國際經濟合作主要論壇，成為最高級別會議。

也就是說，如果有G2，美國就不會去重視G20，就這麼現實。

2010年，中國GDP超過日本，成為全球第二大經濟體。然後就一路甩開日本等國，緊追美國。

而在西方緩過勁後，它們卻用惡意揣摩中國，認為中國成為全球第二大經濟體是因為利用了西方的危機。

但次貸危機餘波未盡，西方還是需要與中國強化經貿合作。嘴上雖然說不願意，但身體卻是很誠實。

德國就是最典型代表，默克爾一趟一趟帶着德國企業家往中國跑，佈局德國工業4.0，搶佔中國市場先機。

2014年，克里米亞危機爆發，西方與俄羅斯關係極度惡化。

這導致G8解體，俄羅斯也拋棄了對美國的幻想。

在G2無法實現，G8解體的背景下，美國就將G7當成了主導全球經濟和貿易的最重要工具，G20則成為了中美合作的一個對話平台。

對於G7，中國也沒有興趣。

雖然有些國家哭著喊着要成為G8，一叫就到，到了就蹭合影。但中國早就看破了G7本質——政治集團，這種群不是什麼好群。

2018年，特朗普發動全球貿易戰，嚴重破壞了世界貿易秩序。但即便如此，中國仍然保持着發展勢頭，並跟美國打得有來有回。

拜登那四年，美國改變了策略。安撫並拉攏歐洲、日韓來組團遏制中國，G2也就成了一個需要「消毒」的概念，以表示美國不跟中國合作的決心。

就在10月10日，美國前駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）還對《日經亞洲》強調，建立G2，將是美國一個歷史性的錯誤。

他說，「我不知道特朗普總統（Donald Trump）是否有此意，在我看來，美國和中國可以說是勢均力敵的大國。但如果美國加上日本、歐盟、澳洲和印度，我們攜手合作，在世界舞台共同遏制中國，就會強大得多。我們的盟友是美國戰略核心。」

這就是美國民主黨政治人物的真實立場——團結盟友，遏制中國。

換句話說，奧巴馬版G2，只不過是應急之需，而非長久之計。

伯恩斯痛批G2之時，特朗普尚未前往亞洲，更沒有提出過G2。

伯恩斯卻已經在打預防針了，提醒美國不能讓中國在「印度洋—太平洋地區」為所欲為，因為世界五大經濟體中，有四個位於印太地區（日本、美國、印度和中國）

然後，就是滿口「民主自由」，教人半懂不懂的。

民主黨這些人心裏還是認為「優勢在我」，還是認為「美日印澳」四國聯盟可以遏制中國，還是認為可以脫鉤中國建立「盟友供應鏈」。

為此，美國可以跟印度結盟。但印度是什麼貨色？美國是實在找不到幫手了嗎？

特朗普現在甩開印度，就是不想再做賠本生意了。

這次，馬來西亞東盟峰會和韓國慶州APEC峰會，莫迪都沒有參加，是因為他擔心特朗普會當面要求印度停止採購俄羅斯石油，而印度無法做出明確回應。

這是實力所決定的，如果有實力，你說「不」，美國又能怎麼樣呢？它反而不敢當面提這事。

特朗普比美國這幫建制派現實多了，他能屈能伸。

4月2日，他在展示關稅戰看板時，說是美國「解放日」。釜山走一趟，在中國面前，「一夜回到解放前」，他也無所謂。

特朗普還喜歡單打獨鬥，他非但「不顧團結盟友的大局」，還要割盟友的肉，而且效果不錯。

高市早苗不是將那些石破茂吞不下去東西都吞下去了嗎？還主動提出採購美國大豆。

特朗普知道重提G2，西方國家不愛聽，但它們不重要。

因為現實比所謂的「價值觀」重要。

那麼，中國會與美國共建G2嗎？

關鍵在於G2是否是行。

特朗普版的G2，從某種意義上來說，是美國接受了不再擁有「單極」地位的現實，但想與中國建立一個「兩極世界」。

這對美國是有利的，因為作為全球唯一一個超級大國，美國越來越力不從心，它已經無法再去平衡自己的權力和責任。

美國需要一個國家幫它去承擔一些責任，同時分享一些權力，以便繼續維護它的領導者（霸主）地位。

但重點是轉移責任，而不是分享權力。

中國追求的從來都不是這樣的權力，更不想利用自己的強勢地位去壓榨別人。

對於國際上存在的問題，中國強調過無數次：聯合國在國際事務中的作用不可替代。

這是中國處理國際熱點問題的基礎，也是中美在國際事務中合作的前提。

而G2其實是要甩開聯合國，回到個別大國統治的時代。

美國設想的是以G2為頂點，建立一個金字塔形的國際秩序。

中國的發展勢不可擋，那麼就趕緊跟中國確立一種平等關係，一起站在塔尖。

但這違背了中國的外交原則—國家不分大小一律平等。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

雖然有些不三不四的小國，時不時跳出來挑釁中國，但中國並沒有放棄這個大原則，因為這符合中國的長遠利益和國際道義。

如果建立G2，中國將與第三世界廣闊天地分離。而中國跟美國並不一樣，比如能源和礦產問題，中國無法通過自身資源來滿足發展的需要。

一旦第三世界國家失去了對中國的信任，它們就會被美國利用，成為美國對付中國的牌。

而有一些親西方人士，2009年聽到「G2」就很激動，現在又聽到「G2」，又很激動，心裡充滿着幻想，恨不得馬上跟美國抱在一起。

但事實已經證明，有沒有G2，對中國並不重要。

從奧巴馬提出G2，已經過去了十六年，中國按照獨立自主的發展步伐，不是走得很穩當嗎？成就也是舉世公認的。

接下來中國就是要全面落實「十五五規劃」，這需要全國上下一心一意去做，這時候去想什麼G2，只能是一種干擾。

特朗普重提G2，如果說有什麼現實意義的話，那就是說明歐洲已經不再重要了，更不要說日本、印度。

G2本質上是要收割全世界，搞的還是西方掠奪、剝削、強佔那一套。

因此G2並不可行。中國以前沒有興趣，現在也不會有興趣。

本文轉載自《觀察者網》

